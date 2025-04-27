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Новости Мирные переговоры
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Зеленский подрывает мирные усилия администрации Дональда Трампа, - советник Трампа Сакс

Дэвид Сакс о мирных переговорах

Советник президента США по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс считает, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение, ведь отказывается признавать Крым частью РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Сакс заявил во время подкаста All-Inn.

Он отметил, что представление Зеленского о ситуации на поле боя является "вполне нереалистичными". И добавил, что президент Украины не понимает, "откуда к нему поступает поддержка".

"Моя позиция проста: если Зеленский отказывается видеть реальность - пусть ищет себе новых покровителей. Пусть его поддерживают Стармер и Макрон, они утверждают, что смогут это сделать. Но на самом деле не смогут, по крайней мере в достаточной степени", - заявил он.

По словам Сакса, отказ Зеленского от Крыма должен быть самой легкой частью сделки, ведь местные "хотят быть частью России". Он заявил, что Киев уже пытался отбить полуостров летом 2023 года, но не смог прорваться через "линию Суровикина".

Также Сакс не считает Россию государством, которое хочет изменить международный порядок. По его мнению, под эту характеристику больше подпадают США, а Москва хочет "безопасности у своих границ". По его словам, для Америки лучшим вариантом будет развитие архитектуры европейской безопасности вместе с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытки Трампа достичь мира в Украине зашли в тупик. Путин переиграл его, - CNN

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+18
Искусственного интеллекта? Там и своего явно ограниченное количество.
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27.04.2025 14:26
+18
Воюет армия. И зачастую не благодаря, а вопреки Зеленскому. Если бы армия в 2021 и 22 слушала Зененского - орки бы уже стояли на границе с Польшей.
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27.04.2025 14:28
+14
Методічка по колу...
Суть, що США давно б зняли санкції, але їх не зніме Європа - єдиний варіант нагнути Україну про відмову.
Однак якщо Україна зараз не може повернути крим - це не означає що вона повинна його віддати - саме таку логіку нагібають америкоси - "віддайте бо не повернете".
Є санкції, непризнання паспортів... а там сдохне ліліпутін - смута на кацапах - і Крим вернемо...
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27.04.2025 14:29
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Знову за рибу гроші - вчепилися за Крим не гірше кацапів
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27.04.2025 14:23 Ответить
Методічка по колу...
Суть, що США давно б зняли санкції, але їх не зніме Європа - єдиний варіант нагнути Україну про відмову.
Однак якщо Україна зараз не може повернути крим - це не означає що вона повинна його віддати - саме таку логіку нагібають америкоси - "віддайте бо не повернете".
Є санкції, непризнання паспортів... а там сдохне ліліпутін - смута на кацапах - і Крим вернемо...
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27.04.2025 14:29 Ответить
Як не осел копитнеться - то падишах Богу душу віддасть - стара історія
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27.04.2025 14:32 Ответить
А що ще залишається? Здатися і добровільно в крематорії для терпіл?
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27.04.2025 14:56 Ответить
бідна віслючина вважає, що попереду та позаду морквинки...
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27.04.2025 14:43 Ответить
Ну віддай Крим - тоді Крим для ліліпутіна стане не тягарем - а джерелом доходів щоб ще більше ракет робити...
Що? В чому проблема?
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27.04.2025 14:54 Ответить
спробуйте зрозуміти сенс мною описаного сарказму, можу ще й процитувати величного лідора взесвіту: https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
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27.04.2025 15:08 Ответить
Всі ми розуміємо що втрата Криму - це вдала операція росії - коли вона планомірно демілітаризувала Україну та мілітаризувала саму себе з 2000 року.
Ну і що тепер? - сталося нажаль так як сталося.
Це не означає що остаточна боротьба програна.
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27.04.2025 15:28 Ответить
ніколи не забувайте про ************* яникОвоща та с.чку ТЮльку, котра себе вже вважала царицею морською на посаді прем'єра, бо це ж для неї скандували та травили Ющенко Так!, а кучмо Конституцію переробляв...
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27.04.2025 15:43 Ответить
Ющенко назначив яника премьером - тим самим став його поплічником.
Я думав що Ющенко піде на принцип і не піде на зговір з яником.
Саме Ющенко привів яника до президенства - ІМХО.
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27.04.2025 15:48 Ответить
свята та непорочна ТЮлька... З ким би в коаліції не була, завжди зрадить, вкусить та ще й потім крайнім зробить... Невіноватая?
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27.04.2025 16:07 Ответить
Я її взагалі не вважаю про-українським політиком. Гройсман все вірно про неї сказав "мать корупції", ну і гей-ляшко добавив про зозулю.
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27.04.2025 16:15 Ответить
хай цей маланський поц навчить трампа "борщ варить"
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27.04.2025 16:26 Ответить
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27.04.2025 14:40 Ответить
коли зеленський почав воювати трамп ще в кандидатах на президента ходив, тож яйця курку не вчать.
і не кажіть мені що вислів ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЮЄ вас смішить.
смішить всіх.
але ж воює.
хоча і через сраку.
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27.04.2025 14:25 Ответить
Воюет армия. И зачастую не благодаря, а вопреки Зеленскому. Если бы армия в 2021 и 22 слушала Зененского - орки бы уже стояли на границе с Польшей.
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27.04.2025 14:28 Ответить
Искусственного интеллекта? Там и своего явно ограниченное количество.
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27.04.2025 14:26 Ответить
Це він, мабуть, порадив, тампону припинити фінансування найкращих американських вузів. Мабуть, це його план перемоги над Китаєм!
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27.04.2025 14:32 Ответить
Там вся команда под стать своему лидеру.
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27.04.2025 15:06 Ответить
Ну і ЯК можна після цього підписувати з США БУДЬ-ЯКІ угоди, особливо щодо ВСІХ українських ресурсів?!
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27.04.2025 14:26 Ответить
так, схоже, вже немає ніякого сенсу.
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27.04.2025 16:07 Ответить
Яка огидна пика на фото! мозку немає взагалі ані краплини. Воно тальки від ворює лайно кацапських пропогандонів. І оця потвора є радником у Трампа? Який жах!
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27.04.2025 14:26 Ответить
Прочитала його біографію. Він єврей з ПАР, постійно фінансує/збирає кошти на підтрмку Трампа. Трамп, Маск і оце - походу всі хворі на Аспергера, а не тільки Маск.
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27.04.2025 14:32 Ответить
Він не тільки з ПАР. А ще й СОО PayPal та фінансист SpaceX.
Мафія.
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27.04.2025 14:51 Ответить
...місцеві "хочуть бути частиною Росії"... на ножи и на гиляку!
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27.04.2025 14:29 Ответить
..засуньте такі мирні угоди Трампу в дупу!!!!
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27.04.2025 14:30 Ответить
Так вони їх звідти дістають! Сморід відчуваєте?
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27.04.2025 14:34 Ответить
Бо Вова розуміє, якщо він визнає Крим кацапським, то йому відірвуть "сталеві крашанки" разом з гландами.
Це не про інтелект "найвеличнішого", а про інстинкт самозбереження.
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27.04.2025 14:31 Ответить
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27.04.2025 14:53 Ответить
Також заавербований луб'янкою
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27.04.2025 14:32 Ответить
Мер Києва Віталій Кличко заявив BBC, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від територій в рамках угоди з Росією на тлі тиску з боку Дональда Трампа про поступки.
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27.04.2025 14:36 Ответить
Це ж не пряма цитата Кличка, а заголовок статті від медіаповій?
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27.04.2025 14:40 Ответить
вважаєте, що надаєте відповідь не зе!повії? Кончіта, могла б вставити посилання, але вибрала жирний текст, добре, що не капсом як для зебіла.
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27.04.2025 14:57 Ответить
Це йому мабуть Фірташ зателефонував...
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27.04.2025 14:57 Ответить
Це він просто ретранслює настрої , які панують в УДАР-ЄС ...
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27.04.2025 15:08 Ответить
Почти так, только совсем не так. Я нашел автора настроений.

https://english.kyodonews.net/news/2024/12/2b04e9c88c84-urgent-n-korean-troops-in-russia-killed-zelenskyy-tells-kyodo-news.html

Зеленский ранее уже говорил о невозможности военной победы в войне. «Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идёт [в том числе] о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года», - https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-answers-whether-hes-willing-cede-crimea-other-territory-peace-deal заявил Зеленский в интервью Fox News в ноябре.

https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-answers-whether-hes-willing-cede-crimea-other-territory-peace-deal
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27.04.2025 15:14 Ответить

"Давайте будемо називати російську агресію на Донбасі не агресією, а ефективним контролем з боку РФ", - Ірина Луценко (відео)
https://patrioty.org.ua/all/2017-02-07.html вівторок, 7 лютий 2017, 11:45 Заступник керівника фракції БПП у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомила, що у відповідності до останніх рішень КМУ окуповані РФ території запропоновано називати територіями, що перебувають під "ефективним контролем Росії".У понеділок, 6 січня, у https://www.youtube.com/watch?v=IXILHDCRtnA ефірі ток-шоу "Свобода слова", нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запропонувала вважати, що Росією здійснюється "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей", передають
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27.04.2025 15:20 Ответить
Так а чем вы недовольны? Она ведь повторяет слова "величайшего" лидера. Вернее он повторяет. Может она его покусала?
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27.04.2025 15:37 Ответить
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет сил отвоевать оккупированный Крым и часть Донбасса, которые Россия "физически" контролирует, но Запад может повлиять на правителя РФ Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Источник: Зеленский во время общения онлайн с читателями https://www.youtube.com/watch?v=d0s0f-dHnck&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Le Parisien, отвечая на вопрос, могла бы Украина "временно" отказаться от Крыма и Донбасса.

Прямая речь Зеленского: "Юридически мы не можем отказываться от своих территорий. Это запрещено Конституцией Украины. А физически для чего эти громкие слова? Если физически они контролируют сегодня часть наших территорий, то это они контролируют. К сожалению, не мы.

И если у нас на сегодня нет сил, чтобы отвоевать все наши территории, то у Запада могут найтись силы, чтобы посадить Путина на место за стол (переговоров), и дипломатично разобраться с этой войной".
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27.04.2025 15:09 Ответить
Он там процитировал величайшего лидера современности

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27.04.2025 15:01 Ответить
Такой "умный " , как моя жена потом.
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27.04.2025 14:32 Ответить
Потім це коли?
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27.04.2025 14:55 Ответить
"Під@рас - це звучитт гордо".
/Девід Сакс/
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27.04.2025 14:32 Ответить
Сакс , це не Тромб - таких , як Сакс можна і треба превселюдно посилати НАХ ...
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27.04.2025 14:33 Ответить
Гітлер теж хотів миру і безпеки своїх кордонів-тільки ці кордони закінчувались від Атлантики по Тихий океани.
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27.04.2025 14:33 Ответить
А Аляску не хочеш віддати кацапам, *****?!
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27.04.2025 14:34 Ответить
А хіба вони , на неї , притендують ?
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27.04.2025 14:37 Ответить
якби мали можливість, неодмінно б претендували
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27.04.2025 16:11 Ответить
Мирні зусилля Трампа це пердьож у калюжу, багато бульбашек і більш нічого.
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27.04.2025 14:34 Ответить
Що вони там курять в цій Америці ? Вони прямо з катушок злетіли.
Хай Аляску віддадуть.
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27.04.2025 14:34 Ответить
так у сакса ,підполковник маск за головного ,а з ними все ясно ,кремлівські криваві гроші ,гріють голову одміністрації трампа ,наче вушанка зі" звіздою " ...вони в екстазі ,чі ці 🥳 🤪 на екстазі ...
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27.04.2025 14:35 Ответить
Идите за корблем , крипленный. ВСЕ будет УКРАИНА!
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27.04.2025 14:35 Ответить
Україна разом з українцями вже є особистою власністю Зеленського?
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27.04.2025 14:35 Ответить
Американці в тюрмах Сальвадору теж живуть в мирі. Їх годують дають подихати свіжим повітрям. Трамп постарався.
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27.04.2025 14:35 Ответить
David Sacks - у нього одну літеру у прізвищі треба змінити. Тоді все буде правильно - David Sucks.
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27.04.2025 14:36 Ответить
Может тоже в сауне был в москау.... СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.04.2025 14:37 Ответить
Колись писав і зараз знову повторююсь - світ зійшов з розуму...
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27.04.2025 14:38 Ответить
Який радник, такі його і балачки!
Такого лайна, і в Україні вдосталь, шуфрич, помічники ригоАНАЛІВ!
Сирійці, вдалу модель вибрали, знищення такого лайна, що ГАДИЛО, за часів ассада….
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27.04.2025 14:38 Ответить
Крим частина РФ?
А шо тоді до Аляски з Каліфорнією та Техасом?
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27.04.2025 14:42 Ответить
Адміністрація Трампа висуває завідомо неприйнятні для України умови з метою повного припинення допомоги. ***** їм вдячний. Про те що з Білого Дому зникнуть розумні люди і їх місця займуть дебіли і дегенерати MAGA годі було навіть мріяти, але завдяки Трампу сталось і для ***** це ЧУДО. Він мабуть зараз себе вважає "боообраним" - "вот свєзло то! как свєзло"...
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27.04.2025 14:47 Ответить
Той Сакс теж підкацапник. А в принципі там інших нема.
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27.04.2025 14:50 Ответить
А Тайвань трампенята готові визнати китайським?
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27.04.2025 14:52 Ответить
Інтелект або є, або ні. Штучний він, чи трампівський.
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27.04.2025 15:06 Ответить
Не можливо відкрити ютуб щоб не було "МИНУТУ НАЗАД! Трампа как ПОДМЕНИЛИ: Россию будут ГАСИТЬ, Зеленский ДОЖАЛ. В США все ПОМЕНЯЛОСЬ."
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27.04.2025 15:19 Ответить
Одного не понимаю, вся команда Трампа как и Зеленский - евреи. Так почему они против своего выступают? Или Зеленский не чистокровный с их точки зрения?
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27.04.2025 15:24 Ответить
Рижий підберає собі таких же долбодятлів радників,як і сам.
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27.04.2025 15:47 Ответить
Тупий і ще тупище
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27.04.2025 15:59 Ответить
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27.04.2025 15:58 Ответить
Складається враження, що оці всі трампівські придворні взагалі не вчили історію, а щодо України - то лише в перекладі з російської з їхніх підручників і агіток. Той же Крим, чи чули вони про масове виселення і винищення кримсько-татарського народу під час Другої Світової? І взагалі, вся історія України - винищення етнічних українців через Голодомор, селянам не видавали паспорти, натомість міста наводнювалася "робочим класом" зі всієї росії, русифікація. Не хочуть знати історію - нехай подивляться на нинішню політику в окупованих областях - вивезення дітей, винищення української літератури, жорстка проросійська пропаганда з дитсадочків. І після всього говорити про "бажання місцевих", які і не знають, де їх "історична родіна", натомість звикли співати "мой адріс ні дом і ні улица, мой адріс - савєцкій саюз!"
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27.04.2025 16:00 Ответить
Чем больше подобных заявлений от такой ********* я читаю, тем больше верю, что ВСУ будет достаточно помощи от ЕС, что бы продолжать воевать, пока наконец плешивый выродок не поймет, что он залез в халепу, из которой не может выбиться военным путем.
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27.04.2025 16:02 Ответить
 
 