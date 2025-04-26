Сили оборони Півдня знищили 115 окупантів та понад 70 одиниць ворожої техніки й обладнання
На Півдні Сили оборони України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За добу знищено 115 російських окупантів.
Про це розповіли в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 115 окупантів.
Крім того, українські захисники знищили:
- 14 артилерійських систем;
- 1 танк;
- 29 одиниць автомобільної і бронетехніки техніки;
- 7 БпЛА;
- 2 станції РЕБ;
- 2 човни;
- 5 мотоциклів;
- 2 квадроцикли;
- 2 генератори;
- 1 антену "Starlink";
- 6 антен управління БпЛА;
- 3 антени зв’язку;
- місце зберігання БП.
Також зруйновано:
- 54 укриття;
- 2 спостережні пункти;
- склад пально-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, загалом від від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України ліквідували 947 610 російських загарбників.
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Amber
показати весь коментар26.04.2025 10:43 Відповісти Мені подобається 0
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