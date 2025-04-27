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Новости Китай захватил риф в Южно-Китайском море
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Китай захватил спорный риф вблизи военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море, - FT

Китай захватил риф

Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, который расположен всего в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море.

Об этом пишет газета Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что береговая охрана Китая "ввела морской контроль и осуществляет суверенную юрисдикцию" над рифом.

Китайский государственный вещатель CCTV сообщил, что офицеры береговой охраны развернули там флаг КНР и объявили о контроле над рифом на островах Спратли, и показали фотографию этого акта.

"Это первый за много лет случай, когда Пекин, претендующий практически на всю акваторию Южнокитайского моря, официально устанавливает свой флаг на ранее незанятом объекте", - пишет FT.

Газета отмечает, что это произошло на фоне, когда Филиппины и США планируют совместные крупнейшие ежегодные военные учения, которые включают береговую оборону и учения по захвату островов. Эти меры будут проходить со следующей недели на той территории Филиппин, которая является ближайшей к Спратли.

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Чем важен Сэнди-Кей?

Как пишет издание, несмотря на то, что Сэнди-Кей - это лишь песчаный берег площадью более 200 квадратных метров, он имеет стратегическое значение для Китая, поскольку международное право предоставляет ему территорию в море радиусом 12 морских миль. В эту территорию попадает остров Титу, риф в Южнокитайском море, который Филиппины используют для отслеживания перемещений китайцев в этом районе.

Официальное провозглашение Китаем суверенитета над Сэнди-Кей увеличит опасения, что Пекин намерен застроить незанятые рифы и берега, говорится в статье.

Однако, как пишет FT, пока нет никаких признаков постоянной китайской оккупации Сэнди-Кей или строительства на нем. Представитель морской безопасности Филиппин заявил в субботу, 26 апреля, что китайская береговая охрана "ушла" после развертывания флага.

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Автор: 

Китай (2981) Филиппины (22)


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Топ комментарии
+42
Ну, вот теперь и товарищ Си забил на Дональда свой жёлтый...
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27.04.2025 00:11
+36
Якщо зійшло з рук узьким, то зійде з рук і китайцям. Тайвань на черзі
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27.04.2025 00:19
+34
це тільки початок, тепер вся ***** в світі повілізає, європі треба озброюватись по повній
впринципі як показує історія, європейці в цьому плані все рівно найкращі
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27.04.2025 00:14
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Ну, вот теперь и товарищ Си забил на Дональда свой жёлтый...
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27.04.2025 00:11 Ответить
Вже скоро співпраця с США буде вважатися в світі дурним знаком. Типу потис їм руку - чекай біди.
Дякуєм, донні, ти зробив це разом зробив америку great again.
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27.04.2025 00:36 Ответить
Нефритовий
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27.04.2025 11:27 Ответить
трумп, твій хід. Діставай карти.

На полі для гольфу відсидітися не вийде.
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27.04.2025 00:11 Ответить
він їм потроїть мита))
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27.04.2025 00:29 Ответить
Хіба що В'єтнаму
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27.04.2025 08:36 Ответить
То він там не грає, то він там дружину оплакує🤣🤣🤣
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27.04.2025 00:31 Ответить
В Трампа на руках завжди залишаються карти тому що він з кожної початою їм "гри" виходить "дурнем".
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27.04.2025 06:22 Ответить
Цього б не сталося якби я був президентом!!!
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27.04.2025 08:52 Ответить
це тільки початок, тепер вся ***** в світі повілізає, європі треба озброюватись по повній
впринципі як показує історія, європейці в цьому плані все рівно найкращі
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27.04.2025 00:14 Ответить
Китай может и хочет.
Трамп хочет, чтобы Китай не мог и не хотел.

Посмотрим, кто кого.

Байден, там делал разные тихооеканские союзы, чтобы дружить против Китайцев. Посмотрим, сможет ли ржавая обоссаная собака вдохнуть в них новую жизнь.
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27.04.2025 00:15 Ответить
Філіппіни форпост Заходу проти Китаю. Як Україна проти рашки.
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27.04.2025 00:15 Ответить
Усім пінгвінам та чайкам оголосили рішення партії? Працюйте старанно
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27.04.2025 00:16 Ответить
Якщо зійшло з рук узьким, то зійде з рук і китайцям. Тайвань на черзі
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27.04.2025 00:19 Ответить
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні. Комісія ООН по кордонам континентального шельфу дистанціюється від політики і строго притримується наукової точки зору відповідно до конвенції ООН з морського права (стаття 76, параграф 8), тому претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території. Арбітражна група ООН із 21 члена розглядає конкуруючі позови, зосереджені на Хребті Ломоносова.

B 2019 році комісія ООН постановила, що зовнішній кордон Хребта Ломоносова геологічно аналогічний континентальній частині Росії, а саме архіпелагу Нова Земля та Земля Франца-Йосифа.
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27.04.2025 00:21 Ответить
Канада в 2013 році подала позов про розширення своїх прав на континентальному шельфі, але пізніше відізвала його. В 2019 році вона пред'явила розширений позов, який вміщував в собі претензії на північний полюс, рішення по якому не винесено ще досі.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.

В 2014 році вона висунула відповідну претензію, але і вона також знаходиться на розгляді. До тих пір, коли не будуть представлені більш вагомі докази, Хребет Ломоносова буде канадським, російським і данським одночасно.
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27.04.2025 00:23 Ответить
Aug 02, 2007

Міні-підводний човен скинув титанову капсулу з російським прапором на дно океану на Північному полюсі в четвер, що є символічною претензією на нафту та мінерали полярного регіону.
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27.04.2025 00:31 Ответить
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27.04.2025 00:46 Ответить
Лошарик?
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27.04.2025 00:50 Ответить
Ні
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27.04.2025 00:55 Ответить
MIR-1
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27.04.2025 01:17 Ответить
До тих пір, поки росія не заявить що то її власність
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27.04.2025 00:32 Ответить
Ні, спочатку треба "берьозку" там посадити.
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27.04.2025 00:56 Ответить
в Україні вони без них обійшлися
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27.04.2025 01:07 Ответить
Як казав ПисДил:якщо яб був президентом,то цього ніколи б не було...це винен Байден!
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27.04.2025 00:23 Ответить
Трамп відкрив скриньку Пандори своїми заявами про Крим та інші області.
Зараз почнеться.
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27.04.2025 00:25 Ответить
І митами також.Що тепер стрибає Китай?
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27.04.2025 00:32 Ответить
Чим більше США заграють з людожерами та комуняками замість того, щоб нещадно їх мочити, тим більше прутня на них кладуть.
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27.04.2025 00:25 Ответить
Коли вони влізуть на Тайвань - нехай амери не забудуть , як лизали зад кацапам !
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27.04.2025 00:26 Ответить
Трам номер три буде казати що Трамп номер два почав третью світову, і це не його війна?)))
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27.04.2025 00:28 Ответить
А все началось с Крыма. И желания тампона признать его кацапским.
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27.04.2025 00:29 Ответить
А може з 2014 ...?
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27.04.2025 00:31 Ответить
Так Крим же й "почався" у 2014-му....
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27.04.2025 04:36 Ответить
потроху починається.
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27.04.2025 00:38 Ответить
Цікаво, що буде, коли меінленд_чайна візьме і, наприклад, перебʼє всі оптиковолоконні лінії, що йдуть до Тайваню?

У них є для цього всі можливості.
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27.04.2025 00:42 Ответить
нічого не буде. Це далеко не перші порвані оптоволоконні комунікації.
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27.04.2025 01:25 Ответить
Пьёрл-Харбор - приготуватися???))
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27.04.2025 00:52 Ответить
думаю, приготуватись Кашміру.
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27.04.2025 01:20 Ответить
А нахіба Штатам Кашмір з Пенжабом???
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27.04.2025 02:07 Ответить
я не про Штати, а про майбутні військові конфлікти.
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27.04.2025 02:11 Ответить
"Так починалася війна...".
Друга світова почалася, реально, не 1 вересня 1939-го... Вона почалася ще в1935-му, в Єфіопії, куди вторглася Італія. Вона почалася в Китаї, куди вторглася Японія (1929 рік). Вона почалася з анексії Судет, у 1938-му...
Ну, а Третя почалася ще з вторгнення Росії у Грузію, в 2008 році...
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27.04.2025 04:42 Ответить
доречі, самі китайці офіційно вважають що друга світова почалась саме з 1937 року, з початку широкомасштабної агресії з боку Японії.
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27.04.2025 05:01 Ответить
Я "в курсі"... Китай, через сотню років, повторює дії Японії... Коли японці перемогли у російсько-японській війні 1904-05 років, їх почало "розпирать від самовпевненості". Коли Європа закипіла у горнилі І Світової - Японія "нарощувала м"язи"... Ну і в 30-ті наважилася "биконуть". У США та Європі, в той час, бушувала Велика Депресія - їй було не до Тихоокеанського регіону. І японці цим скористалися...
Сьогодні - та сама історія... Європа й США - на порозі "Великої депресії"... А Китай продовжує "нарощувать м"язи"...
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27.04.2025 05:16 Ответить
У 1914. Перша не закінчувалася, лише оголосили перемір'я. Виявилося - тимчасове, на 25 років.
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27.04.2025 08:34 Ответить
То і ця світова почалася як мінімум з 2007 або 2008.
У 2007 пуйло тявкнуло "мюнхєнську речь" на яку ніхто не відреагував!
У 2008 після череди провокацій вторглось у Грузію, бомбило міста. Світ відреагував мляво. ВСУ передали комплекси ППО та допомогли збити кілька аеропланів.
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27.04.2025 11:18 Ответить
я ж про це й написав...
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27.04.2025 12:31 Ответить
Тепер китайці будуть дивитись на міжнародну реакцію і будувати плани на Тайвань.
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27.04.2025 01:07 Ответить
О, і не прийшлося довго чекати. Китайці відчули момент, коли в США до влади прийшов клінічний ідіот і якраз зараз у них вікно можливостей. Вітаю весь демократичний Світ, ви досягли це разом. Анархія.
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27.04.2025 01:32 Ответить
от не потрібно пальму лідерства у зебілів забирати, бо саме вони клінічні ідіоти із своїм ОПозесранцем.
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27.04.2025 07:46 Ответить
Намивання островів у Південно-Китайському морі Китай розпочав ще років з 20 тому. Зараз таких островів Китай збудував вже багато Міжнародне право не дає підстав вважати, що Китаю дозволено будувати острови на рифах вдалині від свого узбережжя, а потім проголошувати їх закритою військовою зоною. Але це не зупиняє Пекін.Зараз він нарощує темпи своєі єкспансіі. бо відчуває свою силу і не бачить сили яка його може зупинити. До рифів підгоняються віськові і будівельни кораблі.Із кораблів на риф відкачують мільйони тон ґрунту, аби сформувати штучний острів. Закладаються і заливаються бетоном злітні смуги, Будуються потужні системи ППО, Піднімається китайський прапор, встановлюєтся 12 мильна зона територіальних вод навколо сотровів яка охороняється береговою охороною Китаю. Ці острови явно мають стратегічне військове призначення. Китай - єдина країна, що претендує на володіння усім Південно-Китайським морем. Тепер ця країна створює докази "на твердій землі". Злітні смуги навряд чи будуються для туристів.

Будівництво на рифі Місчіф у 2003 році
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27.04.2025 02:09 Ответить
Зовсім билдоХаньці ухуЇли!!
12 миль з нічого, з повного ЗЕро 🤬
Так можуть набудувати лінію з камінців, між якими відстань 12 миль і блокувати всі кораблі, наче це коса якась у морі (територія т.зв "кнр") ... Опуїнний план!! А якщо вони Тайвань оточать такими острівцями???? І куплене Оон мовчить, допомагають у гибридній війні! Нечисть
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27.04.2025 11:24 Ответить
Короче, світ катиться до великої пізди. Треба збагачувати уран, щоб у цьому бурхливому світі, нас минули усякі негоди..
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27.04.2025 02:10 Ответить
Скоріше треба ( на майбутнє, коли відібємось від атак Совдепії) запас мін, будувати рви, канали /заболочування місцевості щоб жодна орда зі сходу не поперла.
Треба мати надію на свідоме оснащене ТРО, величезний запас мін, касетних сгарядів та зброю масового знищення: напалм, хімікати, бацили, бойові комари
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27.04.2025 11:27 Ответить
Лакмусовий папірець для Трампа.
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27.04.2025 02:35 Ответить
Трампнутого постійно опускають, цікаво, до чого це.
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27.04.2025 04:29 Ответить
для виховної роботи виборців.
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27.04.2025 05:06 Ответить
Сі, STOP.
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27.04.2025 06:03 Ответить
Трапм зробить вигляд, що не помітив, або одразу скаже, що визнає теріторію«острівок» Китайським, бо у В'єтнама не має 2 міліарда карт.
В цього пана саме така математика.
Пуйло і сі розвалили міжнародне право по Європа з США були в літаргії, і поки Трамп відверто не почав визнавати захоплені теріторії інших країн теріторіями агресора.
Трамп після Ватикану написав величезний пост, начебто з прозрінням, але пуйлу пох.... він продовжує нищити міста України і вбивати цівільних. От тобі і «валодья меня послушает». обмилок послухав і вирішив, що у Трампа кішка тонка прийти до тями.
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27.04.2025 08:55 Ответить
Трампон заявить,якщо йому повідомлять,що це ж не Гренландія.
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27.04.2025 09:02 Ответить
ось що буває коли зло не покаране
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27.04.2025 09:40 Ответить
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27.04.2025 10:19 Ответить
Якщо зараз був би президентом Трамп.такого не трапилось би!
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27.04.2025 10:21 Ответить
Та шемпанЗЕ кістьми б лягло - хоч за Тайвань, хоч за Кашмір хоч за всіх вікінгів Гренландії
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27.04.2025 11:28 Ответить
- Я б теж так на його місці вчинив, - додав Трамп.
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27.04.2025 10:44 Ответить
Трамп відкрив ящик пандори, коли не карає агресора кацапію.
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27.04.2025 11:16 Ответить
тузлой тхне
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27.04.2025 12:22 Ответить
 
 