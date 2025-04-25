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Новости Мирные переговоры
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Украина не получала официальной информации о подготовке США к выходу из мирного процесса, - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Украина пока не получала никакой официальной информации о подготовке США к выходу из переговорного процесса по урегулированию войны, несмотря на заявления администрации Дональда Трампа.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге медиа, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это - часть коммуникационной стратегии, направленной на стимулирование мирного процесса.

"Мы понимаем, что идет сложная работа - это только верхушка айсберга. Это публично, чтобы вы слышали об этих сигналах, а там происходит дипломатия. Часть дипломатии действительно закрыта", - добавил Тихий.

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Напомним, 18 апреля Дональд Трамп сказал, что США могут выйти из переговоров по войне между Украиной и Россией, если одна из сторон будет делать достижение мирного соглашения очень сложным.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самое главное для Штатов сейчас - понять, какова реально позиция России по завершению войны против Украины. Однако Вашингтон не исключает, что может выйти из переговорного процесса.

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МИД (6952) переговоры (4963) США (26687) Тихий Георгий (1)


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Яка може бути "ОФІЦІЙНІСТЬ" В "офіційного американського3,14стабола "трамбона" .котрий на словах закінчував війну за 24 години???
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25.04.2025 15:33 Ответить
А и не надо, просто послать пиндосов нах и пускай идут и выходят куда хотят..
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25.04.2025 15:35 Ответить
Та на владу Зельоних американці взагалі уваги не звертають. І Зельоні звично нікуди в Світі не суються, і нічого не розуміють.
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25.04.2025 15:40 Ответить
хіперлуп ілона вийшов з ладу й тому не доставили.
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25.04.2025 15:42 Ответить
Хай йдуть американці за кораблем, Європа буде вести переговори, Європа буде купувати нову американську зброю, а стару зброю Європа буде віддавати нам. Круговорот.

Американці стали на сторону росії, нічим не відрізняються від Угорщини.
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25.04.2025 16:00 Ответить
 
 