Россия должна отдать Владивосток Китаю, поскольку влияние КНР на этот регион в последние годы существенно возросло, чему способствовал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил в интервью изданию Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.

"Это мой хороший совет для России. На четвертом году войны Дальний Восток России остается без войск. Если бы я был российским националистом, я бы волновался, что Путин открыл страну для китайского влияния как в военном, так и в экономическом плане, особенно вокруг Владивостока. Ни один предыдущий российский лидер не допустил этого", - подчеркнул Сикорский.

Он напомнил, что с момента основания порта Владивосток в 1860 году Россия никогда не предоставляла Китаю прав на использование этого порта, вплоть до прошлого года, когда это сделал Путин.

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Сикорский подчеркнул, что Россия уже стала вассалом Китая.

"Мы имеем дело с так называемым партнерством, в котором Китай предоставляет России протокольные сатисфакции, но взамен захватывает ее рынок и ставит Россию в зависимость от себя. Это совершенно не является успехом для России, и я не знаю, стоил ли он тех нескольких городов на Донбассе и жизней стольких тысяч людей", - констатировал глава польской дипломатии.

Он также напомнил слова американского политолога Збигнева Бжезинского, который отмечал, что стратегический выбор России - быть или союзником Запада или вассалом Китая.

"Путин сделал свой выбор, который является хорошим для него, но плохим для его страны",- констатировал Сикорский.