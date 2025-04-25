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Втрати РФ і України "приблизно рівні", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість щодо масштабів людських втрат у війні Росії проти України, зазначивши, що кількість загиблих на обох сторонах, за його даними, "приблизно рівна".

Про це він розказав у інтерв'ю Time, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп розповів, що отримав ці дані під час зустрічі з групою осіб з уряду, які поділилися інформацією про кількість загиблих солдатів за останній місяць. 

"Вони прийшли і розповіли мені, і я говорю не без черги, про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць, - це цифри, які приголомшують, як росіян, так і українців, і ці цифри досить рівні. Знаєте, я знаю, що вони люблять казати, що це не так, але вони приблизно рівні, але кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, просто приголомшує. Те, що відбувається - божевілля. Це божевілля", - наголосив він.

Нагадаємо, Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 946 500 російських загарбників.

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Автор: 

втрати (4401) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+9
Переживає що козломордих дохне багато ?
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25.04.2025 15:56
+8
божевілля трампа вже ні в кого не викликає сумнів
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25.04.2025 15:58
+4
Хто розпочав це божевілля? - колись!
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25.04.2025 15:55
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Хто розпочав це божевілля? - колись!
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25.04.2025 15:55 Відповісти
Байден він же не раз казав )
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25.04.2025 15:55 Відповісти
Він скоро ********* що це Україна напала на рашку
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25.04.2025 16:04 Відповісти
Коли вже цього Байдена арештують та відправлять під суд в Гагу!
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25.04.2025 16:07 Відповісти
Старому трампу, бажано до лікаря б звернутися, але, то уже, його наслідки… у памперси…
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25.04.2025 16:08 Відповісти
Переживає що козломордих дохне багато ?
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25.04.2025 15:56 Відповісти
Рудий, та тобі має бути пох на кацапів. їх ніхто не кликав в Україну йти вбивати. довбойоб, бл.. прирівнювати в один ряд борців за незалежність і свою країну з воєнними злочинцями і терористами. хтось поясніть це тому фріковому Рудому Чубу..
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25.04.2025 15:58 Відповісти
Срамп ще на початку вторгнення кацапів, у лютому 22-го заявив, що захоплюється вчинком ху#ла - "Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Вони збираються зберігати мир у порядку".
Чому хтось досі очікує від Трампа, що він стане на сторону України?
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25.04.2025 16:15 Відповісти
божевілля трампа вже ні в кого не викликає сумнів
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25.04.2025 15:58 Відповісти
та нема там ніякого божевілля!
Там - елементарно агентура *******!
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25.04.2025 16:12 Відповісти
Те, що відбувається - божевілля. Це божевілля", - наголосив він. "ТРАМПЛО" .ТИ ПЛЯТЬ .НЕГІДНИКУ ,ЩЕ ДО ЦИХ ПІР НЕ ЗНАЄШ,ЩО БАТЬКОМ,ЯКИЙ НАРОДИВ ЦЕ БОЖЕВІЛЛЯ Є ТВІЙ РАШИСТСЬКИЙ ДРУЖБАН,АНТИХРИСТ,ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАНТ, ТА СВІТОВИЙ ТЕРОРИСТ- "КУЙЛО" ???
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25.04.2025 15:59 Відповісти
Нещодавно Трамп на пресконференції заявляв що кожен день гине 2000 солдатів (з обох сторін). А в твітті де він звертався до якогось Володимира, заявив про 5000 солдат які гинуть щотижня. Або в Трампа дуже погано з математикою або він просто п@здить.
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25.04.2025 15:59 Відповісти
Рудий х*еплёот
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25.04.2025 16:00 Відповісти
Чёкнутому Трампу доклады делают такие же чёкнутые холуи...
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25.04.2025 16:00 Відповісти
хтось ще вірить словам цього рудого дол@****???
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25.04.2025 16:02 Відповісти
Я вірю. Срамп ще в 22-му заявив, що ху#ло - "миротворець" і "дуже кмітливий хлопець".
Поки що не бачу жодної причини не довіряти йому.
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25.04.2025 16:18 Відповісти
Ещё один ********
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25.04.2025 16:02 Відповісти
Ставити поряд агресора і жертву, це як порівнювати фалос з пальцем !
П.С.
Хоча, Трамп мабудь пальцем і зроблений...
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25.04.2025 16:02 Відповісти
Вважаєте ЦРУ чокнутими? А уряд і преза України мудрими? Ну-ну
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25.04.2025 16:03 Відповісти
"... Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звичайно, підхоплюється фейковими новинами (нерозбірливо). Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що цьому буде покладено край ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3548774
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25.04.2025 16:25 Відповісти
Звичайно, бо з окупованих теж мобілізують українців. А коли все окупують, то українці та поляки будут стріляти один в одного при штурмі Варшави. А потім поляки, залишки українців будуть штурмувати Берлін. Все по класиці.
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25.04.2025 16:05 Відповісти
Імпотенти Байдена ,які толерували напад Пуйла і не дали України можливості перемогти в 2022-23 гарно переклали всю вину на гандонів Трампа.
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25.04.2025 16:05 Відповісти
Результати у доларах, у певної групи осіб від Трампа, з «Качалок курсів акцій», після продуманої балаканини старого банкрота, приблизно порівну, бо і трампа ж там ДОЛЯ!!??!
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25.04.2025 16:05 Відповісти
А ти б хотів, шоб українців було вдесятеро більше!? Ну, коли у нас закінчиться допомога Байдена, тоді буде значно більше. Все як ти хочеш.
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25.04.2025 16:06 Відповісти
"Те, що відбувається - божевілля" - і Трумп подєльник воєнного злочинця та терориста ***** у цьому божевіллі..
ну і без чергової порції брехні знову не обійшлося.. хіба що Трумп склав на калькуляторі сумарні жертви українських військових та цивільних, яких в самому лише Маріуполі і околицях - сотні тисяч.. і ці жертви значно більше і ростуть завдяки антиукраїнській діяльності милотворця Трумпа..
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25.04.2025 16:06 Відповісти
Как вы думаете, какое наказание получил бы гражданин Америки, если бы вскрылось, шо он, будучи агентом фсб, дважды баллотировался на пост президента Штатов и занимал этот пост ДВАЖДЫ!!! Ему корячится пожизненное, как минималка, а рыжая псина этого не хочет и скачет перед х-лом (у которого на него компромат) на задних лапах.
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25.04.2025 16:08 Відповісти
мыж рядків слів трумпа можна прочитати : свсобак дохне набагато більше..
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25.04.2025 16:09 Відповісти
йому Уіткоф передав дані від рузкіх, тому і рівні.
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25.04.2025 16:10 Відповісти
Ось воно! Нарешті стало зрозуміло, звідки виросли ноги у тих $500 млрд., котрі ми начебто винні США. Адже згідно звітам кацапських помийок, вони вже "знищили стопіццот "Хаймарсів" і стільки ж F-16 з "Абрамсами" та танцюючими на них неграми"
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25.04.2025 16:29 Відповісти
То тобі тулсі доповіла??Ну ясно тепер звідки така інфа,чекай зараз забудовник нові цифри привезе,про те що в росії безліміт і все круто і в економіці і на полі бою,а втрати то в більшості санітарні!
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25.04.2025 16:10 Відповісти
а ще рване вухо забув про 10000 полонених на Курщині .
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25.04.2025 16:11 Відповісти
Атакуюча сторона несе більші в рази втрати. Будь ласка, не треба реагувати на рудого блазня.
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25.04.2025 16:13 Відповісти
В "мистецтві" брехні Трумп, здається, перевершує *****. І значно перевершує.
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25.04.2025 16:22 Відповісти
Про цю аксіому знає навіть той, хто слухав лекції на військовій кафедрі ВУЗу. Причому втрати оброняючого можуть бути і в 5 разів меншими. Це залежить від багатьох факторів.
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25.04.2025 16:26 Відповісти
Розкажи це Гітлеру який з 1939 по 1940 завоював майже всю Європу.
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25.04.2025 16:29 Відповісти
Цівільних загинуло близько мільона.
Це наслідок 100 %Ї бездіяльності органів виконавчої влади а також і.о. прецедента з його шоблою.
Скільки зараз страждає на ТОТ невідомо.
Масштаби депортацій у ув'язнень також невідомі..

Ніколи не забуть Ніколи не пробачити! ™
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25.04.2025 16:17 Відповісти
Коли вже цирк припинется з цим дурнем ,ну як би хоч трохи було клепки то мав би розуміти що співвідношення втрат тих хто обороняєтся завжди менше, чим тими хто наступає десь в середньому 1до 3 х я вже не кажу що на росії ніколи не шкодували гарматного мяса.
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25.04.2025 16:19 Відповісти
співвідношення втрат залежить від оснащенності сторін. якщо одна сторона має все: авіацію, крилаті ракети, артилерійських припасів безлім, а інша сторона це все лише набуває протягом 3 років, то цілком можливо, що втрат на зараз приблизно порівну через значні втрати слабшої сторони на початок війни.
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25.04.2025 16:33 Відповісти
Зачем вообще у него берут интервью большие агенства?Есть поцньюс,и хватит.Таких дураков нужно держать в изоляции от всего нормального мира.
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25.04.2025 16:21 Відповісти
якщо дивитися на наші поразки то там навіть гірше - ми втратили більше.
але якщо дивитися на нормальну оборону де адекватні командири там втрати 1 до 2 а місцями, точково навіть 1 до 10.
загальну, середню температуру по лікарні нема сенсу називати бо всі почнуть волати яке джерело інфи.
тримаюся того джерела інфи що бачив - 1 до 2 по людям і 1 до 3 по техніці.
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25.04.2025 16:24 Відповісти
це цифри, які приголомшують, як росіян, так і українців, і ці цифри досить рівні. Знаєте, я знаю, що вони ******* казати, що це не так, але вони приблизно рівні Джерело: https://censor.net/ua/n3548815

Для тих, хто дружить з логікою, це очевидно. Тих хто вірить в м'ясні атаки і втрати 1:15 вже нічим не переконати.
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25.04.2025 16:27 Відповісти
 
 