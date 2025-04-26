Вследствие обстрелов Никопольского района ранен мужчина и повреждены административные здания и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 26 апреля под вражескими обстрелами были Никополь, Марганецкая, Покровская и Новопавловская громады Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Никопольский район

Как отмечается, целый день враг бил по Никопольщине, направляя на район беспилотники. Обстрелял и из артиллерии. Громко было в самом Никополе, Марганецкой и Покровской громадах.

Пострадал 56-летний мужчина. Он лечится амбулаторно.

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Что повреждено на Никопольщине?

Повреждено админздание. Оно загорелось - спасатели огонь потушили. Изуродованы инфраструктура, 3 пятиэтажки, частный дом и грузовик.

Синельниковский район

По уточненной информации, рано утром агрессор ударил КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. Побиты здание, которое не эксплуатировалось, 13 частных домов, линия электропередач. Люди невредимы.











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