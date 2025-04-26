Силы обороны Юга уничтожили 115 оккупантов и более 70 единиц вражеской техники и оборудования
На Юге Силы обороны Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За сутки уничтожено 115 российских оккупантов.
Об этом рассказали в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 115 оккупантов.
Кроме того, украинские защитники уничтожили:
- 14 артиллерийских систем;
- 1 танк;
- 29 единиц автомобильной и бронетехники техники;
- 7 БпЛА;
- 2 станции РЭБ;
- 2 лодки;
- 5 мотоциклов;
- 2 квадроцикла;
- 2 генератора;
- 1 антенна "Starlink";
- 6 антенн управления БпЛА;
- 3 антенны связи;
- место хранения БП.
Также разрушены:
- 54 укрытия;
- 2 наблюдательных пункта;
- склад горюче-смазочных материалов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 947 610 российских захватчиков.
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показать весь комментарий26.04.2025 10:43 Ответить Мне нравится 0
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