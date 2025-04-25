Трамп взял на себя роль лидера в мирных переговорах по Украине, - Рютте
Президент США Дональд Трамп стал ключевой фигурой в вопросе мирных переговоров между Украиной и Россией.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Именно благодаря президенту Трампу тупик был преодолен. Именно США, именно президент Трамп берет на себя эту роль лидера, и только США и президент Трамп могут сделать это вместе", - отметил Рютте.
По его словам, Трамп работает над перемирием в координации со своими советниками, в частности госсекретарем Марко Рубио и министром обороны США Питом Хегсетом.
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+3 Понад усе #600942
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+2 Олександр Іванович Паламарчук
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+2 Anton Strashevskiy
показать весь комментарий25.04.2025 17:21
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Навіть Рютте країна якого нам дуже немало допомогала це розуміє!
ось, чому військовою організацією, повинен керувати військовий, а не лєвак толєраст пацифіст пристосуванець, по квоті гретти тумблєр!