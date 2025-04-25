Окупанти просунулися біля Андріївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники посунулися біля населеного пункту Андріївка Донецької області.
Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся бія Андріївки", - йдеться у повідомленні.
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Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.04.2025 21:02 Відповісти Мені подобається 0
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