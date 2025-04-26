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Новини Знищення російської техніки Втрати росіян на півдні
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Сили оборони Півдня знищили 115 окупантів та понад 70 одиниць ворожої техніки й обладнання

Втрати окупантів на півдні

На Півдні Сили оборони України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За добу знищено 115 російських окупантів.

Про це розповіли в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 115 окупантів.

Крім того, українські захисники знищили:

  • 14 артилерійських систем;
  • 1 танк;
  • 29 одиниць автомобільної і бронетехніки техніки;
  • 7 БпЛА;
  • 2 станції РЕБ;
  • 2 човни;
  • 5 мотоциклів;
  • 2 квадроцикли;

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  • 2 генератори;
  • 1 антену "Starlink";
  • 6 антен управління БпЛА;
  • 3 антени зв’язку;
  • місце зберігання БП.

Також зруйновано:

  • 54 укриття;
  • 2 спостережні пункти;
  • склад пально-мастильних матеріалів.

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Нагадаємо, загалом від від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 947 610 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17409) ліквідація (3929) знищення (7255) Сили оборони півдня (335)


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26.04.2025 10:43 Відповісти
 
 