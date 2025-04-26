Кібератаки не було. Основна причина збою онлайн-сервісів - відключення світла в дата-центрі, - провайдер De Novo

Сьогодні зранку у "Дії", "Новій пошті" та терміналах банків було зафіксовано масштабний технічний збій. Він пов'язаний із проблемами із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому ці сервіси хостяться.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію ЕП підтвердив CMO De Novo Дмитро Бахмацький.

Як зазначається, основна причина збою – відключення світла у дата-центрі.

Читайте також: Масштабний збій платіжних систем в Україні: є перебої в роботі терміналів та "Дії", недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва (оновлено)

За словами Бахмацького, мова про кібератаку на дата-центр не йде, проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.