Кібератаки не було. Основна причина збою онлайн-сервісів - відключення світла в дата-центрі, - провайдер De Novo
Сьогодні зранку у "Дії", "Новій пошті" та терміналах банків було зафіксовано масштабний технічний збій. Він пов'язаний із проблемами із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому ці сервіси хостяться.
Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію ЕП підтвердив CMO De Novo Дмитро Бахмацький.
Як зазначається, основна причина збою – відключення світла у дата-центрі.
За словами Бахмацького, мова про кібератаку на дата-центр не йде, проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.
Топ коментарі
+10 Павел Бортновский #588017
показати весь коментар26.04.2025 10:34
+8 Валентин Коваль #587289
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+8 Bicko Nelich
показати весь коментар26.04.2025 10:34
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Заживити весь датацентр тільки акумуляторами? Де ви бачили такі акумулятори?
Так, у датацентрах дійсно є акумуляторні системи (UPS), але їхнє завдання - забезпечити маневрову потужність на кілька хвилин, щоб дочекатися запуску дизель-генераторів.
І навіть тут є ризики: були реальні випадки, коли через конденсат у паливній системі дизель-генератори не запускались, і датацентр ризикував залишитися без живлення.
Тому не треба створювати ілюзій про "всесильні акумулятори" - у реальній інженерії все набагато складніше.
то, навіщо ті дрони? навіщо та балістика?
достатньо якогось торчка з кусачками, і все! держава рухнула, бо всі процеси згоріли.
ххммм.....
треба буданову написати ідею.
Так звана економія - на перші 7-8 місяців, потім абонплата вже перевищує капіталовкладення у власних фахівців та техніку
По друге - цей абрамов, уткін, монаков - діти московських кгбістів чином не нижче полковника.
Більше 30 років тому вони були заслані в Україну з метою розвалу їх мікроелектроніки.
Це їм успішно вдалось.
Всі активи українських підприємств мікроелектроніки були передані так званому Квазар-мікро і розчинилися у всесвіті.
завтра умовний зеленський чи трамп вийде і щось заявить і частина з нас повірить.
потім обленерго щось заявить і частина з нас повірить хоча і там і там вся доказова база це наша віра що нам кажуть правду.
світ перетворився на інформаційну бульбашку де дуже багато брехні бо брехня не карається.
і тут кожен сам вирішує як до цього ставитися.
я вже давно перестав дивитися телевізор бо там багато агітації, брехні та пропаганди.
але в інтернеті те саме, тільки тепер я обираю її власноруч а не як по телевізору, коли мені насильно впихують...
сумно.
людство тупішає, люди з розумом стають об'єктом кпинів а не взірцем для наслідування, в кумири вибиваються багаті свині свинячість яких вибачається багатством.
раніше сміявся з фільму ІДІОКРАТІЯ а тепер боюся його передивлятися бо починаю розуміти що то візія майбутнього.((
Короче, коррупция и рукожопство.
Мати дата центр, в якому може несподівано зникнути світло..... премію Дарвіна цим бізнесменам.
хоч куди ткни, всюди прогнило.