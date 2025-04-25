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Новости Визит Уиткоффа в рф
1 153 25

Путин встречается с Уиткоффом в Кремле, - Песков

путин и виткофф

Сейчас российский диктатор Владимир Путин в Кремле проводит встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который сегодня прибыл в Москву.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Путин принимает в Кремле посланника Трампа Уиткоффа", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут требовать от РФ признать право Украины на собственную армию в рамках мирного соглашения, - Bloomberg

Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

Песков Дмитрий (1879) путин владимир (31276) Стив Уиткофф (83)


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Топ комментарии
+7
Та шоб издохли там они...
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25.04.2025 14:31
+7
Сьогодні потрібно чекати масовану балістику. Вона буде до підштовхування України до угоди. Зараз разом обговорюють куди потрібно шмальнуть.
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25.04.2025 14:33
+6
Ньойорський шахрай пожимає руку кривавому терористу ,щоб ти здох разом з ним.
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25.04.2025 14:35
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майбутній трамп тауер в москві узгоджують ?
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25.04.2025 14:30 Ответить
Ну,віткати точно пообіцяв путін.Це його любима тема-купити.
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25.04.2025 14:32 Ответить
Свій до свого по своє
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25.04.2025 14:31 Ответить
Та шоб издохли там они...
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25.04.2025 14:31 Ответить
Сьогодні потрібно чекати масовану балістику. Вона буде до підштовхування України до угоди. Зараз разом обговорюють куди потрібно шмальнуть.
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25.04.2025 14:33 Ответить
Сумно. Але скоріше за все ви праві.
Тим більше очільники чкурнуть у Ватикан.
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25.04.2025 14:35 Ответить
Колись Галаган думав, що зрадивши українське військо, буде тонути в баблі, владі і розкоші, а втопився у власному горі як і всі нащадки. Тому, що ще нікому крім біди людська кров зраджених не давала щастя і легкої долі.
Вовам і віткофав та іншим іудам треба це пом'ятати постійно.
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25.04.2025 14:34 Ответить
їм ні до цього, гроші рахувати ледве встигають
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25.04.2025 14:40 Ответить
Ньойорський шахрай пожимає руку кривавому терористу ,щоб ти здох разом з ним.
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25.04.2025 14:35 Ответить
а Вітькофф у нас посол.
йому так і кажуть
посол ти
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25.04.2025 14:42 Ответить
А треба так:

"Гамадрили Тупін І Вітка на даний час банально ********** в очко і їбуться у сраку в кремлі" - піськофф.
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25.04.2025 14:47 Ответить
Уліткін міг би вже оселитися у *****. Чого туди-сюди бігати шавкам.
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25.04.2025 14:48 Ответить
Росія визнає окупацію Гренладії, а США окупацію Криму.
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25.04.2025 14:49 Ответить
І ще окупацію Канади .
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25.04.2025 14:53 Ответить
Та Аляски
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25.04.2025 14:56 Ответить
Воно там прописалося , чи що ? Їздить кожний тиждень , потім заразу по всьому світу розносить .
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25.04.2025 14:51 Ответить
він за картинами іздать, бо сафонов дуже плодовитий, а у Білому домі можно багато чого зняти, а на ті місця повісити полотна з окровавленим вухом на фоні маленької статуї Свободи.
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25.04.2025 14:56 Ответить
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25.04.2025 14:52 Ответить
Невже Яник давав урок риторики
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25.04.2025 14:53 Ответить
Велика була Америка, а один слуга ху...ла зміг її опустити, ось що значить вплив диктаторів на свою агентуру
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25.04.2025 14:52 Ответить
Міжнародні закони створені для захисту слабших від сильніших, значить США і Росія як сильніші вважають, що міжнародні закони їх дискримінують, обмежують.

Така логіка Трампа, Україна слабка значить не права і повинна уступати, Росія сильна значить має право.

Якщо США нападуть на Гренландию, то винуватою за жертви буде Данія, бо не пішла уступки сильнішому.

Тестостеронова культура - культура сили. Трамп саме такою логікою править.
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25.04.2025 14:56 Ответить
щоб ти вдавився не символічно
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25.04.2025 15:06 Ответить
Які ще "бумагьі" підпише трамп?
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25.04.2025 15:07 Ответить
Икону с Путиным пусть ему саморезами к спине прикрутят.
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25.04.2025 15:07 Ответить
 
 