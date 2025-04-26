ФСБ повідомила про затримання виконавця ліквідації генерала Москалика
Федеральна служба безпеки Росії затримала Ігната Кузіна, якого вважає агентом українських спецслужб. Його підозрюють у ліквідації російського генерала Ярослава Москалика.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ
"За даними служби, "в результаті невідкладних заходів затримано агента українських спецслужб Кузіна Ігната, 1983 р.н., який має посвідку на проживання в Україні, який замінував автомобіль "Фольксваген Гольф" у Балашисі Московської області"", - пише "Интерфакс".
Повідомляється, що затриманого за підозрою у вбивстві генерала Москалика завербували спецслужби України у квітні 2023 року.
СВП, яким підірвали автомобіль та ліквідували генерала Москалика, складалося з тротилових шашок, болтів та цвяхів, повідомляє ФСБ.
На каналі BAZA навели слова Івана Кузіна під час допиту: "Я був завербований українськими спецслужбами у квітні 2023 року. У вересні за вказівкою куратора я переїхав до Москви, у листопаді 2024 — заселився на адресу за його вказівкою. У лютому 2024 року я купив "Фольксваген", за вказівкою куратора я знайшов схованку, забрав звідти камеру і бомбу, яку я встановив в автомобіль. Вибух був здійснений дистанційно куратором".
Telegram-канал "112", який називають наближеним до російських силовиків, пише, що Кузіна затримали в Туреччині та доправили до Москви.
Зазначається, що затриманий є уродженцем міста Суми, який довгий час жив у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ, але нещодавно опинився в Підмосков’ї.
Нагадаємо, 25 квітня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль - було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.
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кацапи звісно ж це так малюють, проте доказів не мають
є якісь докази причетності України, переконай мене, буду вдячний
помстилися за дружбу ***** із рудим та його посильним вітьковим
попередження, так би мовити
і це не версія - факт
усі навипередки приписують це ГУР, насамперед кацапи
увімкни голову, ти ж розумна, досвідчена
для чого це кацапи таким чином зараз роздмухують?
подумати трохи, не?
підтвердить Скибицький , Буданов, інший з ГУР чи Служби Божої, тоді й поговоримо, а поки нема підтверджень - нема доказів, що ми причетні
не маленька, усе добре розумієш
сама ж інших виховуєш, що допомагають підарам
Всі ми дорослі люди і коли у війні двох сторін знищують законну військову ціль однієї із сторін, нам і так зрозуміло так само, як і кацапам, хто і навіщо під час війни знищив законну військову ціль глибоко в тилу ворога.
а ГУР чи МО про це хоча б щось казали?
оно як сьогодні у комсомольську - на малого підара люк від емки впав - подох, усі смерті, кров та сльози дітей України повертаються та повернуться кацапам
не я почав, ти мені написала, могла пройти повз, не вмер би
... так вот кто ты такой северный алень!
Избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом «мистер Джон Ланкастер Пек»,
Вечно в кожаных перчатках -
Чтоб не делать отпечатков, -
Жил в гостинице «Совейской» несовейский человек.
Джон Ланкастер в одиночку,
Преимущественно ночью,
Щёлкал носом - в нём был спрятан инфракрасный объектив;
А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив:
Например, клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад,
Искаженный микроплёнкой,
ГУМ стал маленькой избёнкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
Но работать без подручных -
Может, грустно, а может - скучно.
Враг подумал - враг был дока, - написал фиктивный чек,
И где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несовейский человек.
Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона -
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!
«Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.
И ещё. Побрейтесь свеже.
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он:
«Не хотите ли черешни?»
Вы ответите: «Конечно».
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон.
А за это, друг мой пьяный, -
Говорил он Епифану, -
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!»
…Враг не ведал, дурачина:
Тот, кому всё поручил он,
Был чекист - майор разведки и прекрасный семьянин.
Да, до этих штучек мастер
Этот самый Джон Ланкастер!..
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек:
Обезврежен он, и даже
Он пострижен и посажен.
А в гостинице «Советской» поселился мирный грек.
Да верится с трудом!
дивись не ходи на унітаз дивись не ссци
Только навозные черви из быдлостана могут верить такой туфте!
ще й кандидата відповідного підібрали
доки такого підтвердження нема - версія кацапів за Крокус, у якому теж були законні військові цілі та який кацапи вішали на Україну
Це той же, «рязанський цукор» у мішках, закладений фсбшниками для підриву, у підвалах будинків на Каширському шосе!!
Для виправдання війни ******, проти мирної Ічкерії!
Так і ці, «НОВИНИ», від фсбшників …
У Игната Кузина большая кукурузина.
- Не волнгуйтесь, Владимир Ильич, разберемся.
Спустя 15 минут.
-Феликс Эдмундович, мой карандашик нашелся!
- Очень жаль, Владимир Ильич. Двое уже сознались.
Это ж мусорской лексикон. Обычный человек вряд ли сам по себе скажет "на адрес", "в адрес".
"завербован украинскими спецслужбами"
"по указанию куратора"
Короче, тут просто пересказ признанки, написанной под диктовку краснож0пых. В их терминологии и стилистике. Чем они и спалились. Впрочем, как и всегда.
Чи, може, у них в КПЗ завжди є 5-7 українців знаходяться - якщо що, а ось він - злодій!!!