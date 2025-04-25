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Новости Обновление карты DeepState
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Оккупанты продвинулись возле Андреевки в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвинулись возле населенного пункта Андреевка Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся около Андреевки", - говорится в сообщении.

карта боевых действий

Смотрите также: Оккупанты продвинулись возле Тарасовки, Нелиповки и в Торецке, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (9674) боевые действия (4059) Бахмутский район (385) Андреевка (8) DeepState (99)


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25.04.2025 21:02 Ответить
 
 