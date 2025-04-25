Втрати РФ і України "приблизно рівні", - Трамп
Президент США Дональд Трамп висловив стурбованість щодо масштабів людських втрат у війні Росії проти України, зазначивши, що кількість загиблих на обох сторонах, за його даними, "приблизно рівна".
Про це він розказав у інтерв'ю Time, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп розповів, що отримав ці дані під час зустрічі з групою осіб з уряду, які поділилися інформацією про кількість загиблих солдатів за останній місяць.
"Вони прийшли і розповіли мені, і я говорю не без черги, про кількість загиблих солдатів, які були вбиті за останній місяць, - це цифри, які приголомшують, як росіян, так і українців, і ці цифри досить рівні. Знаєте, я знаю, що вони люблять казати, що це не так, але вони приблизно рівні, але кількість загиблих молодих солдатів, які лежать на полях повсюди, просто приголомшує. Те, що відбувається - божевілля. Це божевілля", - наголосив він.
Нагадаємо, Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 946 500 російських загарбників.
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Чому хтось досі очікує від Трампа, що він стане на сторону України?
Там - елементарно агентура *******!
Поки що не бачу жодної причини не довіряти йому.
П.С.
Хоча, Трамп мабудь пальцем і зроблений...
ну і без чергової порції брехні знову не обійшлося.. хіба що Трумп склав на калькуляторі сумарні жертви українських військових та цивільних, яких в самому лише Маріуполі і околицях - сотні тисяч.. і ці жертви значно більше і ростуть завдяки антиукраїнській діяльності милотворця Трумпа..
Це наслідок 100 %Ї бездіяльності органів виконавчої влади а також і.о. прецедента з його шоблою.
Скільки зараз страждає на ТОТ невідомо.
Масштаби депортацій у ув'язнень також невідомі..
Ніколи не забуть Ніколи не пробачити! ™
але якщо дивитися на нормальну оборону де адекватні командири там втрати 1 до 2 а місцями, точково навіть 1 до 10.
загальну, середню температуру по лікарні нема сенсу називати бо всі почнуть волати яке джерело інфи.
тримаюся того джерела інфи що бачив - 1 до 2 по людям і 1 до 3 по техніці.
Для тих, хто дружить з логікою, це очевидно. Тих хто вірить в м'ясні атаки і втрати 1:15 вже нічим не переконати.