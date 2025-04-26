Окупанти за добу 414 разів вдарили по Запорізькій області: один поранений, пошкоджено будинки та об’єкт інфраструктури

Упродовж доби російські війська завдали 414 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти били по населених пунктах області з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Війська РФ здійснили 1 авіаційний удар по Гуляйполю.

279 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

4 обстріли з РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку.

130 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Також читайте: Ворожий дрон влучив у цивільне авто на Запоріжжі: загинув водій

Повідомляється, що надійшло 9 повідомлень про пошкодження будинків та обʼєкта інфраструктури.

Також голова ОВА нагадав, що внаслідок ворожої атаки на Оріхів поранень дістав 67-річний чоловік.