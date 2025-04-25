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Новини Мирні перемовини
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Трамп взяв на себе роль лідера в мирних перемовинах щодо України , - Рютте

генсек НАТО Рютте

Президент США Дональд Трамп став ключовою фігурою у питанні мирних перемовин між Україною та Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме завдяки президенту Трампу глухий кут було подолано. Саме США, саме президент Трамп бере на себе цю роль лідера, і тільки США і президент Трамп можуть зробити це разом", - зазначив Рютте.

За його словами, Трамп працює над перемир’ям у координації зі своїми радниками, зокрема держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирні переговори щодо України "просуваються успішно", але ситуація все ще "дуже крихка", - Трамп

Автор: 

Рютте Марк (396) Трамп Дональд (5652) війна в Україні (3975)


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Топ коментарі
+5
лижуть дупу навипередки ....
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25.04.2025 17:23
+3
А з яких пір взяти прутня ***** до рота і роль лідора в процесі - одне й те саме???
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25.04.2025 17:24
+3
Клоунів, і у нас хватає. Но такого клоуна, мище не бачили.
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25.04.2025 17:29
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іржавий в ударі.....кловун в коксі лежить.
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25.04.2025 17:21 Відповісти
Оце підлизнув рудому п.дарові, прямо вилизав. Решпект пристосуванцю Рюгге. Талант.
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25.04.2025 17:24 Відповісти
ви знаєте,клоун не гірше рютте старається
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25.04.2025 17:26 Відповісти
То пошли і клоуна нафіг. Ділов то. Заспокоїшся і настрій покращиться.
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25.04.2025 17:28 Відповісти
я давно його послав. ще в 19 році
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25.04.2025 17:33 Відповісти
Як узяв так може і покласти назад
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25.04.2025 17:21 Відповісти
лижуть дупу навипередки ....
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25.04.2025 17:23 Відповісти
так, давно рзкусили цього клоуна (втім, як і нашого) - любить він це діло...
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25.04.2025 17:26 Відповісти
А з яких пір взяти прутня ***** до рота і роль лідора в процесі - одне й те саме???
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25.04.2025 17:24 Відповісти
Клоунів, і у нас хватає. Но такого клоуна, мище не бачили.
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25.04.2025 17:29 Відповісти
Rutte is fearlessly leading NATO on its most important mission ever - trying to please Donald Trump.
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25.04.2025 17:29 Відповісти
"Саме завдяки президенту Трампу глухий кут було подолано. Саме США, саме президент Трамп бере на себе цю роль лідера, і тільки США і президент Трамп можуть зробити це разом" Джерело: https://censor.net/ua/n3548834

Навіть Рютте країна якого нам дуже немало допомогала це розуміє!
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25.04.2025 17:29 Відповісти
Рютте правий, це чисто старого Трампа ініціатива, як і його перемовини з КНДР, хамасом, та ще, з купу невдалих його ініціатив+наслідків!…
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25.04.2025 17:29 Відповісти
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25.04.2025 17:29 Відповісти
Лидер пишется через букву "Л", а в нашем случае написано через - ".."идер
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25.04.2025 17:30 Відповісти
Та переговорник з рудого знатний! То пожартує, то забуде, але стабільно ннсе ахінею! 😁
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25.04.2025 17:30 Відповісти
Ще одне...Мокрим мішком вдарене...
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25.04.2025 17:31 Відповісти
рютте, ну дуже сцикує, що сша вийдуть з нато, за його каденції.
ось, чому військовою організацією, повинен керувати військовий, а не лєвак толєраст пацифіст пристосуванець, по квоті гретти тумблєр!
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25.04.2025 17:33 Відповісти
Мало, що не став ціею фігурою. Так, ще став всемирним посміховиськом.
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25.04.2025 17:33 Відповісти
Да. Назовить, що з обіцянного за 100 днів він вирішив. ------"0". І так по любому питанню. Зробив багато проблем для США, але без проблем для своїх спонсорів (т.к. названих фінансистів його виборів (купка маленька, но дуже впливова на події в мирі)).
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25.04.2025 17:44 Відповісти
Ну якщо почати виконувати забаганки пуйла це вийти із глухого кута .....
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25.04.2025 17:36 Відповісти
Може краще не треба?
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25.04.2025 17:36 Відповісти
Роль ******, а не лидера!
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25.04.2025 17:39 Відповісти
Цей генсек перетворився з більш менш нормального премʼєр міністра нідерландів до простого заурядного трампонівського х*есоса
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25.04.2025 17:39 Відповісти
Не трампоновского, а американского - был бы другой президент, было бы то же самое...
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25.04.2025 18:01 Відповісти
Трампон взяв на себе роль пі-де-ра
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25.04.2025 17:45 Відповісти
Поки наш "генсек" Зеля, альтернативи дійсно не має. Від дійсно відповідає за Країну. Даже, я допускаю, він розуміє, що його підімуть на вила українці, якщо він зрадить НЕНЬКУ. P.S. А у москалів варіантів нема. Їм отригається українська кровушка, даже тим хто мовчав, та спостерігав.
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25.04.2025 17:51 Відповісти
Рютте перебільшує. Щоб сподобатись ? І кому ? Той, що почав "мир через силу", а скотився банально "аби я був, то війни не було б!" А чого ж ти не був ? Хто у цьому винен ? Байден як-не-як, а допомагав. А цей заморозив, щоб показати силу. Жертві ? Чудово, суддя залякає згвалтовану жінку, щоб вона не звинувачувала вбивцю-насильника ? Що це за справедливість ? Мільярдерська чи особисто трампИ ? Нехай американцям в судах запровадить цю "геніальну" ідею суцільного миру між вбивцями та жертвами.
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25.04.2025 17:52 Відповісти
Якщо взяв ,має бути відповідальність. Ти впевнений що цей рудий півень буде перед кимось відповідати? Він скаже ,я такого не говорив і ви всі з радістю з ним погодитесь.
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25.04.2025 17:54 Відповісти
Зробимо їх разом - це вже було - Трамп рішив сам порішати
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25.04.2025 17:54 Відповісти
Лідер , підпільна кличка ,,храмой"
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25.04.2025 18:05 Відповісти
Боїшся цапило? Бійся
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25.04.2025 18:22 Відповісти
Побував в борделі Мар-а-лари і сразу ж почав щебетати. У Рютте роздвоєння - одна темна сторона за Рудого бордельного лева, а друга сіра- за єдність НАТО. Ключова фігура не знає що віщає.
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25.04.2025 19:16 Відповісти
Если сказать коротко об этом заявление и ему подобных, то можно только сказать - больные на

голову люди, больше на ум ничего не приходит.
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25.04.2025 19:26 Відповісти
Як же гидко, пане Рютте? Ви обманювали українців схиляючи до перемовин, заздалегідь знаючи, що це капітуляція. -З Трампом ні про які поступки не можна було говорити.Він не лідер, а пес смердячий. Ви знали про це. Огидна позиція плазуна.
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25.04.2025 19:30 Відповісти
 
 