Советник президента США по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс считает, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение, ведь отказывается признавать Крым частью РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Сакс заявил во время подкаста All-Inn.

Он отметил, что представление Зеленского о ситуации на поле боя является "вполне нереалистичными". И добавил, что президент Украины не понимает, "откуда к нему поступает поддержка".

"Моя позиция проста: если Зеленский отказывается видеть реальность - пусть ищет себе новых покровителей. Пусть его поддерживают Стармер и Макрон, они утверждают, что смогут это сделать. Но на самом деле не смогут, по крайней мере в достаточной степени", - заявил он.

По словам Сакса, отказ Зеленского от Крыма должен быть самой легкой частью сделки, ведь местные "хотят быть частью России". Он заявил, что Киев уже пытался отбить полуостров летом 2023 года, но не смог прорваться через "линию Суровикина".

Также Сакс не считает Россию государством, которое хочет изменить международный порядок. По его мнению, под эту характеристику больше подпадают США, а Москва хочет "безопасности у своих границ". По его словам, для Америки лучшим вариантом будет развитие архитектуры европейской безопасности вместе с РФ.

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