Трамп взял на себя роль лидера в мирных переговорах по Украине, - Рютте

Президент США Дональд Трамп стал ключевой фигурой в вопросе мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Именно благодаря президенту Трампу тупик был преодолен. Именно США, именно президент Трамп берет на себя эту роль лидера, и только США и президент Трамп могут сделать это вместе", - отметил Рютте.

По его словам, Трамп работает над перемирием в координации со своими советниками, в частности госсекретарем Марко Рубио и министром обороны США Питом Хегсетом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирные переговоры по Украине "продвигаются успешно", но ситуация все еще "очень хрупкая", - Трамп