Общие боевые потери РФ с начала войны - около 947 610 человек (+1110 за сутки), 10 711 танков, 26 965 артсистем, 22 320 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 947 610 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 947610 (+1110) человек,
танков - 10711 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 22320 (+5) ед,
артиллерийских систем - 26965 (+70) ед,
РСЗО - 1372 (+0) ед,
средства ППО - 1145 (+1) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 33897 (+118),
крылатые ракеты - 3196 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 46051 (+145) ед,
специальная техника - 3860 (+0)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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229!! одиниць знищеної техніки та 1110 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків знову більше ніж ББМ.
Логістика перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 947 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Хай кацапи беруть приклад...
3 тисячі стволів з початку весни (3 057), весна 24-го 3 078
Логістика чергова тисяча і майже 7 тисяч за весну на сьогодні
Як вбачається, виконавець ліквідації генерала Москалика - Ігнат Кузін жив із ним в одному під'їзді.
Підозрюваний припаркував начинену вибухівкою машину з камерою стеження 16 квітня. Незабаром після цього він відлетів із росії до Туреччини (фото- нижче).
На рашистських Z-каналах - гнів і розпач:
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