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Новини Технічний збій платіжних систем
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Кібератаки не було. Основна причина збою онлайн-сервісів - відключення світла в дата-центрі, - провайдер De Novo

збій платіжних систем

Сьогодні зранку у "Дії", "Новій пошті" та терміналах банків було зафіксовано масштабний технічний збій. Він пов'язаний із проблемами із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому ці сервіси хостяться.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію ЕП підтвердив CMO De Novo Дмитро Бахмацький.

Як зазначається, основна причина збою – відключення світла у дата-центрі.

Читайте також: Масштабний збій платіжних систем в Україні: є перебої в роботі терміналів та "Дії", недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва (оновлено)

За словами Бахмацького, мова про кібератаку на дата-центр не йде, проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.

Автор: 

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Топ коментарі
+10
Надважливий датацентр не має резервного живлення?
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26.04.2025 10:34
+8
Електрика шукали?
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26.04.2025 10:28
+8
Даже у средних провайдеров, сервера имеют резерв питания на 6+ часов от батарей, потом на автостарте генераторы. Зачем же пиз/деть. Не было таких сбоев даже при блекаутах, позорище.
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26.04.2025 10:34
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Електрика шукали?
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26.04.2025 10:28 Відповісти
Электрика в ТЦК забрали
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26.04.2025 10:34 Відповісти
класс,монтер был пьян и не на ту кнопку нажал и все рухнуло,дятлы !
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26.04.2025 10:28 Відповісти
Ото вам і весь х#й до копійки. Всього на всього перерізати кабель в дата-центрі. Шах і мат вам, кацапські хакери.
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26.04.2025 10:30 Відповісти
І всі банки на одному датацентрі? Крім того писали, що типу наші всі критичні перенесли до Європи
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26.04.2025 11:07 Відповісти
Надважливий датацентр не має резервного живлення?
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26.04.2025 10:34 Відповісти
Даже у средних провайдеров, сервера имеют резерв питания на 6+ часов от батарей, потом на автостарте генераторы. Зачем же пиз/деть. Не было таких сбоев даже при блекаутах, позорище.
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26.04.2025 10:34 Відповісти
Горбатого впарюють людям. Хто хоч бульш-менш має розуміння в цій справі ніколи в житті не повірить, що на серверах у якогось провайдера немає резервного живлення. Та навіть у самого занюханого провайдера є UPS на декілька годин, щоб заживити за цей час від якогось дирчика.
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26.04.2025 10:45 Відповісти
Не треба розповідати тут про горбатого, якщо не розбираєтесь у темі.
Заживити весь датацентр тільки акумуляторами? Де ви бачили такі акумулятори?
Так, у датацентрах дійсно є акумуляторні системи (UPS), але їхнє завдання - забезпечити маневрову потужність на кілька хвилин, щоб дочекатися запуску дизель-генераторів.
І навіть тут є ризики: були реальні випадки, коли через конденсат у паливній системі дизель-генератори не запускались, і датацентр ризикував залишитися без живлення.
Тому не треба створювати ілюзій про "всесильні акумулятори" - у реальній інженерії все набагато складніше.
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26.04.2025 10:53 Відповісти
Який зараз конденсат може бути в дизель-генераторі? Це раз, подруге якщо це провайдер такого рівня то генератор повинен постійно бути на підігріві і періодично відповідальна людина його перевіряє на запуск. Навіть на якійсь занюханій залізничній станції є дизель який стоїть у приміщенні яке взимку опалюється, або теном підігрівається охолоджуюча рідина в самому генераторі.
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26.04.2025 11:04 Відповісти
он, воно як...
то, навіщо ті дрони? навіщо та балістика?
достатньо якогось торчка з кусачками, і все! держава рухнула, бо всі процеси згоріли.
ххммм.....
треба буданову написати ідею.
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26.04.2025 11:04 Відповісти
І що ж сталося насправді?
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26.04.2025 11:09 Відповісти
Фу, якось стало легше.
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26.04.2025 10:36 Відповісти
Это еще хорошо, хоть уборщица никакой кабель не выдернула... А то бы вообще, все банки не работали бы.
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26.04.2025 10:38 Відповісти
В реанимационном отделении больницы No6, на 6-м этаже, в палате N6, на 6-й койке, в ночь с пятницы на субботу умирает пациент. На его место, что вполне понятно, селят другого. Но по прошествии недели в реанимационном отделении больницы N6, на 6-м этаже, в палате N6, на 6-й койке, в ночь с пятницы на субботу умирает и он. По больнице пошли свойственные циникам-врачам полушутки, дескать, место несчастливое. Но это не повод оставлять койку пустой в свете их крайнего дефицита, поэтому туда селят очередного несчастного, который спустя ровно неделю, ночью, благополучно следует за двумя своими предшественниками. После этого шутки врачей стали изрядно отдавать нервозностью. Кое-кто купил книги по оккультным наукам, но, что делать, койку заполнили еще одним пациентом. Бедняга умер ровно через неделю. В роковую ночь. Шутки врачей разом закончились, под видом больного на койку N6 кладут полуторацентнерного санитара, и в страшную ночь с пятницы на субботу наиболее сильные телом и духом медики расфасовываются по палате, дрожа, ждут страшного часа... Итак, стрелка часов переваливает за 12... в палату входит... вся в белом... УБОРЩИЦА баба Маня с пылесосом, выдергивает из розетки штепсель аппарата искусственного дыхания, вставляет туда пылесос, тщательно убирается..
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26.04.2025 10:46 Відповісти
А шо з це за провайдер такий шо у нього не спрацювало резервне живлення? Тоді чого неможливо зайти в Ощад24? А в Пр24 все працює чудово. Треба мабуть всі свої надходження переводити до Приватбанку у того хоч сервери визезені в країни ЄС. А цей ощад задовбав вже своїми комісіями за СМС та плату за обслуговування.
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26.04.2025 10:40 Відповісти
De Novo - український провайдер хмарних сервісів для AI/ML (denovo.ua/ml-cloud), IaaS (denovo.ua/iaas/private-cloud) і ЦОД (denovo.ua/data-center), технологічність, якість і надійність якого підтверджено та визнано світовими лідерами VMware та SAP і перевірено корпоративним українським бізнесом та державою з 2008 року.
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26.04.2025 10:46 Відповісти
Ага, це тіпа як Київстар?
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26.04.2025 10:54 Відповісти
От що буває, коли велика компанія починає економити на власному дата-центрі.
Так звана економія - на перші 7-8 місяців, потім абонплата вже перевищує капіталовкладення у власних фахівців та техніку
По друге - цей абрамов, уткін, монаков - діти московських кгбістів чином не нижче полковника.
Більше 30 років тому вони були заслані в Україну з метою розвалу їх мікроелектроніки.
Це їм успішно вдалось.
Всі активи українських підприємств мікроелектроніки були передані так званому Квазар-мікро і розчинилися у всесвіті.
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26.04.2025 10:44 Відповісти
Бахмацткий то говоряща голова, усі кінці у Абрамова.
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26.04.2025 10:47 Відповісти
Після чого контролер- випробувач Кристал ( Квазар-мікро) отримує пенсію 4 700 грн і кінців, щоб добитися справедливості, не знайдеш.
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26.04.2025 10:54 Відповісти
перебої в роботі терміналів та "Дії"
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26.04.2025 10:47 Відповісти
якщо так подумати то людство платить за швидкість отримання інформації тим що інформація неперевірена.
завтра умовний зеленський чи трамп вийде і щось заявить і частина з нас повірить.
потім обленерго щось заявить і частина з нас повірить хоча і там і там вся доказова база це наша віра що нам кажуть правду.
світ перетворився на інформаційну бульбашку де дуже багато брехні бо брехня не карається.
і тут кожен сам вирішує як до цього ставитися.
я вже давно перестав дивитися телевізор бо там багато агітації, брехні та пропаганди.
але в інтернеті те саме, тільки тепер я обираю її власноруч а не як по телевізору, коли мені насильно впихують...
сумно.
людство тупішає, люди з розумом стають об'єктом кпинів а не взірцем для наслідування, в кумири вибиваються багаті свині свинячість яких вибачається багатством.
раніше сміявся з фільму ІДІОКРАТІЯ а тепер боюся його передивлятися бо починаю розуміти що то візія майбутнього.((
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26.04.2025 10:49 Відповісти
Такие датацентры не должны быть без энергии, особенно в такое время. Необходимо использовать Tier IV - полное избыточнее резерввирование по схеме 2N+1. 2 независимые линии электросетей + двойное резервирование, то есть 3 независимых системы электропитания - 3 ИБП, 3 Генератора. Любой отказ оборудования не должен приводить к отакзу системы. Очевидно, что сэкономили и не обеспечили резервирование питания, либо работают полные рукожопы. А в условиях войны подобные датацентры надо дублировать за пределами страны.
Короче, коррупция и рукожопство.
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26.04.2025 10:52 Відповісти
Самої тупої отмазки від мамакіних цифрівізаторів я ще не чув.
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26.04.2025 10:54 Відповісти
..у такому випадку могли б і поперЕдити (ну, хоча б через ЗМІ) про ймовірність проблем..
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26.04.2025 10:55 Відповісти
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26.04.2025 10:58 Відповісти
молодці. Настрашили всю країну 🤣
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26.04.2025 10:59 Відповісти
Діво - дівноє, Дія-дійная, незламна і потужна, треба в ній обов'язково вибори провести, щоб здобути 73% підтримки населення!
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26.04.2025 11:02 Відповісти
116%, не менше!
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26.04.2025 11:06 Відповісти
Якщо навіть це правда, то це ще одна компанія, що достойна одного з найпочесніших місць, в списку бізнесів, з якими не варто ніколи мати справу.
Мати дата центр, в якому може несподівано зникнути світло..... премію Дарвіна цим бізнесменам.
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26.04.2025 11:02 Відповісти
як і все, на сьогоднішній день, в україні.
хоч куди ткни, всюди прогнило.
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26.04.2025 11:08 Відповісти
 
 