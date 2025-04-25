Сикорский посоветовал Путину отдать Владивосток Китаю: Россия ставит себя в зависимость от КНР
Россия должна отдать Владивосток Китаю, поскольку влияние КНР на этот регион в последние годы существенно возросло, чему способствовал российский диктатор Владимир Путин.
Об этом глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил в интервью изданию Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.
"Это мой хороший совет для России. На четвертом году войны Дальний Восток России остается без войск. Если бы я был российским националистом, я бы волновался, что Путин открыл страну для китайского влияния как в военном, так и в экономическом плане, особенно вокруг Владивостока. Ни один предыдущий российский лидер не допустил этого", - подчеркнул Сикорский.
Он напомнил, что с момента основания порта Владивосток в 1860 году Россия никогда не предоставляла Китаю прав на использование этого порта, вплоть до прошлого года, когда это сделал Путин.
Сикорский подчеркнул, что Россия уже стала вассалом Китая.
"Мы имеем дело с так называемым партнерством, в котором Китай предоставляет России протокольные сатисфакции, но взамен захватывает ее рынок и ставит Россию в зависимость от себя. Это совершенно не является успехом для России, и я не знаю, стоил ли он тех нескольких городов на Донбассе и жизней стольких тысяч людей", - констатировал глава польской дипломатии.
Он также напомнил слова американского политолога Збигнева Бжезинского, который отмечал, что стратегический выбор России - быть или союзником Запада или вассалом Китая.
"Путин сделал свой выбор, который является хорошим для него, но плохим для его страны",- констатировал Сикорский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Увесь Світ про це знає! А чучхе, живу силу гонить …