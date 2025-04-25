Втрати РФ і України "приблизно рівні", - Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість щодо масштабів людських втрат у війні Росії проти України, зазначивши, що кількість загиблих на обох сторонах, за його даними, "приблизно рівна".

Про це він розказав у інтерв'ю Time, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп розповів, що отримав ці дані під час зустрічі з групою осіб з уряду, які поділилися інформацією про кількість загиблих солдатів за останній місяць.

"Вони прийшли і розповіли мені, і я говорю не без черги, про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць, - це цифри, які приголомшують, як росіян, так і українців, і ці цифри досить рівні. Знаєте, я знаю, що вони люблять казати, що це не так, але вони приблизно рівні, але кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, просто приголомшує. Те, що відбувається - божевілля. Це божевілля", - наголосив він.

Нагадаємо, Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 946 500 російських загарбників.

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