Зеленский подрывает мирные усилия администрации Дональда Трампа, - советник Трампа Сакс
Советник президента США по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс считает, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение, ведь отказывается признавать Крым частью РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Сакс заявил во время подкаста All-Inn.
Он отметил, что представление Зеленского о ситуации на поле боя является "вполне нереалистичными". И добавил, что президент Украины не понимает, "откуда к нему поступает поддержка".
"Моя позиция проста: если Зеленский отказывается видеть реальность - пусть ищет себе новых покровителей. Пусть его поддерживают Стармер и Макрон, они утверждают, что смогут это сделать. Но на самом деле не смогут, по крайней мере в достаточной степени", - заявил он.
По словам Сакса, отказ Зеленского от Крыма должен быть самой легкой частью сделки, ведь местные "хотят быть частью России". Он заявил, что Киев уже пытался отбить полуостров летом 2023 года, но не смог прорваться через "линию Суровикина".
Также Сакс не считает Россию государством, которое хочет изменить международный порядок. По его мнению, под эту характеристику больше подпадают США, а Москва хочет "безопасности у своих границ". По его словам, для Америки лучшим вариантом будет развитие архитектуры европейской безопасности вместе с РФ.
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Суть, що США давно б зняли санкції, але їх не зніме Європа - єдиний варіант нагнути Україну про відмову.
Однак якщо Україна зараз не може повернути крим - це не означає що вона повинна його віддати - саме таку логіку нагібають америкоси - "віддайте бо не повернете".
Є санкції, непризнання паспортів... а там сдохне ліліпутін - смута на кацапах - і Крим вернемо...
Що? В чому проблема?
Ну і що тепер? - сталося нажаль так як сталося.
Це не означає що остаточна боротьба програна.
Я думав що Ющенко піде на принцип і не піде на зговір з яником.
Саме Ющенко привів яника до президенства - ІМХО.
і не кажіть мені що вислів ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЮЄ вас смішить.
смішить всіх.
але ж воює.
хоча і через сраку.
Мафія.
Це не про інтелект "найвеличнішого", а про інстинкт самозбереження.
https://english.kyodonews.net/news/2024/12/2b04e9c88c84-urgent-n-korean-troops-in-russia-killed-zelenskyy-tells-kyodo-news.html
Зеленский ранее уже говорил о невозможности военной победы в войне. «Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идёт [в том числе] о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года», - https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-answers-whether-hes-willing-cede-crimea-other-territory-peace-deal заявил Зеленский в интервью Fox News в ноябре.
https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-answers-whether-hes-willing-cede-crimea-other-territory-peace-deal
"Давайте будемо називати російську агресію на Донбасі не агресією, а ефективним контролем з боку РФ", - Ірина Луценко (відео)
https://patrioty.org.ua/all/2017-02-07.html вівторок, 7 лютий 2017, 11:45 Заступник керівника фракції БПП у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомила, що у відповідності до останніх рішень КМУ окуповані РФ території запропоновано називати територіями, що перебувають під "ефективним контролем Росії".У понеділок, 6 січня, у https://www.youtube.com/watch?v=IXILHDCRtnA ефірі ток-шоу "Свобода слова", нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запропонувала вважати, що Росією здійснюється "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей", передають
Источник: Зеленский во время общения онлайн с читателями https://www.youtube.com/watch?v=d0s0f-dHnck&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Le Parisien, отвечая на вопрос, могла бы Украина "временно" отказаться от Крыма и Донбасса.
Прямая речь Зеленского: "Юридически мы не можем отказываться от своих территорий. Это запрещено Конституцией Украины. А физически для чего эти громкие слова? Если физически они контролируют сегодня часть наших территорий, то это они контролируют. К сожалению, не мы.
И если у нас на сегодня нет сил, чтобы отвоевать все наши территории, то у Запада могут найтись силы, чтобы посадить Путина на место за стол (переговоров), и дипломатично разобраться с этой войной".
/Девід Сакс/
Хай Аляску віддадуть.
Такого лайна, і в Україні вдосталь, шуфрич, помічники ригоАНАЛІВ!
Сирійці, вдалу модель вибрали, знищення такого лайна, що ГАДИЛО, за часів ассада….
А шо тоді до Аляски з Каліфорнією та Техасом?