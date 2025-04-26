Силы обороны Юга уничтожили 115 оккупантов и более 70 единиц вражеской техники и оборудования

На Юге Силы обороны Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За сутки уничтожено 115 российских оккупантов.

Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 115 оккупантов.

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

14 артиллерийских систем;

1 танк;

29 единиц автомобильной и бронетехники техники;

7 БпЛА;

2 станции РЭБ;

2 лодки;

5 мотоциклов;

2 квадроцикла;

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2 генератора;

1 антенна "Starlink";

6 антенн управления БпЛА;

3 антенны связи;

место хранения БП.

Также разрушены:

54 укрытия;

2 наблюдательных пункта;

склад горюче-смазочных материалов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 947 610 российских захватчиков.