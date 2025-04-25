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Путін зустрічається із Віткоффом у Кремлі, - Пєсков
Наразі російський диктатор Володимир Путін у Кремлі проводить зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, який сьогодні прибув до Москви.
Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Путін приймає у Кремлі посланця Трампа Віткоффа", - сказав він.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Топ коментарі
+11 Дужан Міхал
показати весь коментар25.04.2025 14:33
+10 Серый Вовк
показати весь коментар25.04.2025 14:31
+10 Володимир Омельянов
показати весь коментар25.04.2025 14:35
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Тим більше очільники чкурнуть у Ватикан.
Вовам і віткофав та іншим іудам треба це пом'ятати постійно.
йому так і кажуть
посол ти
"Гамадрили Тупін І Вітка на даний час банально ********** в очко і їбуться у сраку в кремлі" - піськофф.
Така логіка Трампа, Україна слабка значить не права і повинна уступати, Росія сильна значить має право.
Якщо США нападуть на Гренландию, то винуватою за жертви буде Данія, бо не пішла уступки сильнішому.
Тестостеронова культура - культура сили. Трамп саме такою логікою править.