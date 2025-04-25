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Сикорский посоветовал Путину отдать Владивосток Китаю: Россия ставит себя в зависимость от КНР

Сикорский рассказал о займе для Украины

Россия должна отдать Владивосток Китаю, поскольку влияние КНР на этот регион в последние годы существенно возросло, чему способствовал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил в интервью изданию Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.

"Это мой хороший совет для России. На четвертом году войны Дальний Восток России остается без войск. Если бы я был российским националистом, я бы волновался, что Путин открыл страну для китайского влияния как в военном, так и в экономическом плане, особенно вокруг Владивостока. Ни один предыдущий российский лидер не допустил этого", - подчеркнул Сикорский.

Он напомнил, что с момента основания порта Владивосток в 1860 году Россия никогда не предоставляла Китаю прав на использование этого порта, вплоть до прошлого года, когда это сделал Путин.

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Сикорский подчеркнул, что Россия уже стала вассалом Китая.

"Мы имеем дело с так называемым партнерством, в котором Китай предоставляет России протокольные сатисфакции, но взамен захватывает ее рынок и ставит Россию в зависимость от себя. Это совершенно не является успехом для России, и я не знаю, стоил ли он тех нескольких городов на Донбассе и жизней стольких тысяч людей", - констатировал глава польской дипломатии.

Он также напомнил слова американского политолога Збигнева Бжезинского, который отмечал, что стратегический выбор России - быть или союзником Запада или вассалом Китая.

"Путин сделал свой выбор, который является хорошим для него, но плохим для его страны",- констатировал Сикорский.

Автор: 

Китай (2981) россия (95585) Сикорский Радослав (415)


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Топ комментарии
+14
Про Карелію не забуваємо та Ке́нігсберг. Ще є Сахалін та Курили...
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25.04.2025 13:02
+10
Очень скромное требование. Не буду повторять список оккупированных мордором территорий, но у всех соседних государств есть претензии к Московии, от Молдовы и до Китая
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25.04.2025 13:01
+3
Тонки намек трампу.Добре.
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25.04.2025 13:00
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Тонки намек трампу.Добре.
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25.04.2025 13:00 Ответить
Очень скромное требование. Не буду повторять список оккупированных мордором территорий, но у всех соседних государств есть претензии к Московии, от Молдовы и до Китая
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25.04.2025 13:01 Ответить
Між іншим, у росії теж є територіальні претензії до Китаю (Харбін), але вони чомусь не рвуться в тих краях збирати гради і вєсі русскіє.
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25.04.2025 13:20 Ответить
ну будували поддані Миколи 2 КВЖД і що. По перше, будували не тільки кацапи, а по-друге - в Егіпті СРСР будував Асуанську ГЕС, то що зараз Абу Сімбел "наш"?
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25.04.2025 16:12 Ответить
Про Карелію не забуваємо та Ке́нігсберг. Ще є Сахалін та Курили...
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25.04.2025 13:02 Ответить
А Велика Булгарія!?
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25.04.2025 13:10 Ответить
За цю залежність, московитів від китайців, їм **********, ОЗБРОЄННЯ ешелонами гонять, на московію!!
Увесь Світ про це знає! А чучхе, живу силу гонить …
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25.04.2025 13:05 Ответить
Рейган був провидцем! Бо в його часи Китай ще чухав своє голодне пузо.
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25.04.2025 13:10 Ответить
Выпускайте кракена (алко захарову), я жажду послушать как ответит мид говна на это, жажду байку про: Польшу создал Сусанин и т.д
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25.04.2025 13:10 Ответить
Для його країни - це нормальний вибір. Поступова мирна колонізація росії китаєм. Китай захопить росію без жодного пострілу. Направить в росію 50 млн. китайців, які через певний час отримають громадянство і виберуть свого президента
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25.04.2025 13:10 Ответить

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25.04.2025 13:13 Ответить
Украина, надо Трампу посоветовать в знак дружбы с Путиным отдать Аляску РФ "взад", а то Путин вдруг рассердится и больше дружить не захочет😃
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25.04.2025 13:31 Ответить
а Японія не відмовиться від повернення своїх островів
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25.04.2025 13:49 Ответить
Правильно. Владівосток по самі Уральські гори.
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25.04.2025 15:11 Ответить
І Карелію фінам. Бо там лише фінські бані ... працюють. Повна залежність від фінів. Повна.
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25.04.2025 15:14 Ответить
 
 