Вследствие обстрелов Никопольского района ранен мужчина и повреждены административные здания и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 26 апреля под вражескими обстрелами были Никополь, Марганецкая, Покровская и Новопавловская громады Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Никопольский район
Как отмечается, целый день враг бил по Никопольщине, направляя на район беспилотники. Обстрелял и из артиллерии. Громко было в самом Никополе, Марганецкой и Покровской громадах.
Пострадал 56-летний мужчина. Он лечится амбулаторно.
Что повреждено на Никопольщине?
Повреждено админздание. Оно загорелось - спасатели огонь потушили. Изуродованы инфраструктура, 3 пятиэтажки, частный дом и грузовик.
Синельниковский район
По уточненной информации, рано утром агрессор ударил КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. Побиты здание, которое не эксплуатировалось, 13 частных домов, линия электропередач. Люди невредимы.
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