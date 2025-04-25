Потери РФ и Украины "примерно равны", - Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно масштабов человеческих потерь в войне России против Украины, отметив, что количество погибших на обеих сторонах, по его данным, "примерно равное".
Об этом он рассказал в интервью Time, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп рассказал, что получил эти данные во время встречи с группой лиц из правительства, которые поделились информацией о количестве погибших солдат за последний месяц.
"Они пришли и рассказали мне, и я говорю не без очереди, о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц, - это цифры, которые ошеломляют, как россиян, так и украинцев, и эти цифры достаточно равны. Знаете, я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны, но количество погибших молодых солдат, которые лежат на полях повсюду, просто ошеломляет. То, что происходит - безумие. Это безумие", - подчеркнул он.
Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 946 500 российских захватчиков.
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Чому хтось досі очікує від Трампа, що він стане на сторону України?
Там - елементарно агентура *******!
Поки що не бачу жодної причини не довіряти йому.
П.С.
Хоча, Трамп мабудь пальцем і зроблений...
ну і без чергової порції брехні знову не обійшлося.. хіба що Трумп склав на калькуляторі сумарні жертви українських військових та цивільних, яких в самому лише Маріуполі і околицях - сотні тисяч.. і ці жертви значно більше і ростуть завдяки антиукраїнській діяльності милотворця Трумпа..
Це наслідок 100 %Ї бездіяльності органів виконавчої влади а також і.о. прецедента з його шоблою.
Скільки зараз страждає на ТОТ невідомо.
Масштаби депортацій у ув'язнень також невідомі..
Ніколи не забуть Ніколи не пробачити! ™
але якщо дивитися на нормальну оборону де адекватні командири там втрати 1 до 2 а місцями, точково навіть 1 до 10.
загальну, середню температуру по лікарні нема сенсу називати бо всі почнуть волати яке джерело інфи.
тримаюся того джерела інфи що бачив - 1 до 2 по людям і 1 до 3 по техніці.
Для тих, хто дружить з логікою, це очевидно. Тих хто вірить в м'ясні атаки і втрати 1:15 вже нічим не переконати.
В пи4дежі того хто не дихне як не спи3здне?
Якщо зараз до 70-80% втрат - це втрати від дронів.
Якщо орки визнають що в нас їх принаймні зараз все-таки більше.
Якщо врахувати що більшість ворожих смертей з дронів - це застукані в атаці в чистім полі або в розбитім селі орки - піші або на мотоциклах, або ЛАТах.
Якщо ми бачимо як орки посилають в штурми навіть хворих і поранених не жаліючи живої сили.
І якщо ми бачимо що орки переважно наступають, а ми переважно обороняємось...
то яким рижим куєм по голові тебе переіпати щоб втрати за цих умов були рівними?