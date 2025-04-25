Потери РФ и Украины "примерно равны", - Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно масштабов человеческих потерь в войне России против Украины, отметив, что количество погибших на обеих сторонах, по его данным, "примерно равное".

Об этом он рассказал в интервью Time, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп рассказал, что получил эти данные во время встречи с группой лиц из правительства, которые поделились информацией о количестве погибших солдат за последний месяц.

"Они пришли и рассказали мне, и я говорю не без очереди, о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц, - это цифры, которые ошеломляют, как россиян, так и украинцев, и эти цифры достаточно равны. Знаете, я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны, но количество погибших молодых солдат, которые лежат на полях повсюду, просто ошеломляет. То, что происходит - безумие. Это безумие", - подчеркнул он.

Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 946 500 российских захватчиков.

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