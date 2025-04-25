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Новости Утраты Украины Потери врага
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Потери РФ и Украины "примерно равны", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно масштабов человеческих потерь в войне России против Украины, отметив, что количество погибших на обеих сторонах, по его данным, "примерно равное".

Об этом он рассказал в интервью Time, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп рассказал, что получил эти данные во время встречи с группой лиц из правительства, которые поделились информацией о количестве погибших солдат за последний месяц.

"Они пришли и рассказали мне, и я говорю не без очереди, о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц, - это цифры, которые ошеломляют, как россиян, так и украинцев, и эти цифры достаточно равны. Знаете, я знаю, что они любят говорить, что это не так, но они примерно равны, но количество погибших молодых солдат, которые лежат на полях повсюду, просто ошеломляет. То, что происходит - безумие. Это безумие", - подчеркнул он.

Напомним, Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 946 500 российских захватчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я единственный, кто может договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной, - Трамп

Автор: 

потери (4386) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+15
Переживає що козломордих дохне багато ?
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25.04.2025 15:56
+14
божевілля трампа вже ні в кого не викликає сумнів
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25.04.2025 15:58
+6
Хто розпочав це божевілля? - колись!
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25.04.2025 15:55
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Хто розпочав це божевілля? - колись!
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25.04.2025 15:55 Ответить
Байден він же не раз казав )
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25.04.2025 15:55 Ответить
Він скоро ********* що це Україна напала на рашку
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25.04.2025 16:04 Ответить
Коли вже цього Байдена арештують та відправлять під суд в Гагу!
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25.04.2025 16:07 Ответить
Старому трампу, бажано до лікаря б звернутися, але, то уже, його наслідки… у памперси…
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25.04.2025 16:08 Ответить
Переживає що козломордих дохне багато ?
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25.04.2025 15:56 Ответить
Трамп ЗАВЖДИ бреше
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25.04.2025 16:41 Ответить
Рудий, та тобі має бути пох на кацапів. їх ніхто не кликав в Україну йти вбивати. довбойоб, бл.. прирівнювати в один ряд борців за незалежність і свою країну з воєнними злочинцями і терористами. хтось поясніть це тому фріковому Рудому Чубу..
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25.04.2025 15:58 Ответить
Срамп ще на початку вторгнення кацапів, у лютому 22-го заявив, що захоплюється вчинком ху#ла - "Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку".
Чому хтось досі очікує від Трампа, що він стане на сторону України?
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25.04.2025 16:15 Ответить
божевілля трампа вже ні в кого не викликає сумнів
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25.04.2025 15:58 Ответить
та нема там ніякого божевілля!
Там - елементарно агентура *******!
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25.04.2025 16:12 Ответить
Те, що відбувається - божевілля. Це божевілля", - наголосив він. "ТРАМПЛО" .ТИ ПЛЯТЬ .НЕГІДНИКУ ,ЩЕ ДО ЦИХ ПІР НЕ ЗНАЄШ,ЩО БАТЬКОМ,ЯКИЙ НАРОДИВ ЦЕ БОЖЕВІЛЛЯ Є ТВІЙ РАШИСТСЬКИЙ ДРУЖБАН,АНТИХРИСТ,ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАНТ, ТА СВІТОВИЙ ТЕРОРИСТ- "КУЙЛО" ???
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25.04.2025 15:59 Ответить
Нещодавно Трамп на пресконференції заявляв що кожен день гине 2000 солдатів (з обох сторін). А в твітті де він звертався до якогось Володимира, заявив про 5000 солдат які гинуть щотижня. Або в Трампа дуже погано з математикою або він просто п@здить.
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25.04.2025 15:59 Ответить
Рудий х*еплёот
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25.04.2025 16:00 Ответить
Чёкнутому Трампу доклады делают такие же чёкнутые холуи...
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25.04.2025 16:00 Ответить
хтось ще вірить словам цього рудого дол@****???
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25.04.2025 16:02 Ответить
Я вірю. Срамп ще в 22-му заявив, що ху#ло - "миротворець" і "дуже кмітливий хлопець".
Поки що не бачу жодної причини не довіряти йому.
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25.04.2025 16:18 Ответить
Ещё один ********
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25.04.2025 16:02 Ответить
в першу чергу Андон, а вже потім підра
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25.04.2025 16:35 Ответить
Ставити поряд агресора і жертву, це як порівнювати фалос з пальцем !
П.С.
Хоча, Трамп мабудь пальцем і зроблений...
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25.04.2025 16:02 Ответить
Вважаєте ЦРУ чокнутими? А уряд і преза України мудрими? Ну-ну
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25.04.2025 16:03 Ответить
"... Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звичайно, підхоплюється фейковими новинами (нерозбірливо). Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3548774
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25.04.2025 16:25 Ответить
Звичайно, бо з окупованих теж мобілізують українців. А коли все окупують, то українці та поляки будут стріляти один в одного при штурмі Варшави. А потім поляки, залишки українців будуть штурмувати Берлін. Все по класиці.
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25.04.2025 16:05 Ответить
Імпотенти Байдена ,які толерували напад Пуйла і не дали України можливості перемогти в 2022-23 гарно переклали всю вину на гандонів Трампа.
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25.04.2025 16:05 Ответить
Результати у доларах, у певної групи осіб від Трампа, з «Качалок курсів акцій», після продуманої балаканини старого банкрота, приблизно порівну, бо і трампа ж там ДОЛЯ!!??!
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25.04.2025 16:05 Ответить
А ти б хотів, шоб українців було вдесятеро більше!? Ну, коли у нас закінчиться допомога Байдена, тоді буде значно більше. Все як ти хочеш.
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25.04.2025 16:06 Ответить
"Те, що відбувається - божевілля" - і Трумп подєльник воєнного злочинця та терориста ***** у цьому божевіллі..
ну і без чергової порції брехні знову не обійшлося.. хіба що Трумп склав на калькуляторі сумарні жертви українських військових та цивільних, яких в самому лише Маріуполі і околицях - сотні тисяч.. і ці жертви значно більше і ростуть завдяки антиукраїнській діяльності милотворця Трумпа..
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25.04.2025 16:06 Ответить
Как вы думаете, какое наказание получил бы гражданин Америки, если бы вскрылось, шо он, будучи агентом фсб, дважды баллотировался на пост президента Штатов и занимал этот пост ДВАЖДЫ!!! Ему корячится пожизненное, как минималка, а рыжая псина этого не хочет и скачет перед х-лом (у которого на него компромат) на задних лапах.
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25.04.2025 16:08 Ответить
мыж рядків слів трумпа можна прочитати : свсобак дохне набагато більше..
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25.04.2025 16:09 Ответить
йому Уіткоф передав дані від рузкіх, тому і рівні.
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25.04.2025 16:10 Ответить
Ось воно! Нарешті стало зрозуміло, звідки виросли ноги у тих $500 млрд., котрі ми начебто винні США. Адже згідно звітам кацапських помийок, вони вже "знищили стопіццот "Хаймарсів" і стільки ж F-16 з "Абрамсами" та танцюючими на них неграми"
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25.04.2025 16:29 Ответить
То тобі тулсі доповіла??Ну ясно тепер звідки така інфа,чекай зараз забудовник нові цифри привезе,про те що в росії безліміт і все круто і в економіці і на полі бою,а втрати то в більшості санітарні!
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25.04.2025 16:10 Ответить
а ще рване вухо забув про 10000 полонених на Курщині .
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25.04.2025 16:11 Ответить
Атакуюча сторона несе більші в рази втрати. Будь ласка, не треба реагувати на рудого блазня.
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25.04.2025 16:13 Ответить
В "мистецтві" брехні Трумп, здається, перевершує *****. І значно перевершує.
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25.04.2025 16:22 Ответить
Про цю аксіому знає навіть той, хто слухав лекції на військовій кафедрі ВУЗу. Причому втрати оброняючого можуть бути і в 5 разів меншими. Це залежить від багатьох факторів.
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25.04.2025 16:26 Ответить
Розкажи це Гітлеру який з 1939 по 1940 завоював майже всю Європу.
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25.04.2025 16:29 Ответить
Цівільних загинуло близько мільона.
Це наслідок 100 %Ї бездіяльності органів виконавчої влади а також і.о. прецедента з його шоблою.
Скільки зараз страждає на ТОТ невідомо.
Масштаби депортацій у ув'язнень також невідомі..

Ніколи не забуть Ніколи не пробачити! ™
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25.04.2025 16:17 Ответить
Коли вже цирк припинется з цим дурнем ,ну як би хоч трохи було клепки то мав би розуміти що співвідношення втрат тих хто обороняєтся завжди менше, чим тими хто наступає десь в середньому 1до 3 х я вже не кажу що на росії ніколи не шкодували гарматного мяса.
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25.04.2025 16:19 Ответить
співвідношення втрат залежить від оснащенності сторін. якщо одна сторона має все: авіацію, крилаті ракети, артилерійських припасів безлім, а інша сторона це все лише набуває протягом 3 років, то цілком можливо, що втрат на зараз приблизно порівну через значні втрати слабшої сторони на початок війни.
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25.04.2025 16:33 Ответить
Зачем вообще у него берут интервью большие агенства?Есть поцньюс,и хватит.Таких дураков нужно держать в изоляции от всего нормального мира.
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25.04.2025 16:21 Ответить
якщо дивитися на наші поразки то там навіть гірше - ми втратили більше.
але якщо дивитися на нормальну оборону де адекватні командири там втрати 1 до 2 а місцями, точково навіть 1 до 10.
загальну, середню температуру по лікарні нема сенсу називати бо всі почнуть волати яке джерело інфи.
тримаюся того джерела інфи що бачив - 1 до 2 по людям і 1 до 3 по техніці.
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25.04.2025 16:24 Ответить
це цифри, які приголомшують, як росіян, так і українців, і ці цифри досить рівні. Знаєте, я знаю, що вони ******* казати, що це не так, але вони приблизно рівні Джерело: https://censor.net/ua/n3548815

Для тих, хто дружить з логікою, це очевидно. Тих хто вірить в м'ясні атаки і втрати 1:15 вже нічим не переконати.
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25.04.2025 16:27 Ответить
В чому логіка, дурбецало?
В пи4дежі того хто не дихне як не спи3здне?

Якщо зараз до 70-80% втрат - це втрати від дронів.
Якщо орки визнають що в нас їх принаймні зараз все-таки більше.
Якщо врахувати що більшість ворожих смертей з дронів - це застукані в атаці в чистім полі або в розбитім селі орки - піші або на мотоциклах, або ЛАТах.
Якщо ми бачимо як орки посилають в штурми навіть хворих і поранених не жаліючи живої сили.
І якщо ми бачимо що орки переважно наступають, а ми переважно обороняємось...

то яким рижим куєм по голові тебе переіпати щоб втрати за цих умов були рівними?
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25.04.2025 16:35 Ответить
Перед атакою вони розносять в хлам позиції обороняються тими ж дронами, снарядами, бомбами. Потім прикриваються РЕБ і атакують. Іноді їм це не вдається з різних причин і ми бачимо підбадьорливі ролики.
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25.04.2025 16:40 Ответить
Дивно, чому він знову не згадав що це Байден винний, І що якби він Трамп був тоді президентом - то війни взагалі не сталося....Забувати починає....
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25.04.2025 16:41 Ответить
 
 