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Новости Мирный план
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Очень большая часть "сливов" о "мирных планах" в СМИ не соответствует действительности, - МИД

Мирные планы для Украины. В МИД прокомментировали

В Министерстве иностранных дел призвали не реагировать эмоционально на информацию ряда СМИ о "мирных планах".

Об этом во время брифинга заявил спикер министерства Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно "мирных планов", документов и тому подобное. Я вам могу подтвердить, что на переговорах в Лондоне украинская сторона, так же как на предыдущих переговорах, подтвердила свои принципиальные позиции в рамках более широкого долгосрочного мирного урегулирования. Речь идет не о прекращении огня сейчас, а в целом более широком, более длительном мирном урегулировании.

Вы знаете эти три принципиальные позиции, которые повторял министр иностранных дел Сибига и другие чиновники", - сказал спикер.

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Да, Тихий озвучил эти три позиции:

1. Украина никогда не признает ни одну часть своей территории как российскую.

2. Украина никогда не согласится на любое ограничение своих Вооруженных Сил и Сил обороны Украины, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров.

3. Ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов и союзов.

"Что касается различных публикаций в СМИ, планов, сегодня я еще какой-то новый прочитал. Мы призываем всех ориентироваться на официальную информацию, которая идет от МИД, президента, Офиса Президента. Просим не реагировать эмоционально на различные сливы в медиа, потому что ими занимаются кто попало. Очень большая часть этих "сливов" не соответствует действительности", - подытожил он.

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Автор: 

МИД (6952) Тихий Георгий (1)


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Три пункти-чітко і ясно.
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25.04.2025 15:32 Ответить
Так трамп уже всё раскукарекал, НАХ всех ватных холуёв, вот и весь план..
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25.04.2025 15:36 Ответить
Дуже велика, але не вся.

Трумп таки ворог.
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25.04.2025 15:40 Ответить
Ми закликаємо всіх орієнтуватись на офіційну інформацію, що йде від МЗС, президента, Офісу Президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3548803 - ми вже чули правдиву інформацію про шашлики і ще дуже багатого правдивого з цих джерел
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25.04.2025 15:40 Ответить
Якби МЗС, "президент" та його ОПа не приховували від українців важливу інформацію, то й ЗМІ не довелось би щось вигадувати.
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25.04.2025 15:46 Ответить
То про 30-денне перемир'я, то про "ширше, довше мирне вреголювання".

Права рука не знає, що робить ліва?
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25.04.2025 15:40 Ответить
та які там зливи.. Он Рудий вже сам про це відкрито говорить. Крим за кацапами, а значить про те, що Штати мають намір визнати юридично окупацію Криму з огляду на усі ці заяви Рудого, то це насправді так і є. Цим кроком Рудий принижує Штати і по суті юридично відкриває двері до пекла. бо якщо окупацію кацапами територій визнають законною, то завтра хтось інший теж захоче собі щось відхапати і буде на весь світ репетувати про законність. а в нашому випадку, то через кілька років кацапи будуть виамагати юридичного визнання усіх цих 4-х областей, які вони вже записали у свою конституцію. а потім скажуть, що то не 4 області, а всі 9 областей, бо це є новососія.. таку куйню навряд чи погодиться визнати Конгрес із Сенатом. і зараз дійсно притомні і адекватні дипломати і політики у США мають пригрозити імпічментом Рудому Чубу за цю ху йню, що він творить.
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25.04.2025 15:41 Ответить
та ну-уже трамп сам це говорить а мзс каже що це не так-хватить брехать людям
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25.04.2025 15:47 Ответить
будь ласка, проясніть:
як юридично, сша визнають крим кацапським?
на підставі чого?
за якою процедурою? достатньо підпису рудого шизоїда, чи потрібні рішення двох палат?
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25.04.2025 15:51 Ответить
 
 