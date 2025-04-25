Украина не получала официальной информации о подготовке США к выходу из мирного процесса, - МИД
Украина пока не получала никакой официальной информации о подготовке США к выходу из переговорного процесса по урегулированию войны, несмотря на заявления администрации Дональда Трампа.
Об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге медиа, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что это - часть коммуникационной стратегии, направленной на стимулирование мирного процесса.
"Мы понимаем, что идет сложная работа - это только верхушка айсберга. Это публично, чтобы вы слышали об этих сигналах, а там происходит дипломатия. Часть дипломатии действительно закрыта", - добавил Тихий.
Напомним, 18 апреля Дональд Трамп сказал, что США могут выйти из переговоров по войне между Украиной и Россией, если одна из сторон будет делать достижение мирного соглашения очень сложным.
Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что самое главное для Штатов сейчас - понять, какова реально позиция России по завершению войны против Украины. Однако Вашингтон не исключает, что может выйти из переговорного процесса.
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Американці стали на сторону росії, нічим не відрізняються від Угорщини.