РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8659 посетителей онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 396 13

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 947 610 человек (+1110 за сутки), 10 711 танков, 26 965 артсистем, 22 320 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 947 610 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 947610 (+1110) человек,

танков - 10711 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 22320 (+5) ед,

артиллерийских систем - 26965 (+70) ед,

РСЗО - 1372 (+0) ед,

средства ППО - 1145 (+1) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33897 (+118),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 46051 (+145) ед,

специальная техника - 3860 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 110-й бригады отбили вражеский штурм на Новопавловском направлении. ВИДЕО

ликвидация

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19259) Генштаб ВС (6288) ликвидация (3547) уничтожение (6942)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Минув 4084 день москальсько-української війни.
229!! одиниць знищеної техніки та 1110 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків знову більше ніж ББМ.
Логістика перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 947 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
показать весь комментарий
26.04.2025 08:22
+12
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
26.04.2025 08:03
+10
показать весь комментарий
26.04.2025 08:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
26.04.2025 08:03 Ответить
Минув 4084 день москальсько-української війни.
229!! одиниць знищеної техніки та 1110 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків знову більше ніж ББМ.
Логістика перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 947 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
показать весь комментарий
26.04.2025 08:22 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2025 08:24 Ответить
Здається, що росія перестає ББМ використовувати.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.04.2025 08:24 Ответить
Так, так... Чому не включили загиблих віслюків, коней, велосипеди та мопеди? Вже пора і ці засоби наступу кацапів відстежувати.
показать весь комментарий
26.04.2025 08:30 Ответить
Мотоцикли це бронетанкове озброєння по номеклатурі...а гусенична мотолига це авто
показать весь комментарий
26.04.2025 08:51 Ответить
В 50-ті роки у китайців були "велосипедно-стрілецькі підрозділи. На кожному велосипеді - два китайці. Передній крутить педалі та управляє велосипедом, а задній стріляє з гвинтівки, поверх голови велокеруючого...
Хай кацапи беруть приклад...
показать весь комментарий
26.04.2025 09:00 Ответить
Наступний етап - замість гвинтівки - піка, або шашка.
показать весь комментарий
26.04.2025 10:24 Ответить
Да... Номенклатура якась, мяко кажучи, дивна.
показать весь комментарий
26.04.2025 09:12 Ответить
30 тисяч чумардосів з початку місяця
3 тисячі стволів з початку весни (3 057), весна 24-го 3 078
Логістика чергова тисяча і майже 7 тисяч за весну на сьогодні
показать весь комментарий
26.04.2025 09:58 Ответить
Інфа про подію:

показать весь комментарий
26.04.2025 11:48 Ответить
Уточнюють, що ліквідований генерал "Минобороны РФ" Ярослав Москалик мав звання генерал-лейтенанта (скрін - нижче).

Як вбачається, виконавець ліквідації генерала Москалика - Ігнат Кузін жив із ним в одному під'їзді.
Підозрюваний припаркував начинену вибухівкою машину з камерою стеження 16 квітня. Незабаром після цього він відлетів із росії до Туреччини (фото- нижче).

На рашистських Z-каналах - гнів і розпач:

https://pbs.twimg.com/media/GpZlffGWMAE-rbS?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GpZlffGWMAE-rbS?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GpZlffGWMAE-rbS?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/GpYarrTXIAIry4t?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/GpYarrTXIAIry4t?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/GpYarrTXIAIry4t?format=png&name=small

https://pbs.twimg.com/media/GpYUjWXXEAAjHop?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/GpYUjWXXEAAjHop?format=png&name=small https://pbs.twimg.com/media/GpYUjWXXEAAjHop?format=png&name=small
показать весь комментарий
26.04.2025 11:49 Ответить
 
 