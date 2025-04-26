Від ранку росіяни вбили одну людину та ще чотири поранили на Херсонщині

Сьогодні, 26 квітня, російські війська атакували населені пункти Херсонської області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за даними Херсонської обласної прокуратури, близько 12:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерки.



Унаслідок цієї атаки загинула 70-річна жінка. У момент вибуху снаряду вона перебувала на подвір’ї.

Як розповіли в Херсонській ОВА, унаслідок артилерійського обстрілу Червоного Маяка постраждала 68-річна жінка, яка перебувала на вулиці.



Її доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

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Крім того, близько 10-ї ранку окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Дніпровському районі Херсона.

Внаслідок атаки мінно-вибухову травму та уламкове поранення гомілки дістав 58-річний чоловік. Він перебуває під наглядом лікарів.

Також армія РФ атакувала з БпЛА жителів Комишан.



Унаслідок вибуху 56-річна жінка та 60-річний чоловік дістали вибухові травми та контузії. У чоловіка також уламкові поранення грудної клітки, ніг, ока та обличчя. Їх доправили до лікарні для надання меддопомоги.

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