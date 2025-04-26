Оккупанты за сутки 414 раз ударили по Запорожской области: один ранен, повреждены дома и объект инфраструктуры

В течение суток российские войска нанесли 414 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты били по населенным пунктам области из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Войска РФ осуществили 1 авиационный удар по Гуляйполю.

279 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

4 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку и Новодаровку.

130 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

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Сообщается, что поступило 9 сообщений о повреждении домов и объекта инфраструктуры.

Также председатель ОВА напомнил, что в результате вражеской атаки на Орехов ранения получил 67-летний мужчина.