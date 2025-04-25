Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях, - МИД
Украина сейчас работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил во время брифинга спикер МИД Георгий Тихий.
Он напомнил, что в Лондоне состоялась встреча украинской делегации, в частности со спецпредставителем США генералом Китом Келлогом.
"По состоянию на сейчас мы работаем над дальнейшими контактами Украины и США на разных уровнях. Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно поддерживать этот диалог - обмен позициями, обмен мнениями дипломатично, за закрытыми дверями, а не через СМИ", - пояснил спикер министерства.
По словам Тихого, сейчас происходит "тяжелая, детальная, сложная, напряженная дипломатическая работа", большая часть которой проходит вне объективов камер, и "это нормально, когда речь идет о сложных дипломатических задачах".
"Ряд контактов на разных уровнях находится в работе, и мы рассчитываем, что эти контакты состоятся в ближайшее время", - подытожил он.
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Бо зараз ФША на боці ворога....
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