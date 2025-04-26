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Новини Обстріли Нікопольщини
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Унаслідок обстрілів Нікопольщини поранено чоловіка і пошкоджено адмінбудівлі та будинки. ФОТОрепортаж

нікопольщина

Протягом 26 квітня під ворожими обстрілами були Нікополь, Марганецька, Покровська і Новопавлівська громади Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Нікопольський район

Як зазначається, цілий день ворог бив по Нікопольщині, спрямовуючи на район безпілотники. Обстріляв й з артилерії. Гучно було у самому Нікополі, Марганецькій і Покровській громадах.

Постраждав 56-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

Також дивіться: Ворожих обстрілів зазнали два райони Дніпропетровщини: одна людина загинула, 5 постраждалих, є пошкодження. ФОТОрепортаж (оновлено)

Що пошкоджено на Нікопольщині?

Пошкоджена адмінбудівля. Вона зайнялася – рятувальники вогонь вгамували. Понівечені інфраструктура, 3 п'ятиповерхівки, приватний будинок та вантажівка.

Синельниківський район

За уточненою інформацією, рано-вранці агресор вгатив КАБами по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Побиті будівля, що не експлуатувалася, 13 приватних будинків, лінія електропередач. Люди вціліли.

ОБстріли Нікопольщини 26 квітня 2025 року
ОБстріли Нікопольщини 26 квітня 2025 року
ОБстріли Нікопольщини 26 квітня 2025 року
ОБстріли Нікопольщини 26 квітня 2025 року
ОБстріли Нікопольщини 26 квітня 2025 року

Дивіться: Від ранку росіяни вбили одну людину та ще 4 поранили на Херсонщині

Автор: 

обстріл (28546) Лисак Сергій (124) Дніпропетровська область (3735) Нікопольський район (198)


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