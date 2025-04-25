Путін зустрічається із Віткоффом у Кремлі, - Пєсков

Наразі російський диктатор Володимир Путін у Кремлі проводить зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, який сьогодні прибув до Москви.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Путін приймає у Кремлі посланця Трампа Віткоффа", - сказав він.

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