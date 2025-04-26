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Новости Технический сбой плетежных систем
2 719 66

Кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре, - провайдер De Novo

сбой платежных систем

Сегодня утром в "Дії", "Новой почте" и терминалах банков был зафиксирован масштабный технический сбой. Он связан с проблемами с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором эти сервисы хостятся.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию ЭП подтвердил CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий.

Как отмечается, основная причина сбоя - отключение света в дата-центре.

Читайте также: Масштабный сбой платежных систем в Украине: есть перебои в работе терминалов и "Дії", недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева (обновлено)

По словам Бахмацкого, речь о кибератаке на дата-центр не идет, проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания.

Автор: 

Новая почта (58) электронные услуги (98) Дія (423)


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Топ комментарии
+21
Надважливий датацентр не має резервного живлення?
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26.04.2025 10:34
+21
Даже у средних провайдеров, сервера имеют резерв питания на 6+ часов от батарей, потом на автостарте генераторы. Зачем же пиз/деть. Не было таких сбоев даже при блекаутах, позорище.
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26.04.2025 10:34
+16
Ото вам і весь х#й до копійки. Всього на всього перерізати кабель в дата-центрі. Шах і мат вам, кацапські хакери.
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26.04.2025 10:30
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Електрика шукали?
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26.04.2025 10:28 Ответить
Электрика в ТЦК забрали
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26.04.2025 10:34 Ответить
класс,монтер был пьян и не на ту кнопку нажал и все рухнуло,дятлы !
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26.04.2025 10:28 Ответить
Ото вам і весь х#й до копійки. Всього на всього перерізати кабель в дата-центрі. Шах і мат вам, кацапські хакери.
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26.04.2025 10:30 Ответить
І всі банки на одному датацентрі? Крім того писали, що типу наші всі критичні перенесли до Європи
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26.04.2025 11:07 Ответить
,,Дія,, не критична
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26.04.2025 12:40 Ответить
Я сьогодні карткою Ощадбанка не зміг ніде користуватися, транзакції не проходять, хоть ти всцись, добре що Приватовські картки працюють, а то не пом'янув би своїх померлих побратимів, з якими 39 років тому горнув дамбу в Припяті, та збирав лопатами графіт біля 4-го енергоблока ЧАЄС! 😡
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26.04.2025 11:47 Ответить
Надважливий датацентр не має резервного живлення?
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26.04.2025 10:34 Ответить
Даже у средних провайдеров, сервера имеют резерв питания на 6+ часов от батарей, потом на автостарте генераторы. Зачем же пиз/деть. Не было таких сбоев даже при блекаутах, позорище.
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26.04.2025 10:34 Ответить
Горбатого впарюють людям. Хто хоч бульш-менш має розуміння в цій справі ніколи в житті не повірить, що на серверах у якогось провайдера немає резервного живлення. Та навіть у самого занюханого провайдера є UPS на декілька годин, щоб заживити за цей час від якогось дирчика.
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26.04.2025 10:45 Ответить
Не треба розповідати тут про горбатого, якщо не розбираєтесь у темі.
Заживити весь датацентр тільки акумуляторами? Де ви бачили такі акумулятори?
Так, у датацентрах дійсно є акумуляторні системи (UPS), але їхнє завдання - забезпечити маневрову потужність на кілька хвилин, щоб дочекатися запуску дизель-генераторів.
І навіть тут є ризики: були реальні випадки, коли через конденсат у паливній системі дизель-генератори не запускались, і датацентр ризикував залишитися без живлення.
Тому не треба створювати ілюзій про "всесильні акумулятори" - у реальній інженерії все набагато складніше.
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26.04.2025 10:53 Ответить
Який зараз конденсат може бути в дизель-генераторі? Це раз, подруге якщо це провайдер такого рівня то генератор повинен постійно бути на підігріві і періодично відповідальна людина його перевіряє на запуск. Навіть на якійсь занюханій залізничній станції є дизель який стоїть у приміщенні яке взимку опалюється, або теном підігрівається охолоджуюча рідина в самому генераторі.
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26.04.2025 11:04 Ответить
Ваш коментар показує повне нерозуміння реальних умов експлуатації дизель-генераторів.

По-перше, конденсат утворюється завжди, коли є перепади температур - незалежно від сезону. Особливо якщо генератор стоїть у приміщенні з мінімальним опаленням або взагалі на вулиці. Це базова фізика.

По-друге, навіть якщо передбачений підігрів (тени чи інші системи), реальні практики показують: далеко не всі провайдери витрачають гроші на постійний підігрів або підтримку режиму чергування через економію електроенергії та ресурсу обладнання. І це стосується навіть "провайдерів рівня", про які ви згадали.

По-третє, "відповідальна людина" може перевіряти запуск раз на місяць або рідше, що ніяк не гарантує відсутність проблем при реальному пуску. Особливо якщо генератор довго простоює без навантаження.

По-четверте: Підігрів двигуна і охолоджуючої рідини не рятує основні ємності з пальним: пальне зберігається в окремих резервуарах, часто взагалі без підігріву. І підігрівай дизель хоч цілодобово - наявність вологи в пальному через конденсат у цистернах нікуди не зникає.
Чи ви справді думаєте, що вас хтось пустить із паяльником до резервуара з дизелем на "перевірку" або "підігрів"? Це абсурдно і небезпечно.

І наостанок, ваша романтична історія про "залізничні станції" виглядає смішно: більшість з них працюють на обладнанні 20-30-річної давнини з ручним підігрівом перед запуском, а не з ідеальними умовами за стандартами.

Не плутайте теорію з реальністю - вони часто дуже далекі одне від одного.
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26.04.2025 11:15 Ответить
далеко не всі провайдери витрачають гроші на постійний підігрів або підтримку режиму чергування через економію електроенергії та ресурсу обладнання. І це стосується навіть "провайдерів рівня", про які ви згадали.
Якщо це такий провайдер то наюха він тоді потрібен, щоб працювати на державному рівні під час війни? Ось я до чого це веду. А ви тут починаєте умнічать. Я 17 років пропрацював на одному підприємстві де обов'язково потрібрібне було резервне живлення. Так за дизелем постійно була закріплена людина яка відповідала за його роботу та заправку. Я не пам'ятаю як часто він перевіряв цей дизель, але за тиждень він туди пару раз ходив та на хвилин 10-20 його постійно запускав, і за ці роки поки я там працював ні одного разу збою в роботі резервного живлення не було. Ну це так раніше було, я вже 5 років на пенсії...
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26.04.2025 11:21 Ответить
"Та навіть у самого занюханого провайдера є UPS на декілька годин, щоб заживити за цей час від якогось дирчика." втюхувати дічь про УПС не я почав. Я не захищаю ЦОД, але і те, що ви написали - дичина для технарів, які шарять в темі.
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26.04.2025 11:23 Ответить
В чому дичина я так і не зрозумів? Якщо ви реально працювали в цій системі то повинні мене розуміти про що я писав. Я навіть більше скажу, бачив в якому технічному стані обладнання мобільних операторів. Хочу вам сказати шо Лайф це повна жопа, Київстар опосередковано, а де більш-менш порядок в приміщенні це у Водафона, там дійсно і кондиціонери перевіряються постійно і обладнання в чистоті утримують.
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26.04.2025 11:30 Ответить
Ніколи, ніхто не буде інвестувати в туєву кучу акумуляторів, які будуть працювати годину. Максимум - до 20 хвилин. Саме цей час потрібен, що запустити генератор. Де ви взяли годину, з яких джерел, хто таке написав?
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26.04.2025 11:36 Ответить
Шо ви мелете. Наприклад на головній станції провайдера кабельного телебачення де стоять супутникові тюнера, модулятори аналгового мовлення, цифрового мовлення та ін. обладнання є системе безперебійного живлення яка забезпечує роботу станції до 8 годин. І це при тому, що є дизель-генератор. Значить ви не були на таких підприємствах, не розповідайте казки.
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26.04.2025 11:44 Ответить
Це ви що мелете? Ви хоч розумієте, скільки споживає середній маршрутизатор у провайдера, і середній сервер в ЦОДі??? Ну що за дитячі розмови? Хоч почитайте, а то провайдер і ЦОД - це дуже різні речі, в тому числі і по рівню споживання. Ні один ЦОД в світі на акумуляторах 8 годин не пропрацює, не треба таку дичину тут писати.
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26.04.2025 11:48 Ответить
Я не мав на увазі окремий маршрутизатор чи супутниковй тюнер чи модулятор. Резервне живлення працює на всю станцію, яка споживає близько 4-5 кіловат.
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26.04.2025 12:23 Ответить
он, воно як...
то, навіщо ті дрони? навіщо та балістика?
достатньо якогось торчка з кусачками, і все! держава рухнула, бо всі процеси згоріли.
ххммм.....
треба буданову написати ідею.
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26.04.2025 11:04 Ответить
Навіть коментувати не буду... Ще один "спеціаліст", якому достатньо кусачиків, щоб вивести ЦОД з ладу
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26.04.2025 11:16 Ответить
Не 3,14зди!
https://kvolts.com.ua/komplekt-deye-modulnyi-nakopychuvach-enerhii-ess-ge-f60-invertor-hibrydnyi-sun-50k-sg01hp3-eu-bm4/
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26.04.2025 11:16 Ответить
Де ви такі беретесь? Один про побутові УПС розказує, інший про кусачики... Тепер ти десь взявся. Так от, ось тобі розрахунки у відповідь на твоє нікчемне неуцтво.

******* просто:
Потужність навантаження - 50 кВт (тобто 50 000 Вт).
Ємність батареї - 60 кВт⋅год.

Скільки часу пропрацює датацентр тільки на цій батареї?
60 кВт⋅год ÷ 50 кВт = 1,2 години, тобто приблизно 1 година 12 хвилин.

І це за умови, що:
- батарея повністю заряджена,
- немає втрат енергії (хоча реально є 5-15%),
-споживання датацентру не стрибає вище 50 кВт.

А тепер реальність: середній навіть невеликий датацентр споживає від 100 до 500 кВт постійного навантаження (а у середніх і великих - ще більше).
Тобто при реальному споживанні 150-200 кВт ця батарея тримала б центр 20-25 хвилин максимум, а потім - blackout.

Висновок:
Ця система годиться тільки для короткого "провисання" між зникненням електрики і запуском дизель-генераторів, але не для тривалої автономної роботи датацентру. Як основне джерело живлення - це навіть не серйозно обговорювати.
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26.04.2025 11:21 Ответить
Ти ж брехло смердюче, брехав про кілька хвилин!
По друге, до цього ящика докупаються окремо додаткові батарейні блоки, що забезпечує роботу того центру не те, що до запуску генератора, а на 3-4 години мінімум.
Отож, засунь свій дурний язик собі в одне місце
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26.04.2025 11:27 Ответить
Писи. Якби ти знав принцип роботи такого ящика, то не триндів би щось про заряд батареї.
Вони завжди повністю заряджені.
Це принцип роботи цього інвертора.
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26.04.2025 11:30 Ответить
Ясно, тут аргументи не діють, повна клініка... А ти колись був в датацентрі, хоч бачив, як це все працює?) Чи просто теоретик?) Ну ок, переконувати не буду, живи в світі ілюзій, що якась вундервафля, весь цод площею 2117 м², потужністю - 3,3 МВт, розрахований на понад 200 стійок витримає 3-4 години якась вундервафля)))

Щоб живити ваш ЦОД потужністю 3,3 МВт хоча б 3 години, знадобиться 165 систем ESS GE-F60. А для 4 годин - вже 220 штук.
Це десятки контейнерів батарейного обладнання, колосальні інвестиції та потреба в окремій системі охолодження і вентиляції.
Однією чи навіть кількома такими ESS нічого серйозного в масштабах датацентру ви не досягнете - це просто буфер на кілька хвилин.
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26.04.2025 11:33 Ответить
Вколи собі сульпизин.
Може попустить, якщо зовсім не спараліжує.
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26.04.2025 11:46 Ответить
Бубочку хтось образив?) Бубочці нічого сказати?) Бубочку розмазали фактами, як гівно по асфальту?)

До речі, словник подарувати, щоб хоч знав як слова пишуться, чи криворукість все одно переможе?)
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26.04.2025 11:50 Ответить
Ще давно, в 2010 році, проводили аналіз, скільки споживають датацентри світу, і тоді вже вийшли на показник 194 ТВт·г. Пройшло 15 років, кількість ЦОДів виросла, тому ви зі своєю "духовкою" успішно можете йти *****, нічого вона не витягне)
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26.04.2025 11:26 Ответить
Дурний піп тебе хрестив, здрисни!
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26.04.2025 11:28 Ответить
Чудо, жгі далі)) Ні чорта не шариш в темі, але думаю вже піна з рота йде, коли усвідомив, що по фактах тебе заткнули. Тому крім образ походу нічого не лишилось?)
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26.04.2025 11:34 Ответить
В реальной инженерии, УЖЕ ДАВНО существуют аккумуляторные решения, мощные, не всратый упс на 5 минут, Deye и много других, и не нужно лепить горбатого, на аккумах можно переждать время, что бы привезли резервный генератор, если беда с основным, а тем кто не знает/не понимает этих вещей, и про резервирование,максимум пуговицы к пальто пришивать, а не про инженерию рассказывать
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26.04.2025 11:29 Ответить
В реальному житті є математичні розрахунки потужностей. Скільки потрібно акумуляторів для цоду площею 2117 м², потужністю - 3,3 МВт, розрахований на понад 200 стійок?
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26.04.2025 11:35 Ответить
Ок, ставим 200 стоек, бьём болт на автономность, не проводим ТО и регулярные проверки аварийного оборудования, аккумуляторы дорого, резервного/дублирующего генератора нет, тоже дорого, раз в неделю чекать основной генератор эээ, лень наверное … С таким подходом нужно торговать семечками, там нулевая зависимость от форс мажора.
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26.04.2025 11:53 Ответить
Ну виходить якось так. Хоча враховуючи, що ЦОД це по суті досить складна інфраструктурна штука, то може і не в акумах чи ДГУ справа, може бути і інженер-дибіл, який щось не зробив, чи архітектор ІТ систем, який не ту систему оновив. Коротше, факап ЦОДу як не крути, а що реально сталось - то цікаво.
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26.04.2025 11:57 Ответить
Так, дійсно цікаво. Гарних Вам вихідних 👍
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26.04.2025 12:05 Ответить
І що ж сталося насправді?
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26.04.2025 11:09 Ответить
середні провайдери це шо за стая?
полудуркі ?
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26.04.2025 12:16 Ответить
Фу, якось стало легше.
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26.04.2025 10:36 Ответить
Заспокоїли
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26.04.2025 11:15 Ответить
воно попустить, якщо зовсім не спараліжує
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26.04.2025 12:21 Ответить
Это еще хорошо, хоть уборщица никакой кабель не выдернула... А то бы вообще, все банки не работали бы.
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26.04.2025 10:38 Ответить
В реанимационном отделении больницы No6, на 6-м этаже, в палате N6, на 6-й койке, в ночь с пятницы на субботу умирает пациент. На его место, что вполне понятно, селят другого. Но по прошествии недели в реанимационном отделении больницы N6, на 6-м этаже, в палате N6, на 6-й койке, в ночь с пятницы на субботу умирает и он. По больнице пошли свойственные циникам-врачам полушутки, дескать, место несчастливое. Но это не повод оставлять койку пустой в свете их крайнего дефицита, поэтому туда селят очередного несчастного, который спустя ровно неделю, ночью, благополучно следует за двумя своими предшественниками. После этого шутки врачей стали изрядно отдавать нервозностью. Кое-кто купил книги по оккультным наукам, но, что делать, койку заполнили еще одним пациентом. Бедняга умер ровно через неделю. В роковую ночь. Шутки врачей разом закончились, под видом больного на койку N6 кладут полуторацентнерного санитара, и в страшную ночь с пятницы на субботу наиболее сильные телом и духом медики расфасовываются по палате, дрожа, ждут страшного часа... Итак, стрелка часов переваливает за 12... в палату входит... вся в белом... УБОРЩИЦА баба Маня с пылесосом, выдергивает из розетки штепсель аппарата искусственного дыхания, вставляет туда пылесос, тщательно убирается..
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26.04.2025 10:46 Ответить
А шо з це за провайдер такий шо у нього не спрацювало резервне живлення? Тоді чого неможливо зайти в Ощад24? А в Пр24 все працює чудово. Треба мабуть всі свої надходження переводити до Приватбанку у того хоч сервери визезені в країни ЄС. А цей ощад задовбав вже своїми комісіями за СМС та плату за обслуговування.
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26.04.2025 10:40 Ответить
De Novo - український провайдер хмарних сервісів для AI/ML (denovo.ua/ml-cloud), IaaS (denovo.ua/iaas/private-cloud) і ЦОД (denovo.ua/data-center), технологічність, якість і надійність якого підтверджено та визнано світовими лідерами VMware та SAP і перевірено корпоративним українським бізнесом та державою з 2008 року.
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26.04.2025 10:46 Ответить
Ага, це тіпа як Київстар?
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26.04.2025 10:54 Ответить
Себе не похвалиш, ніхто не похвалить
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26.04.2025 11:24 Ответить
От що буває, коли велика компанія починає економити на власному дата-центрі.
Так звана економія - на перші 7-8 місяців, потім абонплата вже перевищує капіталовкладення у власних фахівців та техніку
По друге - цей абрамов, уткін, монаков - діти московських кгбістів чином не нижче полковника.
Більше 30 років тому вони були заслані в Україну з метою розвалу їх мікроелектроніки.
Це їм успішно вдалось.
Всі активи українських підприємств мікроелектроніки були передані так званому Квазар-мікро і розчинилися у всесвіті.
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26.04.2025 10:44 Ответить
Бахмацткий то говоряща голова, усі кінці у Абрамова.
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26.04.2025 10:47 Ответить
Після чого контролер- випробувач Кристал ( Квазар-мікро) отримує пенсію 4 700 грн і кінців, щоб добитися справедливості, не знайдеш.
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26.04.2025 10:54 Ответить
перебої в роботі терміналів та "Дії"
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26.04.2025 10:47 Ответить
якщо так подумати то людство платить за швидкість отримання інформації тим що інформація неперевірена.
завтра умовний зеленський чи трамп вийде і щось заявить і частина з нас повірить.
потім обленерго щось заявить і частина з нас повірить хоча і там і там вся доказова база це наша віра що нам кажуть правду.
світ перетворився на інформаційну бульбашку де дуже багато брехні бо брехня не карається.
і тут кожен сам вирішує як до цього ставитися.
я вже давно перестав дивитися телевізор бо там багато агітації, брехні та пропаганди.
але в інтернеті те саме, тільки тепер я обираю її власноруч а не як по телевізору, коли мені насильно впихують...
сумно.
людство тупішає, люди з розумом стають об'єктом кпинів а не взірцем для наслідування, в кумири вибиваються багаті свині свинячість яких вибачається багатством.
раніше сміявся з фільму ІДІОКРАТІЯ а тепер боюся його передивлятися бо починаю розуміти що то візія майбутнього.((
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26.04.2025 10:49 Ответить
Такие датацентры не должны быть без энергии, особенно в такое время. Необходимо использовать Tier IV - полное избыточнее резерввирование по схеме 2N+1. 2 независимые линии электросетей + двойное резервирование, то есть 3 независимых системы электропитания - 3 ИБП, 3 Генератора. Любой отказ оборудования не должен приводить к отакзу системы. Очевидно, что сэкономили и не обеспечили резервирование питания, либо работают полные рукожопы. А в условиях войны подобные датацентры надо дублировать за пределами страны.
Короче, коррупция и рукожопство.
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26.04.2025 10:52 Ответить
Самої тупої отмазки від мамакіних цифрівізаторів я ще не чув.
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26.04.2025 10:54 Ответить
..у такому випадку могли б і поперЕдити (ну, хоча б через ЗМІ) про ймовірність проблем..
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26.04.2025 10:55 Ответить
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26.04.2025 10:58 Ответить
молодці. Настрашили всю країну 🤣
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26.04.2025 10:59 Ответить
Діво - дівноє, Дія-дійная, незламна і потужна, треба в ній обов'язково вибори провести, щоб здобути 73% підтримки населення!
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26.04.2025 11:02 Ответить
116%, не менше!
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26.04.2025 11:06 Ответить
Якщо навіть це правда, то це ще одна компанія, що достойна одного з найпочесніших місць, в списку бізнесів, з якими не варто ніколи мати справу.
Мати дата центр, в якому може несподівано зникнути світло..... премію Дарвіна цим бізнесменам.
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26.04.2025 11:02 Ответить
як і все, на сьогоднішній день, в україні.
хоч куди ткни, всюди прогнило.
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26.04.2025 11:08 Ответить
Хіба амерські хенерали з Сігналом не перевершили нас?
Людський д@білізм невиліковний
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26.04.2025 11:15 Ответить
Судя по информации, они же и работают давно, с 2008 года. Лучше бы уж озвучили версию про то, как они "героически отбили" кибератаку...
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26.04.2025 11:14 Ответить
Грьобаний електрик ...знову напився...вся країна в жопі
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26.04.2025 11:52 Ответить
Скільки розумних людей на форумі, судячи з коментарів, так чого ж не все так добре, може дурники правлять балом в Україні? 😁
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26.04.2025 12:18 Ответить
 
 