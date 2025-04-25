Путин встречается с Уиткоффом в Кремле, - Песков

Сейчас российский диктатор Владимир Путин в Кремле проводит встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который сегодня прибыл в Москву.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Путин принимает в Кремле посланника Трампа Уиткоффа", - сказал он.

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