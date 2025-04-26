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Новини Ліквідація російських окупантів
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ФСБ повідомила про затримання виконавця ліквідації генерала Москалика

Російського генерала Москалика ліквідовано у Підмосков’ї

Федеральна служба безпеки Росії затримала Ігната Кузіна, якого вважає агентом українських спецслужб. Його підозрюють у ліквідації російського генерала Ярослава Москалика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

"За даними служби, "в результаті невідкладних заходів затримано агента українських спецслужб Кузіна Ігната, 1983 р.н., який має посвідку на проживання в Україні, який замінував автомобіль "Фольксваген Гольф" у Балашисі Московської області"", - пише "Интерфакс".

Повідомляється, що затриманого за підозрою у вбивстві генерала Москалика завербували спецслужби України у квітні 2023 року.

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СВП, яким підірвали автомобіль та  ліквідували генерала Москалика, складалося з тротилових шашок, болтів та цвяхів, повідомляє ФСБ.

На каналі BAZA навели слова Івана Кузіна під час допиту: "Я був завербований українськими спецслужбами у квітні 2023 року. У вересні за вказівкою куратора я переїхав до Москви, у листопаді 2024 — заселився на адресу за його вказівкою. У лютому 2024 року я купив "Фольксваген", за вказівкою куратора я знайшов схованку, забрав звідти камеру і бомбу, яку я встановив в автомобіль. Вибух був здійснений дистанційно куратором".

Telegram-канал "112", який називають наближеним до російських силовиків, пише, що Кузіна затримали в Туреччині та доправили до Москви.

Зазначається, що затриманий є уродженцем міста Суми, який довгий час жив у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ, але нещодавно опинився в Підмосков’ї.

Також дивіться: Окупант фільмує тіла своїх поплічників: "Ё-моё! Сколько тут тел! Красные повязки - все наши пацаны!". ВIДЕО 18+

Нагадаємо, 25 квітня в підмосковній Балашисі вибухнув автомобіль - було ліквідовано заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, генерала Ярослава Москалика.

Автор: 

затримання (4339) ліквідація (3934) ФСБ (1452)


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Топ коментарі
+18
Я думаю, его предусмотрительно поймали ещё до покушения
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26.04.2025 20:27
+16
Нє. Стєпан Бєньдєра. Накінець упіймали...
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26.04.2025 20:23
+15
Посвідка на проживання в Україні - то шах і мат! Майже як візитка Яроша! 😊 Насправді не пофартило чуваку. Цікаво, як його у диверсанти вибрали? На пальцях кинули? 🤔
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26.04.2025 20:24
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Укроноцист із города Суми!??
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26.04.2025 20:21 Відповісти
Нє. Стєпан Бєньдєра. Накінець упіймали...
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26.04.2025 20:23 Відповісти
Ухилянта від "СВО" використали.
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26.04.2025 21:30 Відповісти
Дівно,мав би ховатися в Украіні.До чого у Турєччині?
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26.04.2025 20:23 Відповісти
Я думаю, его предусмотрительно поймали ещё до покушения
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26.04.2025 20:27 Відповісти
Заблукав, потрібно було через Білорусь.
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26.04.2025 21:32 Відповісти
Посвідка на проживання в Україні - то шах і мат! Майже як візитка Яроша! 😊 Насправді не пофартило чуваку. Цікаво, як його у диверсанти вибрали? На пальцях кинули? 🤔
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26.04.2025 20:24 Відповісти
посвідка кацапами вигадана
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26.04.2025 21:09 Відповісти
Може і не вигадана? 🤔 Може Нікас Сафонов намалював, як портрет Трампа?
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26.04.2025 21:14 Відповісти
.
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26.04.2025 20:25 Відповісти
Черговий попка. Слава ГУР!
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26.04.2025 20:25 Відповісти
а ГУР у цьому випадку хіба причетний?
кацапи звісно ж це так малюють, проте доказів не мають
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26.04.2025 20:51 Відповісти
для чого ти клеїш дурника?
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26.04.2025 21:11 Відповісти
у чому дурник?
є якісь докази причетності України, переконай мене, буду вдячний
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26.04.2025 21:12 Відповісти
Звісно нема, це Зімбабве нанесло удар у відповідь.
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26.04.2025 21:15 Відповісти
ні, товарисч корейський пончик за прямою вказівкою товарісча Сі
помстилися за дружбу ***** із рудим та його посильним вітьковим
попередження, так би мовити
і це не версія - факт
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26.04.2025 21:17 Відповісти
Корейський пончік пліч-о-пліч із ****** на Україну наскокував і власних хенералів недорахувався, ти вже таку бєліберду молотиш.
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26.04.2025 21:20 Відповісти
життя таке
усі навипередки приписують це ГУР, насамперед кацапи
увімкни голову, ти ж розумна, досвідчена
для чого це кацапи таким чином зараз роздмухують?
подумати трохи, не?
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26.04.2025 21:22 Відповісти
Для того, щоб перед росіянчиками зробити вигляд, що нібито "ефесбе працює, все під контролєм". Ти так питаєш, нібито тобі незрозуміло, чому вода мокра.
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26.04.2025 21:25 Відповісти
от для чого тобі визнавати версію кацапів? Не розумію тебе
підтвердить Скибицький , Буданов, інший з ГУР чи Служби Божої, тоді й поговоримо, а поки нема підтверджень - нема доказів, що ми причетні
не маленька, усе добре розумієш
сама ж інших виховуєш, що допомагають підарам
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26.04.2025 21:28 Відповісти
Навпаки все працює: офіційні заяви можуть викликати офіційні коментарі. А мої коментарі ніяких офіційних заяв не спровокують і нікому нічим не допоможуть.

Всі ми дорослі люди і коли у війні двох сторін знищують законну військову ціль однієї із сторін, нам і так зрозуміло так само, як і кацапам, хто і навіщо під час війни знищив законну військову ціль глибоко в тилу ворога.
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26.04.2025 21:35 Відповісти
цікаво інше - кацапські та покацапські діячі, у т.ч. присутні на ресурсі, приписують це ГУР та Буданову
а ГУР чи МО про це хоча б щось казали?
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26.04.2025 21:20 Відповісти
Та заспокойся вже, москалик помер з природніх причин)))

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26.04.2025 21:21 Відповісти
звісно з природних, кожен підар має здохнути, чим швидше - карма
оно як сьогодні у комсомольську - на малого підара люк від емки впав - подох, усі смерті, кров та сльози дітей України повертаються та повернуться кацапам
не я почав, ти мені написала, могла пройти повз, не вмер би
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26.04.2025 21:25 Відповісти
затриманий є уродженцем міста Суми, який довгий час жив у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ, але нещодавно опинився в Підмосков'ї. Джерело: https://censor.net/ua/n3548995
... так вот кто ты такой северный алень!
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26.04.2025 20:25 Відповісти
,,Я к полякам в Улан Батор не поеду наконец....,, В. Высоцкий.
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26.04.2025 20:38 Відповісти
Опасаясь контрразведки,
Избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом «мистер Джон Ланкастер Пек»,
Вечно в кожаных перчатках -
Чтоб не делать отпечатков, -
Жил в гостинице «Совейской» несовейский человек.

Джон Ланкастер в одиночку,
Преимущественно ночью,
Щёлкал носом - в нём был спрятан инфракрасный объектив;
А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив:

Например, клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад,
Искаженный микроплёнкой,
ГУМ стал маленькой избёнкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.

Но работать без подручных -
Может, грустно, а может - скучно.
Враг подумал - враг был дока, - написал фиктивный чек,
И где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несовейский человек.

Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона -
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!

«Вот и первое заданье:
В три пятнадцать возле бани
(Может, раньше, а может - позже) остановится такси.
Надо сесть, связать шофёра,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-би-си.

И ещё. Побрейтесь свеже.
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он:
«Не хотите ли черешни?»
Вы ответите: «Конечно».
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон.

А за это, друг мой пьяный, -
Говорил он Епифану, -
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!»
…Враг не ведал, дурачина:
Тот, кому всё поручил он,
Был чекист - майор разведки и прекрасный семьянин.

Да, до этих штучек мастер
Этот самый Джон Ланкастер!..
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек:
Обезврежен он, и даже
Он пострижен и посажен.
А в гостинице «Советской» поселился мирный грек.
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26.04.2025 20:52 Відповісти
Не могли його доправити до Європи? Тепер людина має гнити в тюрмі?
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26.04.2025 20:25 Відповісти
В ти й повірив. Як у таджиків з крокусом?
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26.04.2025 20:32 Відповісти
Сидів і гордо чекав коли прийде ФСБ. Угу. Віримо.
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26.04.2025 20:28 Відповісти
В смислі, затримали в Туреччині? Це теж юрисдикція фсб?
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26.04.2025 20:29 Відповісти
Повний фейк : не вказано , який пробіг у ,,Гольфа" і коли міняли масло в двигуні .
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26.04.2025 20:29 Відповісти
Знов буданов підставив Героя! Який дебіл буде з тобою працювати, неук?
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26.04.2025 20:30 Відповісти
Гебнява кацапня шо вгодно напише...
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26.04.2025 20:31 Відповісти
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26.04.2025 20:31 Відповісти
Свєжо прєданьє,
Да верится с трудом!
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26.04.2025 20:32 Відповісти
Ігнат, прасті, сегодня твоя очередь біть укронацістом ! Мужайся.
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26.04.2025 20:32 Відповісти
От отдохнул чувак в Турции а в фсб бараны вряд-ли понимают, что агент сбу рванул в Италию или Испанию, но не в Турцию ..
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26.04.2025 20:34 Відповісти
Свежо питание, да серец@ с трудом.(с)
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26.04.2025 20:34 Відповісти
Вийшов із "крокуса" і рухався в бік українського кордону.
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26.04.2025 20:34 Відповісти
А там уже окно было, без подоконника.
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26.04.2025 20:39 Відповісти
😁😂👍
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26.04.2025 20:47 Відповісти
Якби хоть хтось та правду сказав!
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26.04.2025 20:34 Відповісти
на телемарахффоні скоро!
дивись не ходи на унітаз дивись не ссци
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26.04.2025 21:15 Відповісти
Куратор мабуть в москва-сіті сидів?
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26.04.2025 20:37 Відповісти
Ні, він сидів у "Фольксвагені Гольф".
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26.04.2025 20:51 Відповісти
Якщо затримали в Туреччині то це смачний харчок в рило Ердогана..Турки мають відреагувати..на якій підставі викрадають людей на підконтрольній туркам території
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26.04.2025 20:41 Відповісти
Або Ердоган смачно плюнув на Україну.
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26.04.2025 20:42 Відповісти
Туркі могли передати в РФ. То такі друзі, що ну його в баню.
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26.04.2025 20:41 Відповісти
У того "агента" всі вуха на місці?
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26.04.2025 20:42 Відповісти
Кадровый работник украинских спецслужб ? Нет ? Ну а наемник расходный материал, знал на что шел.
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26.04.2025 20:44 Відповісти
Судя по всему чувака взяли когда он в шароварах,с волочащимся сзади парашютом,жуя бутерброд с салом брел по дороге из кавказа в сторону мацквы.
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26.04.2025 20:45 Відповісти
Не, заходила в мечеть..
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26.04.2025 21:39 Відповісти
ФСБешна лапша... вилетів в Туреччину і сидів чекав поки арештують, краще б вже в Мінськ. Дешевше квиток.
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26.04.2025 20:46 Відповісти
Он сидел возле взорванного автомобиля и ждал, когда за ним приедет ФээСба...

Только навозные черви из быдлостана могут верить такой туфте!
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26.04.2025 20:51 Відповісти
швидко знайшли цапа відбувайла.
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26.04.2025 20:52 Відповісти
ви про москалика чи про кузіна? Чи про обидвох?
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26.04.2025 20:58 Відповісти
фсба сама москалика підірвала за вказівкою *****, щоби звинуватити Україну у тероризмі
ще й кандидата відповідного підібрали
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26.04.2025 20:55 Відповісти
Точно, самі себе обстрілюють
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26.04.2025 21:12 Відповісти
однозначно кацапи, їхня робота, момент вибрали відповідний та посадовця свого, щоби хоч якось обґрунтувати рудому свої терористичні обстріли мирних
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26.04.2025 21:14 Відповісти
Рудому монументально насрати на терористичні обстріли мірних.
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26.04.2025 21:18 Відповісти
Ти тут трохи прорахувався із своїм конспіроложеством: москалик легитімна військова ціль, ніякого відношення до теракту ця спецоперація не має.
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26.04.2025 21:27 Відповісти
щоби припинити дурні теревені, дай посилання на інфу, що Україна причетна
доки такого підтвердження нема - версія кацапів за Крокус, у якому теж були законні військові цілі та який кацапи вішали на Україну
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26.04.2025 21:31 Відповісти
Ти занадто тужишься приплітати, геморой може випасти. В Крокусі були десятки цивільних жертв. Москалика відпрацювала точково спецура. Що незрозумілого?
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26.04.2025 21:41 Відповісти
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26.04.2025 20:57 Відповісти
Фсб з ******* вірити, себе не поважати!!
Це той же, «рязанський цукор» у мішках, закладений фсбшниками для підриву, у підвалах будинків на Каширському шосе!!
Для виправдання війни ******, проти мирної Ічкерії!
Так і ці, «НОВИНИ», від фсбшників …
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26.04.2025 21:10 Відповісти
Так "рязанський цукор" і не допоміг у виправданні війни - отримали проміж рогів і тепер виплачують репарації Грозному.
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26.04.2025 21:14 Відповісти
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26.04.2025 21:12 Відповісти
Не ходите девки замуж за Игната Кузина...
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26.04.2025 21:12 Відповісти
У Ивана Кузина большая кукурузина
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26.04.2025 21:18 Відповісти
Вибухонебезпечна.
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26.04.2025 21:36 Відповісти
Ага,поїхав в Туреччину де повно фсбшників)А літературу націоналістичну,прапор,то фотоальбом в Стамбулі не знайшли?))
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26.04.2025 21:14 Відповісти
диск с симсами и резиновые шлепки)
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26.04.2025 21:27 Відповісти
Не пощастило Кузіну - кацапи призначили його винним ... але сам винен - треба було в Сумах залишатися
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26.04.2025 21:18 Відповісти
Чёт я очень сомневаюсь... . ФСБ, которое поймало кого-то кроме школьника или пенсионерки? Очень сомневаюсь. Думаю настоящего красавчика уже не найдут никогда. Будет жить себе в Испании и радоваться жизни, или готовить новое нападение.
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26.04.2025 21:24 Відповісти
Герой частушек?
У Игната Кузина большая кукурузина.
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26.04.2025 21:24 Відповісти
Причому вибухонебезпечна.
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26.04.2025 21:37 Відповісти
- Феликс Эдмундович, у меня пропал мой карандашик!
- Не волнгуйтесь, Владимир Ильич, разберемся.

Спустя 15 минут.

-Феликс Эдмундович, мой карандашик нашелся!
- Очень жаль, Владимир Ильич. Двое уже сознались.
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26.04.2025 21:27 Відповісти
"заселился на адрес"

Это ж мусорской лексикон. Обычный человек вряд ли сам по себе скажет "на адрес", "в адрес".

"завербован украинскими спецслужбами"
"по указанию куратора"

Короче, тут просто пересказ признанки, написанной под диктовку краснож0пых. В их терминологии и стилистике. Чем они и спалились. Впрочем, как и всегда.
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26.04.2025 21:29 Відповісти
Що значить затримали в Туреччині і доставили до Москви? В багажнику посольського автомобіля, як Плейшнера? Чи як? Туреччина шо, прохідний двір? Можна вивезти кого завгодно? Його мали затримати турки а не свсобаки і потім ще спробуй добитися ексттрадиції..
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26.04.2025 21:35 Відповісти
Схоже, вони "винних" обирають у лотерею: у них в барабані прізвища усіх росіян, що народилися в Україні чи мають там родичів. А далі ото крутанули, папірець розгонули - бінго!
Чи, може, у них в КПЗ завжди є 5-7 українців знаходяться - якщо що, а ось він - злодій!!!
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26.04.2025 21:38 Відповісти
Брееехня. Если бы этот хенерал был кому-то нужен, тогда арестовали бы сразу штук двести Кузиных и все бы сознались.
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26.04.2025 21:40 Відповісти
 
 