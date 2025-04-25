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Новини Мирний план
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Дуже велика частина "зливів" про "мирні плани" у ЗМІ не відповідає дійсності, - МЗС

Мирні плани для України. У МЗС прокоментували

У Міністерстві закордонних справ закликали не реагувати емоційно на інформацію низки ЗМІ про "мирні плани".

Про це під час брифінгу заявив речник міністерства Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо "мирних планів", документів тощо. Я вам можу підтвердити, що на переговорах в Лондоні українська сторона, так само як на попередніх переговорах, підтвердила свої принципові позиції в рамках ширшого довгострокового мирного врегулювання. Йдеться не про припинення вогню зараз, а загалом ширше, довше мирне врегулювання. 

Ви знаєте ці три принципові позиції, які повторював міністр закордонних справ Сибіга та інші урядовці", - сказав речник.

Також читайте: Україна разом з партнерами напрацювала свої умови миру, які вже передали Трампу, - The Telegraph

Так, Тихий озвучив ці три позиції:

1. Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську.

2. Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних Сил та Сил оборони України, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.

3. Жодна третя країна не має права вето на вибір України альянсів та союзів.

"Що стосується різноманітних публікацій в ЗМІ, планів, сьогодні я ще якийсь новий прочитав. Ми закликаємо всіх орієнтуватись на офіційну інформацію, що йде від МЗС, президента, Офісу Президента. Просимо не реагувати емоційно на різні зливи в медіа, бо ними займаються хто попало. Дуже велика частина цих "зливів" не відповідає дійсності", - підсумував він.

Також читайте: Україна передала США список порушень Росією "енергетичного перемир’я", - МЗС

Автор: 

МЗС (4125) Тихий Георгій (1)


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Топ коментарі
+3
Ми закликаємо всіх орієнтуватись на офіційну інформацію, що йде від МЗС, президента, Офісу Президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3548803 - ми вже чули правдиву інформацію про шашлики і ще дуже багатого правдивого з цих джерел
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25.04.2025 15:40
+2
Три пункти-чітко і ясно.
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25.04.2025 15:32
+1
Дуже велика, але не вся.

Трумп таки ворог.
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25.04.2025 15:40
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Три пункти-чітко і ясно.
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25.04.2025 15:32 Відповісти
Так трамп уже всё раскукарекал, НАХ всех ватных холуёв, вот и весь план..
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25.04.2025 15:36 Відповісти
Дуже велика, але не вся.

Трумп таки ворог.
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25.04.2025 15:40 Відповісти
Ми закликаємо всіх орієнтуватись на офіційну інформацію, що йде від МЗС, президента, Офісу Президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3548803 - ми вже чули правдиву інформацію про шашлики і ще дуже багатого правдивого з цих джерел
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25.04.2025 15:40 Відповісти
Якби МЗС, "президент" та його ОПа не приховували від українців важливу інформацію, то й ЗМІ не довелось би щось вигадувати.
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25.04.2025 15:46 Відповісти
То про 30-денне перемир'я, то про "ширше, довше мирне вреголювання".

Права рука не знає, що робить ліва?
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25.04.2025 15:40 Відповісти
та які там зливи.. Он Рудий вже сам про це відкрито говорить. Крим за кацапами, а значить про те, що Штати мають намір визнати юридично окупацію Криму з огляду на усі ці заяви Рудого, то це насправді так і є. Цим кроком Рудий принижує Штати і по суті юридично відкриває двері до пекла. бо якщо окупацію кацапами територій визнають законною, то завтра хтось інший теж захоче собі щось відхапати і буде на весь світ репетувати про законність. а в нашому випадку, то через кілька років кацапи будуть виамагати юридичного визнання усіх цих 4-х областей, які вони вже записали у свою конституцію. а потім скажуть, що то не 4 області, а всі 9 областей, бо це є новососія.. таку куйню навряд чи погодиться визнати Конгрес із Сенатом. і зараз дійсно притомні і адекватні дипломати і політики у США мають пригрозити імпічментом Рудому Чубу за цю ху йню, що він творить.
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25.04.2025 15:41 Відповісти
А вот мне интересно какое вам там всем собачье дело что там себе США принимают ? Какие из этих 3х условий Трамп не хочет исполнять? Помоему все 3 условия выполнены в договоренностях Трампа или кто то из нас имбецил который читать не умеет?
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25.04.2025 16:26 Відповісти
та ну-уже трамп сам це говорить а мзс каже що це не так-хватить брехать людям
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25.04.2025 15:47 Відповісти
будь ласка, проясніть:
як юридично, сша визнають крим кацапським?
на підставі чого?
за якою процедурою? достатньо підпису рудого шизоїда, чи потрібні рішення двох палат?
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25.04.2025 15:51 Відповісти
Вся ця тема з юридично та фактично це локшина для українців. І все.
Просто подивіться реальне відношення людей, ЗМІ, влади інших країн до Криму.
Те що деган Трамп сказав, це вони і думають - що Крим ми вважаємо рузкім і лише для вас граємось в театр типу підігруємо вразливим українцям типу ну звичайно, Крим - це Україна. Владіііімір, летс гоу бізнесь! Хто міст будував, чиї кораблі входили в порти, хто постачав генератори Сіменс? Там ВЗАГАЛІ похєр на ці ваші юридичні-фактичні. Вони ***** наше зерно з Херсонської та Запорізької області купують і нічого не чешиться.
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25.04.2025 16:08 Відповісти
Ну да , верить надо только Ермаку и Зеленскому . В 2019 году , 73% поверили этому чучелу.
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25.04.2025 16:12 Відповісти
Так эти все 3 условия выполнены в договоренностях Трампа. Все три. В чем проблема? В том что некоторые твари тупоголовые читать не умеют? Ну так лоботомию им сделать надо, безмозглым скотынякам.
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25.04.2025 16:24 Відповісти
 
 