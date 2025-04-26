Сили оборони Півдня знищили 115 окупантів та понад 70 одиниць ворожої техніки й обладнання

На Півдні Сили оборони України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За добу знищено 115 російських окупантів.

Про це розповіли в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 115 окупантів.

Крім того, українські захисники знищили:

14 артилерійських систем;

1 танк;

29 одиниць автомобільної і бронетехніки техніки;

7 БпЛА;

2 станції РЕБ;

2 човни;

5 мотоциклів;

2 квадроцикли;

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2 генератори;

1 антену "Starlink";

6 антен управління БпЛА;

3 антени зв’язку;

місце зберігання БП.

Також зруйновано:

54 укриття;

2 спостережні пункти;

склад пально-мастильних матеріалів.

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Нагадаємо, загалом від від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 947 610 російських загарбників.