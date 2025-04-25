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Новости Переговоры с США
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Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях, - МИД

Контакты Украины и США. Что говорят в МИД

Украина сейчас работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во время брифинга спикер МИД Георгий Тихий.

Он напомнил, что в Лондоне состоялась встреча украинской делегации, в частности со спецпредставителем США генералом Китом Келлогом.

"По состоянию на сейчас мы работаем над дальнейшими контактами Украины и США на разных уровнях. Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно поддерживать этот диалог - обмен позициями, обмен мнениями дипломатично, за закрытыми дверями, а не через СМИ", - пояснил спикер министерства.

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По словам Тихого, сейчас происходит "тяжелая, детальная, сложная, напряженная дипломатическая работа", большая часть которой проходит вне объективов камер, и "это нормально, когда речь идет о сложных дипломатических задачах".

"Ряд контактов на разных уровнях находится в работе, и мы рассчитываем, что эти контакты состоятся в ближайшее время", - подытожил он.

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Автор: 

МИД (6952) США (26687) Тихий Георгий (1)


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Дим іде?
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25.04.2025 15:53 Ответить
ці брехуни мзс говорять неправду-сша вже записали нас в не друзі а путіна в друзі
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25.04.2025 15:57 Ответить
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25.04.2025 16:04 Ответить
Тобто підігрують хуілові ( через руки трампа)
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25.04.2025 16:41 Ответить
Працювати можно хіба шо з хлопцями з Далласу..
Бо зараз ФША на боці ворога....
Ви бачили як швидко все пішло? Від "війну треба припинити" до ультиматиму, вигідного саме моксєлю
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25.04.2025 16:43 Ответить
 
 