УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10070 відвідувачів онлайн
Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 925 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 947 610 осіб (+1110 за добу), 10 711 танків, 26 965 артсистем, 22 320 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 947 610 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 947610 (+1110) осіб,

танків - 10711 (+8) од,

бойових броньованих машин - 22320 (+5) од,

артилерійських систем - 26965 (+70) од,

РСЗВ - 1372 (+0) од,

засоби ППО - 1145 (+1) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33897 (+118),

крилаті ракети - 3196 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 46051 (+145) од,

спеціальна техніка - 3860 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 110-ї бригади відбили ворожий штурм на Новопавлівському напрямку. ВIДЕО

ліквідація

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17409) Генштаб ЗС (6586) ліквідація (3929) знищення (7255)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
26.04.2025 08:03 Відповісти
Минув 4084 день москальсько-української війни.
229!! одиниць знищеної техніки та 1110 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків знову більше ніж ББМ.
Логістика перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 947 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
показати весь коментар
26.04.2025 08:22 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2025 08:24 Відповісти
Здається, що росія перестає ББМ використовувати.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
26.04.2025 08:24 Відповісти
Так, так... Чому не включили загиблих віслюків, коней, велосипеди та мопеди? Вже пора і ці засоби наступу кацапів відстежувати.
показати весь коментар
26.04.2025 08:30 Відповісти
Мотоцикли це бронетанкове озброєння по номеклатурі...а гусенична мотолига це авто
показати весь коментар
26.04.2025 08:51 Відповісти
В 50-ті роки у китайців були "велосипедно-стрілецькі підрозділи. На кожному велосипеді - два китайці. Передній крутить педалі та управляє велосипедом, а задній стріляє з гвинтівки, поверх голови велокеруючого...
Хай кацапи беруть приклад...
показати весь коментар
26.04.2025 09:00 Відповісти
Да... Номенклатура якась, мяко кажучи, дивна.
показати весь коментар
26.04.2025 09:12 Відповісти
 
 