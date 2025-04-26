С утра россияне убили одного человека и еще четырех ранили в Херсонской области
Сегодня, 26 апреля, российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, по данным Херсонской областной прокуратуры, около 12:00 российские военные совершили артиллерийский обстрел Белозерки.
В результате этой атаки погибла 70-летняя женщина. В момент взрыва снаряда она находилась во дворе дома.
Как рассказали в Херсонской ОГА, в результате артиллерийского обстрела Червоного Маяка пострадала 68-летняя женщина, которая находилась на улице.
Ее доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Кроме того, около 10 утра оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Днепровском районе Херсона.
В результате атаки минно-взрывную травму и осколочное ранение голени получил 58-летний мужчина. Он находится под наблюдением врачей.
Также армия РФ атаковала с БПЛА жителей Камышан.
В результате взрыва 56-летняя женщина и 60-летний мужчина получили взрывные травмы и контузии. У мужчины также осколочные ранения грудной клетки, ног, глаза и лица. Их доставили в больницу для оказания медпомощи.
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