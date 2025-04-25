Трамп взяв на себе роль лідера в мирних перемовинах щодо України , - Рютте

Президент США Дональд Трамп став ключовою фігурою у питанні мирних перемовин між Україною та Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме завдяки президенту Трампу глухий кут було подолано. Саме США, саме президент Трамп бере на себе цю роль лідера, і тільки США і президент Трамп можуть зробити це разом", - зазначив Рютте.

За його словами, Трамп працює над перемир’ям у координації зі своїми радниками, зокрема держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони США Пітом Гегсетом.

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