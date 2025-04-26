ФСБ сообщила о задержании исполнителя ликвидации генерала Москалика
Федеральная служба безопасности России задержала Игната Кузина, которого считает агентом украинских спецслужб. Его подозревают в ликвидации российского генерала Ярослава Москалика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"По данным службы, "вследствие неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 г.р., имеющий вид на жительство в Украине, который заминировал автомобиль "Фольксваген Гольф" в Балашихе Московской области"", - пишет "Интерфакс".
Сообщается, что задержанного по подозрению в убийстве генерала Москалика завербовали спецслужбы Украины в апреле 2023 года.
СВУ, которым подорвали автомобиль и ликвидировали генерала Москалика, состояло из тротиловых шашек, болтов и гвоздей, сообщает ФСБ.
На канале BAZA привели слова Ивана Кузина во время допроса: "Я был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. В сентябре по указанию куратора я переехал в Москву, в ноябре 2024 - заселился на адрес по его указанию. В феврале 2024 года я купил "Фольксваген", по указанию куратора я нашел тайник, забрал оттуда камеру и бомбу, которую я установил в автомобиль. Взрыв был осуществлен дистанционно куратором".
Telegram-канал "112", который называют приближенным к российским силовикам, пишет, что Кузина задержали в Турции и доставили в Москву.
Отмечается, что задержанный является уроженцем города Сумы, который долгое время жил в Карачаево-Черкесской Республике РФ, но недавно оказался в Подмосковье.
Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал Ярослав Москалик.
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кацапи звісно ж це так малюють, проте доказів не мають
... так вот кто ты такой северный алень!
Избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом «мистер Джон Ланкастер Пек»,
Вечно в кожаных перчатках -
Чтоб не делать отпечатков, -
Жил в гостинице «Совейской» несовейский человек.
Джон Ланкастер в одиночку,
Преимущественно ночью,
Щёлкал носом - в нём был спрятан инфракрасный объектив;
А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив:
Например, клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад,
Искаженный микроплёнкой,
ГУМ стал маленькой избёнкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
Но работать без подручных -
Может, грустно, а может - скучно.
Враг подумал - враг был дока, - написал фиктивный чек,
И где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несовейский человек.
Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона -
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!
«Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.
И ещё. Побрейтесь свеже.
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он:
«Не хотите ли черешни?»
Вы ответите: «Конечно».
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон.
А за это, друг мой пьяный, -
Говорил он Епифану, -
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!»
…Враг не ведал, дурачина:
Тот, кому всё поручил он,
Был чекист - майор разведки и прекрасный семьянин.
Да, до этих штучек мастер
Этот самый Джон Ланкастер!..
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек:
Обезврежен он, и даже
Он пострижен и посажен.
А в гостинице «Советской» поселился мирный грек.
Да верится с трудом!
Только навозные черви из быдлостана могут верить такой туфте!