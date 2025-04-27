Китай захватил спорный риф вблизи военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море, - FT
Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, который расположен всего в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море.
Об этом пишет газета Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что береговая охрана Китая "ввела морской контроль и осуществляет суверенную юрисдикцию" над рифом.
Китайский государственный вещатель CCTV сообщил, что офицеры береговой охраны развернули там флаг КНР и объявили о контроле над рифом на островах Спратли, и показали фотографию этого акта.
"Это первый за много лет случай, когда Пекин, претендующий практически на всю акваторию Южнокитайского моря, официально устанавливает свой флаг на ранее незанятом объекте", - пишет FT.
Газета отмечает, что это произошло на фоне, когда Филиппины и США планируют совместные крупнейшие ежегодные военные учения, которые включают береговую оборону и учения по захвату островов. Эти меры будут проходить со следующей недели на той территории Филиппин, которая является ближайшей к Спратли.
Чем важен Сэнди-Кей?
Как пишет издание, несмотря на то, что Сэнди-Кей - это лишь песчаный берег площадью более 200 квадратных метров, он имеет стратегическое значение для Китая, поскольку международное право предоставляет ему территорию в море радиусом 12 морских миль. В эту территорию попадает остров Титу, риф в Южнокитайском море, который Филиппины используют для отслеживания перемещений китайцев в этом районе.
Официальное провозглашение Китаем суверенитета над Сэнди-Кей увеличит опасения, что Пекин намерен застроить незанятые рифы и берега, говорится в статье.
Однако, как пишет FT, пока нет никаких признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. Представитель морской безопасности Филиппин заявил в субботу, 26 апреля, что китайская береговая охрана "ушла" после развертывания флага.
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Дякуєм, донні, ти
зробив це разомзробив америку great again.
На полі для гольфу відсидітися не вийде.
впринципі як показує історія, європейці в цьому плані все рівно найкращі
Трамп хочет, чтобы Китай не мог и не хотел.
Посмотрим, кто кого.
Байден, там делал разные тихооеканские союзы, чтобы дружить против Китайцев. Посмотрим, сможет ли ржавая обоссаная собака вдохнуть в них новую жизнь.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні. Комісія ООН по кордонам континентального шельфу дистанціюється від політики і строго притримується наукової точки зору відповідно до конвенції ООН з морського права (стаття 76, параграф 8), тому претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території. Арбітражна група ООН із 21 члена розглядає конкуруючі позови, зосереджені на Хребті Ломоносова.
B 2019 році комісія ООН постановила, що зовнішній кордон Хребта Ломоносова геологічно аналогічний континентальній частині Росії, а саме архіпелагу Нова Земля та Земля Франца-Йосифа.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
В 2014 році вона висунула відповідну претензію, але і вона також знаходиться на розгляді. До тих пір, коли не будуть представлені більш вагомі докази, Хребет Ломоносова буде канадським, російським і данським одночасно.
Міні-підводний човен скинув титанову капсулу з російським прапором на дно океану на Північному полюсі в четвер, що є символічною претензією на нафту та мінерали полярного регіону.
Зараз почнеться.
У них є для цього всі можливості.
Друга світова почалася, реально, не 1 вересня 1939-го... Вона почалася ще в1935-му, в Єфіопії, куди вторглася Італія. Вона почалася в Китаї, куди вторглася Японія (1929 рік). Вона почалася з анексії Судет, у 1938-му...
Ну, а Третя почалася ще з вторгнення Росії у Грузію, в 2008 році...
Сьогодні - та сама історія... Європа й США - на порозі "Великої депресії"... А Китай продовжує "нарощувать м"язи"...
У 2007 пуйло тявкнуло "мюнхєнську речь" на яку ніхто не відреагував!
У 2008 після череди провокацій вторглось у Грузію, бомбило міста. Світ відреагував мляво. ВСУ передали комплекси ППО та допомогли збити кілька аеропланів.
Будівництво на рифі Місчіф у 2003 році
12 миль з нічого, з повного ЗЕро 🤬
Так можуть набудувати лінію з камінців, між якими відстань 12 миль і блокувати всі кораблі, наче це коса якась у морі (територія т.зв "кнр") ... Опуїнний план!! А якщо вони Тайвань оточать такими острівцями???? І куплене Оон мовчить, допомагають у гибридній війні! Нечисть
Треба мати надію на свідоме оснащене ТРО, величезний запас мін, касетних сгарядів та зброю масового знищення: напалм, хімікати, бацили, бойові комари
В цього пана саме така математика.
Пуйло і сі розвалили міжнародне право по Європа з США були в літаргії, і поки Трамп відверто не почав визнавати захоплені теріторії інших країн теріторіями агресора.
Трамп після Ватикану написав величезний пост, начебто з прозрінням, але пуйлу пох.... він продовжує нищити міста України і вбивати цівільних. От тобі і «валодья меня послушает». обмилок послухав і вирішив, що у Трампа кішка тонка прийти до тями.