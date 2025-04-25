Сікорський порадив Путіну віддати Владивосток Китаю: Росія ставить себе в залежність від КНР

Росія має віддати Владивосток Китаю, оскільки вплив КНР на цей регіон упродовж останніх років суттєво зріс, чому сприяв російський диктатор Володимир Путін.

Про це глава польської дипломатії Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю виданню Gazeta Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ.

"Це моя хороша порада для Росії. На четвертому році війни Далекий Схід Росії залишається без військ. Якби я був російським націоналістом, я би хвилювався, що Путін відкрив країну для китайського впливу як у військовому, так і в економічному плані, особливо навколо Владивостока. Жоден попередній російський лідер не допустив цього", - підкреслив Сікорський.

Він нагадав, що з моменту заснування порту Владивосток у 1860 році Росія ніколи не надавала Китаю прав на використання цього порту, аж до минулого року, коли це зробив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сікорський закликав Китай сприяти припиненню війни в Україні, - Bloomberg

Сікорський наголосив, що Росія вже стала васалом Китаю.

"Ми маємо справу з так званим партнерством, в якому Китай надає Росії протокольні сатисфакції, але натомість захоплює її ринок і ставить Росію в залежність від себе. Це абсолютно не є успіхом для Росії, і я не знаю, чи він був вартий тих кількох міст на Донбасі та життів стількох тисяч людей", - констатував глава польської дипломатії.

Він також нагадав слова американського політолога Збігнєва Бжезінського, який зазначав, що стратегічний вибір Росії - бути або союзником Заходу або васалом Китаю.

"Путін зробив свій вибір, який є добрим для нього, але поганим для його країни",- констатував Сікорський.