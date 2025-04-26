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Новости Уничтожение российской техники Потери россиян на Юге
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Силы обороны Юга уничтожили 115 оккупантов и более 70 единиц вражеской техники и оборудования

Потери оккупантов на юге

На Юге Силы обороны Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За сутки уничтожено 115 российских оккупантов.

Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 115 оккупантов.

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

  • 14 артиллерийских систем;
  • 1 танк;
  • 29 единиц автомобильной и бронетехники техники;
  • 7 БпЛА;
  • 2 станции РЭБ;
  • 2 лодки;
  • 5 мотоциклов;
  • 2 квадроцикла;

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  • 2 генератора;
  • 1 антенна "Starlink";
  • 6 антенн управления БпЛА;
  • 3 антенны связи;
  • место хранения БП.

Также разрушены:

  • 54 укрытия;
  • 2 наблюдательных пункта;
  • склад горюче-смазочных материалов.

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Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 947 610 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19259) ликвидация (3547) уничтожение (6942) Силы обороны юга (310)


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26.04.2025 10:43 Ответить
 
 