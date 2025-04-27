УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6093 відвідувача онлайн
Новини Китай захопив риф у Південнокитайському морі
1 735 28

Китай захопив спірний риф поблизу військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі, - FT

Китай захопив риф

Китай захопив спірний риф Сенді-Кей, який розташований лише за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі.

Про це пише газета Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що берегова охорона Китаю "запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію" над рифом.

Китайський державний мовник CCTV повідомив, що офіцери берегової охорони розгорнули там прапор КНР та оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту.

"Це перший за багато років випадок, коли Пекін, що претендує практично на всю акваторію Південнокитайського моря, офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому об’єкті", - пише FT.

Газета зауважує, що це відбулося на тлі, коли Філіппіни та США планують спільні найбільші щорічні військові навчання, які включають берегову оборону та навчання щодо захоплення островів. Ці заходи будуть проходити з наступного тижня на тій території Філіппін, яка є найближчою до Спратлі.

Читайте також: Китай успішно випробував неядерну водневу бомбу, - ЗМІ

Чим важливий Сенді-Кей?

Як пише видання, попри те, що Сенді-Кей – це лише піщаний берег площею понад 200 квадратних метрів, він має стратегічне значення для Китаю, оскільки міжнародне право надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль. До цієї території потрапляє острів Тіту, риф у Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень китайців у цьому районі.

Офіційне проголошення Китаєм суверенітету над Сенді-Кей збільшить побоювання, що Пекін має намір забудувати незайняті рифи й береги, йдеться у статті.

Однак, як пише FT, поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, 26 квітня, що китайська берегова охорона "пішла" після розгортання прапора.

Читайте також: Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання

Автор: 

Китай (4607) Філіппіни (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Ну, вот теперь и товарищ Си забил на Дональда свой жёлтый...
показати весь коментар
27.04.2025 00:11
+5
це тільки початок, тепер вся ***** в світі повілізає, європі треба озброюватись по повній
впринципі як показує історія, європейці в цьому плані все рівно найкращі
показати весь коментар
27.04.2025 00:14
+5
Якщо зійшло з рук узьким, то зійде з рук і китайцям. Тайвань на черзі
показати весь коментар
27.04.2025 00:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, вот теперь и товарищ Си забил на Дональда свой жёлтый...
показати весь коментар
27.04.2025 00:11 Відповісти
Вже скоро співпраця с США буде вважатися в світі дурним знаком. Типу потис їм руку - чекай біди.
Дякуєм, донні, ти зробив це разом зробив америку great again.
показати весь коментар
27.04.2025 00:36 Відповісти
трумп, твій хід. Діставай карти.

На полі для гольфу відсидітися не вийде.
показати весь коментар
27.04.2025 00:11 Відповісти
він їм потроїть мита))
показати весь коментар
27.04.2025 00:29 Відповісти
То він там не грає, то він там дружину оплакує🤣🤣🤣
показати весь коментар
27.04.2025 00:31 Відповісти
це тільки початок, тепер вся ***** в світі повілізає, європі треба озброюватись по повній
впринципі як показує історія, європейці в цьому плані все рівно найкращі
показати весь коментар
27.04.2025 00:14 Відповісти
Китай может и хочет.
Трамп хочет, чтобы Китай не мог и не хотел.

Посмотрим, кто кого.

Байден, там делал разные тихооеканские союзы, чтобы дружить против Китайцев. Посмотрим, сможет ли ржавая обоссаная собака вдохнуть в них новую жизнь.
показати весь коментар
27.04.2025 00:15 Відповісти
Філіппіни форпост Заходу проти Китаю. Як Україна проти рашки.
показати весь коментар
27.04.2025 00:15 Відповісти
Усім пінгвінам та чайкам оголосили рішення партії? Працюйте старанно
показати весь коментар
27.04.2025 00:16 Відповісти
Якщо зійшло з рук узьким, то зійде з рук і китайцям. Тайвань на черзі
показати весь коментар
27.04.2025 00:19 Відповісти
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні. Комісія ООН по кордонам континентального шельфу дистанціюється від політики і строго притримується наукової точки зору відповідно до конвенції ООН з морського права (стаття 76, параграф 8), тому претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території. Арбітражна група ООН із 21 члена розглядає конкуруючі позови, зосереджені на Хребті Ломоносова.

B 2019 році комісія ООН постановила, що зовнішній кордон Хребта Ломоносова геологічно аналогічний континентальній частині Росії, а саме архіпелагу Нова Земля та Земля Франца-Йосифа.
показати весь коментар
27.04.2025 00:21 Відповісти
Канада в 2013 році подала позов про розширення своїх прав на континентальному шельфі, але пізніше відізвала його. В 2019 році вона пред'явила розширений позов, який вміщував в собі претензії на північний полюс, рішення по якому не винесено ще досі.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.

В 2014 році вона висунула відповідну претензію, але і вона також знаходиться на розгляді. До тих пір, коли не будуть представлені більш вагомі докази, Хребет Ломоносова буде канадським, російським і данським одночасно.
показати весь коментар
27.04.2025 00:23 Відповісти
Aug 02, 2007

Міні-підводний човен скинув титанову капсулу з російським прапором на дно океану на Північному полюсі в четвер, що є символічною претензією на нафту та мінерали полярного регіону.
показати весь коментар
27.04.2025 00:31 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2025 00:46 Відповісти
Лошарик?
показати весь коментар
27.04.2025 00:50 Відповісти
Ні
показати весь коментар
27.04.2025 00:55 Відповісти
До тих пір, поки росія не заявить що то її власність
показати весь коментар
27.04.2025 00:32 Відповісти
Як казав ПисДил:якщо яб був президентом,то цього ніколи б не було...це винен Байден!
показати весь коментар
27.04.2025 00:23 Відповісти
Трамп відкрив скриньку Пандори своїми заявами про Крим та інші області.
Зараз почнеться.
показати весь коментар
27.04.2025 00:25 Відповісти
І митами також.Що тепер стрибає Китай?
показати весь коментар
27.04.2025 00:32 Відповісти
Чим більше США заграють з людожерами та комуняками замість того, щоб нещадно їх мочити, тим більше прутня на них кладуть.
показати весь коментар
27.04.2025 00:25 Відповісти
Коли вони влізуть на Тайвань - нехай амери не забудуть , як лизали зад кацапам !
показати весь коментар
27.04.2025 00:26 Відповісти
Трам номер три буде казати що Трамп номер два почав третью світову, і це не його війна?)))
показати весь коментар
27.04.2025 00:28 Відповісти
А все началось с Крыма. И желания тампона признать его кацапским.
показати весь коментар
27.04.2025 00:29 Відповісти
А може з 2014 ...?
показати весь коментар
27.04.2025 00:31 Відповісти
потроху починається.
показати весь коментар
27.04.2025 00:38 Відповісти
Цікаво, що буде, коли меінленд_чайна візьме і, наприклад, перебʼє всі оптиковолоконні лінії, що йдуть до Тайваню?

У них є для цього всі можливості.
показати весь коментар
27.04.2025 00:42 Відповісти
Пьёрл-Харбор - приготуватися???))
показати весь коментар
27.04.2025 00:52 Відповісти
 
 