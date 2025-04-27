Китай захопив спірний риф поблизу військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі, - FT

Китай захопив спірний риф Сенді-Кей, який розташований лише за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі.

Про це пише газета Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що берегова охорона Китаю "запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію" над рифом.

Китайський державний мовник CCTV повідомив, що офіцери берегової охорони розгорнули там прапор КНР та оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту.

"Це перший за багато років випадок, коли Пекін, що претендує практично на всю акваторію Південнокитайського моря, офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому об’єкті", - пише FT.

Газета зауважує, що це відбулося на тлі, коли Філіппіни та США планують спільні найбільші щорічні військові навчання, які включають берегову оборону та навчання щодо захоплення островів. Ці заходи будуть проходити з наступного тижня на тій території Філіппін, яка є найближчою до Спратлі.

Читайте також: Китай успішно випробував неядерну водневу бомбу, - ЗМІ

Чим важливий Сенді-Кей?

Як пише видання, попри те, що Сенді-Кей – це лише піщаний берег площею понад 200 квадратних метрів, він має стратегічне значення для Китаю, оскільки міжнародне право надає йому територію у морі радіусом 12 морських миль. До цієї території потрапляє острів Тіту, риф у Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень китайців у цьому районі.

Офіційне проголошення Китаєм суверенітету над Сенді-Кей збільшить побоювання, що Пекін має намір забудувати незайняті рифи й береги, йдеться у статті.

Однак, як пише FT, поки що немає жодних ознак постійної китайської окупації Сенді-Кей або будівництва на ньому. Представник морської безпеки Філіппін заявив у суботу, 26 квітня, що китайська берегова охорона "пішла" після розгортання прапора.

Читайте також: Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання