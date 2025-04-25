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Сікорський порадив Путіну віддати Владивосток Китаю: Росія ставить себе в залежність від КНР

Сікорський розповів про позику для України

Росія має віддати Владивосток Китаю, оскільки вплив КНР на цей регіон упродовж останніх років суттєво зріс, чому сприяв російський диктатор Володимир Путін.

Про це глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю виданню Gazeta Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ.

"Це моя хороша порада для Росії. На четвертому році війни Далекий Схід Росії залишається без військ. Якби я був російським націоналістом, я би хвилювався, що Путін відкрив країну для китайського впливу як у військовому, так і в економічному плані, особливо навколо Владивостока. Жоден попередній російський лідер не допустив цього", - підкреслив Сікорський.

Він нагадав, що з моменту заснування порту Владивосток у 1860 році Росія ніколи не надавала Китаю прав на використання цього порту, аж до минулого року, коли це зробив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський закликав Китай сприяти припиненню війни в Україні, - Bloomberg

Сікорський наголосив, що Росія вже стала васалом Китаю.

"Ми маємо справу з так званим партнерством, в якому Китай надає Росії протокольні сатисфакції, але натомість захоплює її ринок і ставить Росію в залежність від себе. Це абсолютно не є успіхом для Росії, і я не знаю, чи він був вартий тих кількох міст на Донбасі та життів стількох тисяч людей", - констатував глава польської дипломатії.

Він також нагадав слова американського політолога Збігнєва Бжезінського, який зазначав, що стратегічний вибір Росії - бути або союзником Заходу або васалом Китаю.

"Путін зробив свій вибір, який є добрим для нього, але поганим для його країни",- констатував Сікорський.

Автор: 

Китай (4607) росія (65244) Сікорський Радослав (257)


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Топ коментарі
+14
Про Карелію не забуваємо та Ке́нігсберг. Ще є Сахалін та Курили...
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25.04.2025 13:02
+10
Очень скромное требование. Не буду повторять список оккупированных мордором территорий, но у всех соседних государств есть претензии к Московии, от Молдовы и до Китая
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25.04.2025 13:01
+3
Тонки намек трампу.Добре.
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25.04.2025 13:00
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Тонки намек трампу.Добре.
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25.04.2025 13:00 Відповісти
Очень скромное требование. Не буду повторять список оккупированных мордором территорий, но у всех соседних государств есть претензии к Московии, от Молдовы и до Китая
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25.04.2025 13:01 Відповісти
Між іншим, у росії теж є територіальні претензії до Китаю (Харбін), але вони чомусь не рвуться в тих краях збирати гради і вєсі русскіє.
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25.04.2025 13:20 Відповісти
ну будували поддані Миколи 2 КВЖД і що. По перше, будували не тільки кацапи, а по-друге - в Егіпті СРСР будував Асуанську ГЕС, то що зараз Абу Сімбел "наш"?
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25.04.2025 16:12 Відповісти
Про Карелію не забуваємо та Ке́нігсберг. Ще є Сахалін та Курили...
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25.04.2025 13:02 Відповісти
А Велика Булгарія!?
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25.04.2025 13:10 Відповісти
За цю залежність, московитів від китайців, їм **********, ОЗБРОЄННЯ ешелонами гонять, на московію!!
Увесь Світ про це знає! А чучхе, живу силу гонить …
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25.04.2025 13:05 Відповісти
Рейган був провидцем! Бо в його часи Китай ще чухав своє голодне пузо.
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25.04.2025 13:10 Відповісти
Выпускайте кракена (алко захарову), я жажду послушать как ответит мид говна на это, жажду байку про: Польшу создал Сусанин и т.д
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25.04.2025 13:10 Відповісти
Для його країни - це нормальний вибір. Поступова мирна колонізація росії китаєм. Китай захопить росію без жодного пострілу. Направить в росію 50 млн. китайців, які через певний час отримають громадянство і виберуть свого президента
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25.04.2025 13:10 Відповісти

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25.04.2025 13:13 Відповісти
Украина, надо Трампу посоветовать в знак дружбы с Путиным отдать Аляску РФ "взад", а то Путин вдруг рассердится и больше дружить не захочет😃
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25.04.2025 13:31 Відповісти
а Японія не відмовиться від повернення своїх островів
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25.04.2025 13:49 Відповісти
Правильно. Владівосток по самі Уральські гори.
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25.04.2025 15:11 Відповісти
І Карелію фінам. Бо там лише фінські бані ... працюють. Повна залежність від фінів. Повна.
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25.04.2025 15:14 Відповісти
 
 