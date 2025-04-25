Дуже велика частина "зливів" про "мирні плани" у ЗМІ не відповідає дійсності, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ закликали не реагувати емоційно на інформацію низки ЗМІ про "мирні плани".

Про це під час брифінгу заявив речник міністерства Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо "мирних планів", документів тощо. Я вам можу підтвердити, що на переговорах в Лондоні українська сторона, так само як на попередніх переговорах, підтвердила свої принципові позиції в рамках ширшого довгострокового мирного врегулювання. Йдеться не про припинення вогню зараз, а загалом ширше, довше мирне врегулювання.

Ви знаєте ці три принципові позиції, які повторював міністр закордонних справ Сибіга та інші урядовці", - сказав речник.

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Так, Тихий озвучив ці три позиції:

1. Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську.

2. Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своїх Збройних Сил та Сил оборони України, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.

3. Жодна третя країна не має права вето на вибір України альянсів та союзів.

"Що стосується різноманітних публікацій в ЗМІ, планів, сьогодні я ще якийсь новий прочитав. Ми закликаємо всіх орієнтуватись на офіційну інформацію, що йде від МЗС, президента, Офісу Президента. Просимо не реагувати емоційно на різні зливи в медіа, бо ними займаються хто попало. Дуже велика частина цих "зливів" не відповідає дійсності", - підсумував він.

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