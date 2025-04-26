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Новости Ликвидация российских окукпантов
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ФСБ сообщила о задержании исполнителя ликвидации генерала Москалика

Российский генерал Москалик ликвидирован в Подмосковье

Федеральная служба безопасности России задержала Игната Кузина, которого считает агентом украинских спецслужб. Его подозревают в ликвидации российского генерала Ярослава Москалика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"По данным службы, "вследствие неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 г.р., имеющий вид на жительство в Украине, который заминировал автомобиль "Фольксваген Гольф" в Балашихе Московской области"", - пишет "Интерфакс".

Сообщается, что задержанного по подозрению в убийстве генерала Москалика завербовали спецслужбы Украины в апреле 2023 года.

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СВУ, которым подорвали автомобиль и ликвидировали генерала Москалика, состояло из тротиловых шашек, болтов и гвоздей, сообщает ФСБ.

На канале BAZA привели слова Ивана Кузина во время допроса: "Я был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. В сентябре по указанию куратора я переехал в Москву, в ноябре 2024 - заселился на адрес по его указанию. В феврале 2024 года я купил "Фольксваген", по указанию куратора я нашел тайник, забрал оттуда камеру и бомбу, которую я установил в автомобиль. Взрыв был осуществлен дистанционно куратором".

Telegram-канал "112", который называют приближенным к российским силовикам, пишет, что Кузина задержали в Турции и доставили в Москву.

Отмечается, что задержанный является уроженцем города Сумы, который долгое время жил в Карачаево-Черкесской Республике РФ, но недавно оказался в Подмосковье.

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Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.

Автор: 

задержание (6675) ликвидация (3547) ФСБ (1936)


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Топ комментарии
+10
Посвідка на проживання в Україні - то шах і мат! Майже як візитка Яроша! 😊 Насправді не пофартило чуваку. Цікаво, як його у диверсанти вибрали? На пальцях кинули? 🤔
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26.04.2025 20:24
+9
Нє. Стєпан Бєньдєра. Накінець упіймали...
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26.04.2025 20:23
+8
Я думаю, его предусмотрительно поймали ещё до покушения
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26.04.2025 20:27
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Укроноцист із города Суми!??
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26.04.2025 20:21 Ответить
Нє. Стєпан Бєньдєра. Накінець упіймали...
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26.04.2025 20:23 Ответить
Дівно,мав би ховатися в Украіні.До чого у Турєччині?
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26.04.2025 20:23 Ответить
Я думаю, его предусмотрительно поймали ещё до покушения
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26.04.2025 20:27 Ответить
Посвідка на проживання в Україні - то шах і мат! Майже як візитка Яроша! 😊 Насправді не пофартило чуваку. Цікаво, як його у диверсанти вибрали? На пальцях кинули? 🤔
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26.04.2025 20:24 Ответить
.
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26.04.2025 20:25 Ответить
Черговий попка. Слава ГУР!
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26.04.2025 20:25 Ответить
а ГУР у цьому випадку хіба причетний?
кацапи звісно ж це так малюють, проте доказів не мають
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26.04.2025 20:51 Ответить
затриманий є уродженцем міста Суми, який довгий час жив у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ, але нещодавно опинився в Підмосков'ї. Джерело: https://censor.net/ua/n3548995
... так вот кто ты такой северный алень!
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26.04.2025 20:25 Ответить
,,Я к полякам в Улан Батор не поеду наконец....,, В. Высоцкий.
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26.04.2025 20:38 Ответить
Опасаясь контрразведки,
Избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом «мистер Джон Ланкастер Пек»,
Вечно в кожаных перчатках -
Чтоб не делать отпечатков, -
Жил в гостинице «Совейской» несовейский человек.

Джон Ланкастер в одиночку,
Преимущественно ночью,
Щёлкал носом - в нём был спрятан инфракрасный объектив;
А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив:

Например, клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад,
Искаженный микроплёнкой,
ГУМ стал маленькой избёнкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.

Но работать без подручных -
Может, грустно, а может - скучно.
Враг подумал - враг был дока, - написал фиктивный чек,
И где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несовейский человек.

Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона -
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!

«Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.

И ещё. Побрейтесь свеже.
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он:
«Не хотите ли черешни?»
Вы ответите: «Конечно».
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон.

А за это, друг мой пьяный, -
Говорил он Епифану, -
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!»
…Враг не ведал, дурачина:
Тот, кому всё поручил он,
Был чекист - майор разведки и прекрасный семьянин.

Да, до этих штучек мастер
Этот самый Джон Ланкастер!..
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек:
Обезврежен он, и даже
Он пострижен и посажен.
А в гостинице «Советской» поселился мирный грек.
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26.04.2025 20:52 Ответить
Не могли його доправити до Європи? Тепер людина має гнити в тюрмі?
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26.04.2025 20:25 Ответить
В ти й повірив. Як у таджиків з крокусом?
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26.04.2025 20:32 Ответить
Сидів і гордо чекав коли прийде ФСБ. Угу. Віримо.
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26.04.2025 20:28 Ответить
В смислі, затримали в Туреччині? Це теж юрисдикція фсб?
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26.04.2025 20:29 Ответить
Повний фейк : не вказано , який пробіг у ,,Гольфа" і коли міняли масло в двигуні .
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26.04.2025 20:29 Ответить
Знов буданов підставив Героя! Який дебіл буде з тобою працювати, неук?
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26.04.2025 20:30 Ответить
Гебнява кацапня шо вгодно напише...
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26.04.2025 20:31 Ответить
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26.04.2025 20:31 Ответить
Свєжо прєданьє,
Да верится с трудом!
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26.04.2025 20:32 Ответить
Ігнат, прасті, сегодня твоя очередь біть укронацістом ! Мужайся.
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26.04.2025 20:32 Ответить
От отдохнул чувак в Турции а в фсб бараны вряд-ли понимают, что агент сбу рванул в Италию или Испанию, но не в Турцию ..
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26.04.2025 20:34 Ответить
Свежо питание, да серец@ с трудом.(с)
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26.04.2025 20:34 Ответить
Вийшов із "крокуса" і рухався в бік українського кордону.
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26.04.2025 20:34 Ответить
А там уже окно было, без подоконника.
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26.04.2025 20:39 Ответить
😁😂👍
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26.04.2025 20:47 Ответить
Якби хоть хтось та правду сказав!
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26.04.2025 20:34 Ответить
Куратор мабуть в москва-сіті сидів?
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26.04.2025 20:37 Ответить
Ні, він сидів у "Фольксвагені Гольф".
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26.04.2025 20:51 Ответить
Якщо затримали в Туреччині то це смачний харчок в рило Ердогана..Турки мають відреагувати..на якій підставі викрадають людей на підконтрольній туркам території
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26.04.2025 20:41 Ответить
Або Ердоган смачно плюнув на Україну.
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26.04.2025 20:42 Ответить
Туркі могли передати в РФ. То такі друзі, що ну його в баню.
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26.04.2025 20:41 Ответить
У того "агента" всі вуха на місці?
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26.04.2025 20:42 Ответить
Кадровый работник украинских спецслужб ? Нет ? Ну а наемник расходный материал, знал на что шел.
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26.04.2025 20:44 Ответить
Судя по всему чувака взяли когда он в шароварах,с волочащимся сзади парашютом,жуя бутерброд с салом брел по дороге из кавказа в сторону мацквы.
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26.04.2025 20:45 Ответить
ФСБешна лапша... вилетів в Туреччину і сидів чекав поки арештують, краще б вже в Мінськ. Дешевше квиток.
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26.04.2025 20:46 Ответить
Он сидел возле взорванного автомобиля и ждал, когда за ним приедет ФээСба...

Только навозные черви из быдлостана могут верить такой туфте!
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26.04.2025 20:51 Ответить
швидко знайшли цапа відбувайла.
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26.04.2025 20:52 Ответить
 
 