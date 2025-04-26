ФСБ сообщила о задержании исполнителя ликвидации генерала Москалика

Федеральная служба безопасности России задержала Игната Кузина, которого считает агентом украинских спецслужб. Его подозревают в ликвидации российского генерала Ярослава Москалика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"По данным службы, "вследствие неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 г.р., имеющий вид на жительство в Украине, который заминировал автомобиль "Фольксваген Гольф" в Балашихе Московской области"", - пишет "Интерфакс".

Сообщается, что задержанного по подозрению в убийстве генерала Москалика завербовали спецслужбы Украины в апреле 2023 года.

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СВУ, которым подорвали автомобиль и ликвидировали генерала Москалика, состояло из тротиловых шашек, болтов и гвоздей, сообщает ФСБ.

На канале BAZA привели слова Ивана Кузина во время допроса: "Я был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. В сентябре по указанию куратора я переехал в Москву, в ноябре 2024 - заселился на адрес по его указанию. В феврале 2024 года я купил "Фольксваген", по указанию куратора я нашел тайник, забрал оттуда камеру и бомбу, которую я установил в автомобиль. Взрыв был осуществлен дистанционно куратором".

Telegram-канал "112", который называют приближенным к российским силовикам, пишет, что Кузина задержали в Турции и доставили в Москву.

Отмечается, что задержанный является уроженцем города Сумы, который долгое время жил в Карачаево-Черкесской Республике РФ, но недавно оказался в Подмосковье.

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Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.