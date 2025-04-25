Україна не отримувала офіційної інформації про підготовку США до виходу з мирного процесу, - МЗС

Україна поки що не отримувала жодної офіційної інформації про підготовку США до виходу з переговорного процесу щодо врегулювання війни, попри заяви адміністрації Дональда Трампа.

Про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу медіа, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це — частина комунікаційної стратегії, спрямованої на стимулювання мирного процесу.

"Ми розуміємо, що йде складна робота — лише верхівка айсберга. Це публічно, щоб ви чули про ці сигнали, а там відбувається дипломатія. Частина дипломатії дійсно закрита", - додав Тихий.

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Нагадаємо, 18 квітня Дональд Трамп сказав, що США можуть вийти з переговорів щодо війни між Україною та Росією, якщо одна зі сторін робитиме досягнення мирної угоди дуже складним.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найголовніше для Штатів зараз – зрозуміти, якою реально є позиція Росії щодо завершення війни проти України. Однак Вашингтон не виключає, що може вийти з переговорного процесу.