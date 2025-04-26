Кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре, - провайдер De Novo

Сегодня утром в "Дії", "Новой почте" и терминалах банков был зафиксирован масштабный технический сбой. Он связан с проблемами с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором эти сервисы хостятся.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию ЭП подтвердил CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий.

Как отмечается, основная причина сбоя - отключение света в дата-центре.

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По словам Бахмацкого, речь о кибератаке на дата-центр не идет, проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания.