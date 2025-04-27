Китай захопив спірний риф поблизу військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі, - FT
Китай захопив спірний риф Сенді-Кей, який розташований лише за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі.
Про це пише газета Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що берегова охорона Китаю "запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію" над рифом.
Китайський державний мовник CCTV повідомив, що офіцери берегової охорони розгорнули там прапор КНР та оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту.
"Це перший за багато років випадок, коли Пекін, що претендує практично на всю акваторію Південнокитайського моря, офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому об’єкті", - пише FT.
Газета зауважує, що це відбулося на тлі, коли Філіппіни та США планують спільні найбільші щорічні військові навчання, які включають берегову оборону та навчання щодо захоплення островів. Ці заходи будуть проходити з наступного тижня на тій території Філіппін, яка є найближчою до Спратлі.
Чим важливий Сенді-Кей?
Як пише видання, попри те, що Сенді-Кей – це лише піщаний берег площею понад 200 квадратних метрів, він має стратегічне значення для Китаю, оскільки міжнародне право надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль. До цієї території потрапляє острів Тіту, риф у Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень китайців у цьому районі.
Офіційне проголошення Китаєм суверенітету над Сенді-Кей збільшить побоювання, що Пекін має намір забудувати незайняті рифи й береги, йдеться у статті.
Однак, як пише FT, поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, 26 квітня, що китайська берегова охорона "пішла" після розгортання прапора.
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Дякуєм, донні, ти
зробив це разомзробив америку great again.
На полі для гольфу відсидітися не вийде.
впринципі як показує історія, європейці в цьому плані все рівно найкращі
Трамп хочет, чтобы Китай не мог и не хотел.
Посмотрим, кто кого.
Байден, там делал разные тихооеканские союзы, чтобы дружить против Китайцев. Посмотрим, сможет ли ржавая обоссаная собака вдохнуть в них новую жизнь.
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні. Комісія ООН по кордонам континентального шельфу дистанціюється від політики і строго притримується наукової точки зору відповідно до конвенції ООН з морського права (стаття 76, параграф 8), тому претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території. Арбітражна група ООН із 21 члена розглядає конкуруючі позови, зосереджені на Хребті Ломоносова.
B 2019 році комісія ООН постановила, що зовнішній кордон Хребта Ломоносова геологічно аналогічний континентальній частині Росії, а саме архіпелагу Нова Земля та Земля Франца-Йосифа.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
В 2014 році вона висунула відповідну претензію, але і вона також знаходиться на розгляді. До тих пір, коли не будуть представлені більш вагомі докази, Хребет Ломоносова буде канадським, російським і данським одночасно.
Міні-підводний човен скинув титанову капсулу з російським прапором на дно океану на Північному полюсі в четвер, що є символічною претензією на нафту та мінерали полярного регіону.
Зараз почнеться.
У них є для цього всі можливості.