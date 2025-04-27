Китай захватил спорный риф вблизи военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море, - FT

Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, который расположен всего в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море.

Об этом пишет газета Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что береговая охрана Китая "ввела морской контроль и осуществляет суверенную юрисдикцию" над рифом.

Китайский государственный вещатель CCTV сообщил, что офицеры береговой охраны развернули там флаг КНР и объявили о контроле над рифом на островах Спратли, и показали фотографию этого акта.

"Это первый за много лет случай, когда Пекин, претендующий практически на всю акваторию Южнокитайского моря, официально устанавливает свой флаг на ранее незанятом объекте", - пишет FT.

Газета отмечает, что это произошло на фоне, когда Филиппины и США планируют совместные крупнейшие ежегодные военные учения, которые включают береговую оборону и учения по захвату островов. Эти меры будут проходить со следующей недели на той территории Филиппин, которая является ближайшей к Спратли.

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Чем важен Сэнди-Кей?

Как пишет издание, несмотря на то, что Сэнди-Кей - это лишь песчаный берег площадью более 200 квадратных метров, он имеет стратегическое значение для Китая, поскольку международное право предоставляет ему территорию в море радиусом 12 морских миль. В эту территорию попадает остров Титу, риф в Южнокитайском море, который Филиппины используют для отслеживания перемещений китайцев в этом районе.

Официальное провозглашение Китаем суверенитета над Сэнди-Кей увеличит опасения, что Пекин намерен застроить незанятые рифы и берега, говорится в статье.

Однако, как пишет FT, пока нет никаких признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. Представитель морской безопасности Филиппин заявил в субботу, 26 апреля, что китайская береговая охрана "ушла" после развертывания флага.

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