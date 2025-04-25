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Новини Мирні перемовини
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Україна не отримувала офіційної інформації про підготовку США до виходу з мирного процесу, - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Україна поки що не отримувала жодної офіційної інформації про підготовку США до виходу з переговорного процесу щодо врегулювання війни, попри заяви адміністрації Дональда Трампа.

Про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу медіа, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це — частина комунікаційної стратегії, спрямованої на стимулювання мирного процесу.

"Ми розуміємо, що йде складна робота — лише верхівка айсберга. Це публічно, щоб ви чули про ці сигнали, а там відбувається дипломатія. Частина дипломатії дійсно закрита", - додав Тихий.

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Нагадаємо, 18 квітня Дональд Трамп сказав, що США можуть вийти з переговорів щодо війни між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найголовніше для Штатів зараз – зрозуміти, якою реально є позиція Росії щодо завершення війни проти України. Однак Вашингтон не виключає, що може вийти з переговорного процесу.

Автор: 

МЗС (4125) перемовини (2900) США (22861) Тихий Георгій (1)


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Яка може бути "ОФІЦІЙНІСТЬ" В "офіційного американського3,14стабола "трамбона" .котрий на словах закінчував війну за 24 години???
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25.04.2025 15:33 Відповісти
А и не надо, просто послать пиндосов нах и пускай идут и выходят куда хотят..
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25.04.2025 15:35 Відповісти
Та на владу Зельоних американці взагалі уваги не звертають. І Зельоні звично нікуди в Світі не суються, і нічого не розуміють.
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25.04.2025 15:40 Відповісти
хіперлуп ілона вийшов з ладу й тому не доставили.
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25.04.2025 15:42 Відповісти
Хай йдуть американці за кораблем, Європа буде вести переговори, Європа буде купувати нову американську зброю, а стару зброю Європа буде віддавати нам. Круговорот.

Американці стали на сторону росії, нічим не відрізняються від Угорщини.
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25.04.2025 16:00 Відповісти
 
 