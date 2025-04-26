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Новости Обстрелы Никопольщины
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Вследствие обстрелов Никопольского района ранен мужчина и повреждены административные здания и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Никопольщина

В течение 26 апреля под вражескими обстрелами были Никополь, Марганецкая, Покровская и Новопавловская громады Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Никопольский район

Как отмечается, целый день враг бил по Никопольщине, направляя на район беспилотники. Обстрелял и из артиллерии. Громко было в самом Никополе, Марганецкой и Покровской громадах.

Пострадал 56-летний мужчина. Он лечится амбулаторно.

Также смотрите: Вражеским обстрелам подверглись два района Днепропетровщины: один человек погиб, 5 пострадавших, есть повреждения. ФОТОрепортаж (обновлено)

Что повреждено на Никопольщине?

Повреждено админздание. Оно загорелось - спасатели огонь потушили. Изуродованы инфраструктура, 3 пятиэтажки, частный дом и грузовик.

Синельниковский район

По уточненной информации, рано утром агрессор ударил КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. Побиты здание, которое не эксплуатировалось, 13 частных домов, линия электропередач. Люди невредимы.

Обстрелы Никопольщины 26 апреля 2025 года
Обстрелы Никопольщины 26 апреля 2025 года
Обстрелы Никопольщины 26 апреля 2025 года
Обстрелы Никопольщины 26 апреля 2025 года
Обстрелы Никопольщины 26 апреля 2025 года

Смотрите: С утра россияне убили одного человека и еще 4 ранили на Херсонщине

Автор: 

обстрел (27225) Лысак Сергей (109) Днепропетровская область (3962) Никопольский район (198)


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