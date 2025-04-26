Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 947 610 осіб (+1110 за добу), 10 711 танків, 26 965 артсистем, 22 320 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 947 610 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 947610 (+1110) осіб,
танків - 10711 (+8) од,
бойових броньованих машин - 22320 (+5) од,
артилерійських систем - 26965 (+70) од,
РСЗВ - 1372 (+0) од,
засоби ППО - 1145 (+1) од,
літаків - 370 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33897 (+118),
крилаті ракети - 3196 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 46051 (+145) од,
спеціальна техніка - 3860 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
229!! одиниць знищеної техніки та 1110 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня. Танків знову більше ніж ББМ.
Логістика перевалила за 46000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 947 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Хай кацапи беруть приклад...