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Новини Оновлення мапи DeepState
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Окупанти просунулися біля Андріївки на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники посунулися біля населеного пункту Андріївка Донецької області.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся бія Андріївки", - йдеться у повідомленні.

мапа бойових дій

Дивіться також: Окупанти просунулися біля Тарасівки, Неліпівки та у Торецьку, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (8484) бойові дії (3813) Бахмутський район (393) Андріївка (8) DeepState (99)


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Кожен день лізуть - немає стабілізації фронту
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25.04.2025 21:02 Відповісти
 
 