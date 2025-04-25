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Трамп взяв на себе роль лідера в мирних перемовинах щодо України , - Рютте
Президент США Дональд Трамп став ключовою фігурою у питанні мирних перемовин між Україною та Росією.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме завдяки президенту Трампу глухий кут було подолано. Саме США, саме президент Трамп бере на себе цю роль лідера, і тільки США і президент Трамп можуть зробити це разом", - зазначив Рютте.
За його словами, Трамп працює над перемир’ям у координації зі своїми радниками, зокрема держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони США Пітом Гегсетом.
Топ коментарі
+5 Понад усе #600942
показати весь коментар25.04.2025 17:23
+3 Erlich Bachman
показати весь коментар25.04.2025 17:24
+3 Анатолий Куликов #602213
показати весь коментар25.04.2025 17:29
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Навіть Рютте країна якого нам дуже немало допомогала це розуміє!
ось, чому військовою організацією, повинен керувати військовий, а не лєвак толєраст пацифіст пристосуванець, по квоті гретти тумблєр!
голову люди, больше на ум ничего не приходит.