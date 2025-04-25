Україна працює над подальшими контактами зі США на різних рівнях, - МЗС

Україна наразі працює над подальшими контактами зі США на різних рівнях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий.

Він нагадав, що в Лондоні відбулася зустріч української делегації, зокрема зі спецпредставником США генералом Кітом Келлогом.

"Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важливо підтримувати цей діалог - обмін позиціями, обмін думками дипломатично, за зачиненими дверима, а не через ЗМІ", - пояснив речник міністерства.

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За словами Тихого, зараз відбувається "важка, детальна, складна, напружена дипломатична робота", переважна частина якої проходить поза об'єктивами камер, і "це нормально, коли йдеться про складні дипломатичні завдання".

"Низка контактів на різних рівнях перебуває в роботі, і ми розраховуємо, що ці контакти відбудуться найближчим часом", - підсумував він.

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