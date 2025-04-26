ФСБ повідомила про затримання виконавця ліквідації генерала Москалика

Федеральна служба безпеки Росії затримала Ігната Кузіна, якого вважає агентом українських спецслужб. Його підозрюють у ліквідації російського генерала Ярослава Москалика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

"За даними служби, "в результаті невідкладних заходів затримано агента українських спецслужб Кузіна Ігната, 1983 р.н., який має посвідку на проживання в Україні, який замінував автомобіль "Фольксваген Гольф" у Балашисі Московської області"", - пише "Интерфакс".

Повідомляється, що затриманого за підозрою у вбивстві генерала Москалика завербували спецслужби України у квітні 2023 року.

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СВП, яким підірвали автомобіль та ліквідували генерала Москалика, складалося з тротилових шашок, болтів та цвяхів, повідомляє ФСБ.

На каналі BAZA навели слова Івана Кузіна під час допиту: "Я був завербований українськими спецслужбами у квітні 2023 року. У вересні за вказівкою куратора я переїхав до Москви, у листопаді 2024 — заселився на адресу за його вказівкою. У лютому 2024 року я купив "Фольксваген", за вказівкою куратора я знайшов схованку, забрав звідти камеру і бомбу, яку я встановив в автомобіль. Вибух був здійснений дистанційно куратором".

Telegram-канал "112", який називають наближеним до російських силовиків, пише, що Кузіна затримали в Туреччині та доправили до Москви.

Зазначається, що затриманий є уродженцем міста Суми, який довгий час жив у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ, але нещодавно опинився в Підмосков’ї.

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Нагадаємо, 25 квітня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль - було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.