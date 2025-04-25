Очень большая часть "сливов" о "мирных планах" в СМИ не соответствует действительности, - МИД
В Министерстве иностранных дел призвали не реагировать эмоционально на информацию ряда СМИ о "мирных планах".
Об этом во время брифинга заявил спикер министерства Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно "мирных планов", документов и тому подобное. Я вам могу подтвердить, что на переговорах в Лондоне украинская сторона, так же как на предыдущих переговорах, подтвердила свои принципиальные позиции в рамках более широкого долгосрочного мирного урегулирования. Речь идет не о прекращении огня сейчас, а в целом более широком, более длительном мирном урегулировании.
Вы знаете эти три принципиальные позиции, которые повторял министр иностранных дел Сибига и другие чиновники", - сказал спикер.
Да, Тихий озвучил эти три позиции:
1. Украина никогда не признает ни одну часть своей территории как российскую.
2. Украина никогда не согласится на любое ограничение своих Вооруженных Сил и Сил обороны Украины, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров.
3. Ни одна третья страна не имеет права вето на выбор Украиной альянсов и союзов.
"Что касается различных публикаций в СМИ, планов, сегодня я еще какой-то новый прочитал. Мы призываем всех ориентироваться на официальную информацию, которая идет от МИД, президента, Офиса Президента. Просим не реагировать эмоционально на различные сливы в медиа, потому что ими занимаются кто попало. Очень большая часть этих "сливов" не соответствует действительности", - подытожил он.
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