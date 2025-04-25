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Путин встречается с Уиткоффом в Кремле, - Песков
Сейчас российский диктатор Владимир Путин в Кремле проводит встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, который сегодня прибыл в Москву.
Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Путин принимает в Кремле посланника Трампа Уиткоффа", - сказал он.
Больше информации на эту минуту не известно.
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+7 Серый Вовк
показать весь комментарий25.04.2025 14:31
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Тим більше очільники чкурнуть у Ватикан.
Вовам і віткофав та іншим іудам треба це пом'ятати постійно.
йому так і кажуть
посол ти
"Гамадрили Тупін І Вітка на даний час банально ********** в очко і їбуться у сраку в кремлі" - піськофф.
Така логіка Трампа, Україна слабка значить не права і повинна уступати, Росія сильна значить має право.
Якщо США нападуть на Гренландию, то винуватою за жертви буде Данія, бо не пішла уступки сильнішому.
Тестостеронова культура - культура сили. Трамп саме такою логікою править.