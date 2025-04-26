Кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре, - провайдер De Novo
Сегодня утром в "Дії", "Новой почте" и терминалах банков был зафиксирован масштабный технический сбой. Он связан с проблемами с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором эти сервисы хостятся.
Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию ЭП подтвердил CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий.
Как отмечается, основная причина сбоя - отключение света в дата-центре.
По словам Бахмацкого, речь о кибератаке на дата-центр не идет, проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания.
Топ комментарии
+21 Павел Бортновский #588017
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+21 Bicko Nelich
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+16 Gary Grant
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Заживити весь датацентр тільки акумуляторами? Де ви бачили такі акумулятори?
Так, у датацентрах дійсно є акумуляторні системи (UPS), але їхнє завдання - забезпечити маневрову потужність на кілька хвилин, щоб дочекатися запуску дизель-генераторів.
І навіть тут є ризики: були реальні випадки, коли через конденсат у паливній системі дизель-генератори не запускались, і датацентр ризикував залишитися без живлення.
Тому не треба створювати ілюзій про "всесильні акумулятори" - у реальній інженерії все набагато складніше.
По-перше, конденсат утворюється завжди, коли є перепади температур - незалежно від сезону. Особливо якщо генератор стоїть у приміщенні з мінімальним опаленням або взагалі на вулиці. Це базова фізика.
По-друге, навіть якщо передбачений підігрів (тени чи інші системи), реальні практики показують: далеко не всі провайдери витрачають гроші на постійний підігрів або підтримку режиму чергування через економію електроенергії та ресурсу обладнання. І це стосується навіть "провайдерів рівня", про які ви згадали.
По-третє, "відповідальна людина" може перевіряти запуск раз на місяць або рідше, що ніяк не гарантує відсутність проблем при реальному пуску. Особливо якщо генератор довго простоює без навантаження.
По-четверте: Підігрів двигуна і охолоджуючої рідини не рятує основні ємності з пальним: пальне зберігається в окремих резервуарах, часто взагалі без підігріву. І підігрівай дизель хоч цілодобово - наявність вологи в пальному через конденсат у цистернах нікуди не зникає.
Чи ви справді думаєте, що вас хтось пустить із паяльником до резервуара з дизелем на "перевірку" або "підігрів"? Це абсурдно і небезпечно.
І наостанок, ваша романтична історія про "залізничні станції" виглядає смішно: більшість з них працюють на обладнанні 20-30-річної давнини з ручним підігрівом перед запуском, а не з ідеальними умовами за стандартами.
Не плутайте теорію з реальністю - вони часто дуже далекі одне від одного.
Якщо це такий провайдер то наюха він тоді потрібен, щоб працювати на державному рівні під час війни? Ось я до чого це веду. А ви тут починаєте умнічать. Я 17 років пропрацював на одному підприємстві де обов'язково потрібрібне було резервне живлення. Так за дизелем постійно була закріплена людина яка відповідала за його роботу та заправку. Я не пам'ятаю як часто він перевіряв цей дизель, але за тиждень він туди пару раз ходив та на хвилин 10-20 його постійно запускав, і за ці роки поки я там працював ні одного разу збою в роботі резервного живлення не було. Ну це так раніше було, я вже 5 років на пенсії...
то, навіщо ті дрони? навіщо та балістика?
достатньо якогось торчка з кусачками, і все! держава рухнула, бо всі процеси згоріли.
ххммм.....
треба буданову написати ідею.
https://kvolts.com.ua/komplekt-deye-modulnyi-nakopychuvach-enerhii-ess-ge-f60-invertor-hibrydnyi-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4/
******* просто:
Потужність навантаження - 50 кВт (тобто 50 000 Вт).
Ємність батареї - 60 кВт⋅год.
Скільки часу пропрацює датацентр тільки на цій батареї?
60 кВт⋅год ÷ 50 кВт = 1,2 години, тобто приблизно 1 година 12 хвилин.
І це за умови, що:
- батарея повністю заряджена,
- немає втрат енергії (хоча реально є 5-15%),
-споживання датацентру не стрибає вище 50 кВт.
А тепер реальність: середній навіть невеликий датацентр споживає від 100 до 500 кВт постійного навантаження (а у середніх і великих - ще більше).
Тобто при реальному споживанні 150-200 кВт ця батарея тримала б центр 20-25 хвилин максимум, а потім - blackout.
Висновок:
Ця система годиться тільки для короткого "провисання" між зникненням електрики і запуском дизель-генераторів, але не для тривалої автономної роботи датацентру. Як основне джерело живлення - це навіть не серйозно обговорювати.
По друге, до цього ящика докупаються окремо додаткові батарейні блоки, що забезпечує роботу того центру не те, що до запуску генератора, а на 3-4 години мінімум.
Отож, засунь свій дурний язик собі в одне місце
Вони завжди повністю заряджені.
Це принцип роботи цього інвертора.
Щоб живити ваш ЦОД потужністю 3,3 МВт хоча б 3 години, знадобиться 165 систем ESS GE-F60. А для 4 годин - вже 220 штук.
Це десятки контейнерів батарейного обладнання, колосальні інвестиції та потреба в окремій системі охолодження і вентиляції.
Однією чи навіть кількома такими ESS нічого серйозного в масштабах датацентру ви не досягнете - це просто буфер на кілька хвилин.
Може попустить, якщо зовсім не спараліжує.
До речі, словник подарувати, щоб хоч знав як слова пишуться, чи криворукість все одно переможе?)
полудуркі ?
Так звана економія - на перші 7-8 місяців, потім абонплата вже перевищує капіталовкладення у власних фахівців та техніку
По друге - цей абрамов, уткін, монаков - діти московських кгбістів чином не нижче полковника.
Більше 30 років тому вони були заслані в Україну з метою розвалу їх мікроелектроніки.
Це їм успішно вдалось.
Всі активи українських підприємств мікроелектроніки були передані так званому Квазар-мікро і розчинилися у всесвіті.
завтра умовний зеленський чи трамп вийде і щось заявить і частина з нас повірить.
потім обленерго щось заявить і частина з нас повірить хоча і там і там вся доказова база це наша віра що нам кажуть правду.
світ перетворився на інформаційну бульбашку де дуже багато брехні бо брехня не карається.
і тут кожен сам вирішує як до цього ставитися.
я вже давно перестав дивитися телевізор бо там багато агітації, брехні та пропаганди.
але в інтернеті те саме, тільки тепер я обираю її власноруч а не як по телевізору, коли мені насильно впихують...
сумно.
людство тупішає, люди з розумом стають об'єктом кпинів а не взірцем для наслідування, в кумири вибиваються багаті свині свинячість яких вибачається багатством.
раніше сміявся з фільму ІДІОКРАТІЯ а тепер боюся його передивлятися бо починаю розуміти що то візія майбутнього.((
Короче, коррупция и рукожопство.
Мати дата центр, в якому може несподівано зникнути світло..... премію Дарвіна цим бізнесменам.
хоч куди ткни, всюди прогнило.
Людський д@білізм невиліковний