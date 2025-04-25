Оккупанты продвинулись возле Андреевки в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвинулись возле населенного пункта Андреевка Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся около Андреевки", - говорится в сообщении.
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Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий25.04.2025 21:02 Ответить Мне нравится 1
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