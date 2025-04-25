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Новини Візит Віткоффа до РФ
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Путін зустрічається із Віткоффом у Кремлі, - Пєсков

путін та віткофф

Наразі російський диктатор Володимир Путін у Кремлі проводить зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, який сьогодні прибув до Москви.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Путін приймає у Кремлі посланця Трампа Віткоффа", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вимагатимуть від РФ визнати право України на власну армію у рамках мирної угоди, - Bloomberg

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Автор: 

Пєсков Дмитро (1631) путін володимир (23827) Віткофф Стів (84)


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Топ коментарі
+11
Сьогодні потрібно чекати масовану балістику. Вона буде до підштовхування України до угоди. Зараз разом обговорюють куди потрібно шмальнуть.
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25.04.2025 14:33
+10
Та шоб издохли там они...
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25.04.2025 14:31
+10
Ньойорський шахрай пожимає руку кривавому терористу ,щоб ти здох разом з ним.
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25.04.2025 14:35
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майбутній трамп тауер в москві узгоджують ?
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25.04.2025 14:30 Відповісти
Ну,віткати точно пообіцяв путін.Це його любима тема-купити.
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25.04.2025 14:32 Відповісти
Свій до свого по своє
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25.04.2025 14:31 Відповісти
Та шоб издохли там они...
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25.04.2025 14:31 Відповісти
Сьогодні потрібно чекати масовану балістику. Вона буде до підштовхування України до угоди. Зараз разом обговорюють куди потрібно шмальнуть.
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25.04.2025 14:33 Відповісти
Сумно. Але скоріше за все ви праві.
Тим більше очільники чкурнуть у Ватикан.
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25.04.2025 14:35 Відповісти
Колись Галаган думав, що зрадивши українське військо, буде тонути в баблі, владі і розкоші, а втопився у власному горі як і всі нащадки. Тому, що ще нікому крім біди людська кров зраджених не давала щастя і легкої долі.
Вовам і віткофав та іншим іудам треба це пом'ятати постійно.
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25.04.2025 14:34 Відповісти
їм ні до цього, гроші рахувати ледве встигають
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25.04.2025 14:40 Відповісти
Ньойорський шахрай пожимає руку кривавому терористу ,щоб ти здох разом з ним.
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25.04.2025 14:35 Відповісти
а Вітькофф у нас посол.
йому так і кажуть
посол ти
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25.04.2025 14:42 Відповісти
А треба так:

"Гамадрили Тупін І Вітка на даний час банально ********** в очко і їбуться у сраку в кремлі" - піськофф.
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25.04.2025 14:47 Відповісти
Уліткін міг би вже оселитися у *****. Чого туди-сюди бігати шавкам.
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25.04.2025 14:48 Відповісти
Росія визнає окупацію Гренладії, а США окупацію Криму.
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25.04.2025 14:49 Відповісти
І ще окупацію Канади .
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25.04.2025 14:53 Відповісти
Та Аляски
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25.04.2025 14:56 Відповісти
Воно там прописалося , чи що ? Їздить кожний тиждень , потім заразу по всьому світу розносить .
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25.04.2025 14:51 Відповісти
він за картинами іздать, бо сафонов дуже плодовитий, а у Білому домі можно багато чого зняти, а на ті місця повісити полотна з окровавленим вухом на фоні маленької статуї Свободи.
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25.04.2025 14:56 Відповісти
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25.04.2025 14:52 Відповісти
Невже Яник давав урок риторики
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25.04.2025 14:53 Відповісти
Велика була Америка, а один слуга ху...ла зміг її опустити, ось що значить вплив диктаторів на свою агентуру
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25.04.2025 14:52 Відповісти
Міжнародні закони створені для захисту слабших від сильніших, значить США і Росія як сильніші вважають, що міжнародні закони їх дискримінують, обмежують.

Така логіка Трампа, Україна слабка значить не права і повинна уступати, Росія сильна значить має право.

Якщо США нападуть на Гренландию, то винуватою за жертви буде Данія, бо не пішла уступки сильнішому.

Тестостеронова культура - культура сили. Трамп саме такою логікою править.
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25.04.2025 14:56 Відповісти
щоб ти вдавився не символічно
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25.04.2025 15:06 Відповісти
Які ще "бумагьі" підпише трамп?
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25.04.2025 15:07 Відповісти
Икону с Путиным пусть ему саморезами к спине прикрутят.
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25.04.2025 15:07 Відповісти
Вітков ледь не кінчає як путлєра бачить... сраку вилиже знову.
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25.04.2025 15:20 Відповісти
в десна целовались?
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25.04.2025 15:45 Відповісти
 
 