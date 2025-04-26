Унаслідок обстрілів Нікопольщини поранено чоловіка і пошкоджено адмінбудівлі та будинки. ФОТОрепортаж
Протягом 26 квітня під ворожими обстрілами були Нікополь, Марганецька, Покровська і Новопавлівська громади Дніпропетровщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Нікопольський район
Як зазначається, цілий день ворог бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район безпілотники. Обстріляв й з артилерії. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах.
Постраждав 56-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.
Що пошкоджено на Нікопольщині?
Пошкоджена адмінбудівля. Вона зайнялася – рятувальники вогонь вгамували. Понівечені інфраструктура, 3 п'ятиповерхівки, приватний будинок та вантажівка.
Синельниківський район
За уточненою інформацією, рано-вранці агресор вгатив КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Побиті будівля, що не експлуатувалася, 13 приватних будинків, лінія електропередач. Люди вціліли.
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