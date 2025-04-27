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Новости Встреча Трампа и Путина
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Попытки Трампа достичь мира в Украине зашли в тупик. Путин переиграл его, - CNN

трамп,путин

Президент России Владимир Путин уже давно использует свое мастерство манипуляции для достижения политических целей, и на этот раз его объектом воздействия стал президент США Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

После того, как Трамп вернулся в Белый дом, он провел ряд встреч и телефонных разговоров с Путиным, однако эти переговоры не привели к результату. Стивен Уиткофф, посланник Трампа, также не смог добиться значительных изменений, вернувшись в США с сообщением, которое в основном повторяло позицию Кремля.

"Я бы сказала, что переговоры идут очень хорошо - с точки зрения Путина", -отметила эксперт Ангела Стент.

Эти встречи не стали успешными из-за того, что Путин продолжает рассматривать ситуацию как игру на выдержку, веря, что время работает на Россию. По словам экспертов, Путин считает, что западные страны, в частности США и Европа, в конце концов сдадутся под давлением войны и согласятся на мир на условиях России.

"Путин играет в игру на выдержку, потому что он верит, что время на его стороне", - утверждает Джон Лоух.

Дипломатические инициативы Трампа по прекращению войны в Украине не смогли убедить Москву. Кремль использует все возможные методы, чтобы создать условия для своей победы - затягивая переговоры и повторяя уже известные условия, в частности признание контроля России над Крымом.

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"Длительное затягивание, торг за каждую деталь или отказ без четкого "нет" - это классическая тактика России", - отметил Лоух.

Для Путина переговоры с Трампом являются лишь одним из этапов стратегии, направленной на достижение глобальных целей России, в частности на поддержку режима в Украине и укрепление позиций Кремля на мировой арене.

"Трамп говорит о конкуренции великих держав, что он мог бы захватить Канаду, Гренландию, Панаму - и для Путина это нормально", - добавляет Стент.

Путин неоднократно демонстрировал свое умение манипулировать другими мировыми лидерами. На протяжении своей карьеры он применял различные тактики, включая психологическое давление и манипуляции, чтобы достигать своих целей. Во время встреч с Трампом Путин неоднократно проявлял эти умения, даже передав ему мяч после Чемпионата мира по футболу в 2018 году с намеком, что "теперь мяч на твоем поле", что стало метафорой для давления на американского президента.

"Это было характерно для расчетного подхода Путина "око за око", который воспринимает дипломатию как игру с победителями и проигравшими", - отметила Калина Жекова.

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Между тем Соединенные Штаты, несмотря на все свои усилия, не смогли найти консенсус с Россией. Администрация Трампа неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но только при условии, что это не будет угрожать национальной безопасности США.

"Администрация Трампа готова к соглашению, но не хочет платить высокую цену за это - без гарантий безопасности для США, без вывода войск", - отметила Дженнифер Каванах.

В результате Путин не только выиграл время, но и продолжает влиять на дипломатический процесс в мировой политике, поддерживая свою стратегию манипулирования и давления на западные страны.

Создавая ситуации, в которых они вынуждены соглашаться на его условия, Путин готовится к переговорам максимально тщательно, считая каждую деталь важной для успеха. Он не только имеет впечатляющий опыт, но и умеет использовать психологические методы для достижения своих целей.

"Путин известен тем, что называл свою работу в КГБ "работой с людьми". Его обучили искусству манипулирования собеседниками", - отметил Джон Лоух.

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Это был еще один пример Путина в действии, когда на саммите в Хельсинки 2018 года он передал Трампу мяч Чемпионата мира по футболу, сказав "теперь мяч на твоем поле", что отражало его рассчитанную стратегию. Это был еще один шаг, чтобы склонить Трампа к сделке на условиях России. По словам Калины Жековой из Лондонского университета, этот жест свидетельствует о расчетной тактике Кремля.

"Это было характерно для рассчитанного подхода Путина "око за око", который воспринимает дипломатию как игру с победителями и проигравшими", - сказала Жекова.

Путин известен также тем, что иногда использует неординарные методы, например, он выпускал свою собаку на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, зная, что она боится собак, что еще раз подчеркивает его готовность манипулировать своими оппонентами.

Однако администрация Трампа не готова к таким дипломатическим методам. Уиткофф, который не имеет опыта в политике и дипломатии, становится центральной фигурой в попытках переговоров. Это еще раз подтверждает, что команда США не имеет необходимых экспертов для ведения переговоров с таким опытным манипулятором, как Путин.

"Между тем российская делегация включала опытных дипломатов, которые говорят на нескольких языках и имеют большой опыт в переговорах", - отмечает Стент.

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Сейчас есть признаки того, что Москва надеется на то, что Трамп в конце концов потеряет терпение и откажется от своих мирных инициатив. Однако США, по словам экспертов, могут покинуть эти переговоры, если не увидят реальных результатов. Трамп сам также заявлял о своей разочарованности в процессе переговоров, отметив, что они оказались сложнее, чем он ожидал.

"Администрация Трампа готова к соглашению, но не хочет платить высокую цену за это - без гарантий безопасности для США, без вывода войск", - сказала Дженнифер Каванах, эксперт по военным вопросам.

Несмотря на все усилия США, Путин остается на своих позициях, надеясь, что со временем международная ситуация заставит Украину и ее союзников подчиниться.

Автор: 

путин владимир (31287) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+14
Було б кого перегравати - це мажор, нарцис і ідіот. Дитя багатих батьків який ні разу не добавився чогось сам, якого все життя цілували в дупу. Порівняно з ним і Яник і Зеленський люди які хоч щось в житті робили. Трамп же розумово відсталий імбіцил із комплексами Бога.
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27.04.2025 13:35
+12
А попереджала ж Камала рудого дурня, що путін ним поснідає!
Отож!
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27.04.2025 13:34
+10
Так і СІ переграв трампа.
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27.04.2025 13:34
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Правила форума Совет форумчан
А попереджала ж Камала рудого дурня, що путін ним поснідає!
Отож!
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27.04.2025 13:34 Ответить
Розвів пуйло рижого старого пукальщика як молодого...
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27.04.2025 13:49 Ответить
Легко пошити в дурня самозакоханого нарцисса...
"На хвастуна не нужен нож, Ему немного подпоешь - И делай с ним, что хошь!"
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27.04.2025 14:24 Ответить
Тому нема чого гратися з путіним, взагалі.
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27.04.2025 13:34 Ответить
Так і СІ переграв трампа.
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27.04.2025 13:34 Ответить
Виходить що трампа всі переграли.
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27.04.2025 13:58 Ответить
Було б кого перегравати - це мажор, нарцис і ідіот. Дитя багатих батьків який ні разу не добавився чогось сам, якого все життя цілували в дупу. Порівняно з ним і Яник і Зеленський люди які хоч щось в житті робили. Трамп же розумово відсталий імбіцил із комплексами Бога.
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27.04.2025 13:35 Ответить
Майстерність путінської маніпуляції досягається не його знаннями та харизмою, а теками з доказами ,,слабкостей,, потрібних людей та купою грошей які допомагають переконати особу. Ось увесь секрет.
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27.04.2025 13:37 Ответить
Ну та собі аналітика, зважаючи що CNN продемократичний канал. З ***** малюють якого деміурга, зрча насправді в крмлі активно використовують один простий фактор - Трамп невимовно тупий и самозакоханий.
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27.04.2025 13:38 Ответить
"Адміністрація Трампа готова до угоди, але не хоче платити високу ціну за це - без гарантій безпеки для США, без виведення військ". Джерело: https://censor.net/ua/n3549056.

Какая-то чушь собачья. Или это "трудности" перевода?
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27.04.2025 13:40 Ответить
А хто не переграв цього генія ідіотизму..
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27.04.2025 13:44 Ответить
тільки сами США.
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27.04.2025 13:46 Ответить
Та це все брехня, що не можемо перемогти кацапів. Просто визнайте, що готові продатися як кадирівці, аби платили і не стріляли. Тому кацапи і перемагають, що платять еліті, а бидло завжди тільки підгавкує як подоляк. Ви того варті, що янукович, що зебіл потужно-незламний.
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27.04.2025 13:45 Ответить
Знову басні про геніального путина, який всіх переіграл. Він тупий гопнік, який використовує ******* західне політичне ліберальне лайно. Кеннеді та Рейган того гопаря давно би прожували та виплюнули. Ердоган збив винищувач РФ і вовка путін не зробив нічого та тепер поважає турка. А від Прігожина тікав на Валдай та просив Лукашеску захистити його дупу. Трамп сам гопарь, але Путніу він не програв, бо Трамп хоче того самого - захапати чуже. Вони близнюки-браття
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27.04.2025 13:53 Ответить
Ердоган , вчора , видав ***** людину просто так - за першою вимогою !
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27.04.2025 14:18 Ответить
Не було, та й немає трам-инь ні якого плану, тим більше до миру!!!
Те, що воно вважає своїм "планом", ми чули від куйла, ще у 22 році.
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27.04.2025 13:53 Ответить
Чубакабра - тупе, сцикливе чмо. Вже всі диктатори по черзі витерли об нього черевики і плюнули на приклеєний чуб. Далі буде…
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27.04.2025 13:57 Ответить
Трамп намагався бути послідовним і відповідальним, і це не призвело до результату з Путіним, тепер час бути непередбачуваним і "№;%им)
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27.04.2025 13:58 Ответить
Нагуя стільки писанини - їм що платять за слова - надії немає - зливайте воду - от і вся стаття. А щоб написати подальші дії - щоб Україна збереглася - захистилась
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27.04.2025 14:06 Ответить
неможе агент фсб трамп , піти в цій грі своїм шляхом...тільки так ,як скаже його кремлівський хазяїн...
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27.04.2025 14:10 Ответить
Іронія, що досі знаходяться унікуми типу the telegraph, які сьогодні пишуть "шанс на мир ближче ніж коли небудь".
Подумаєш, що росіяни публічно тільки підвищують ставки. От мудрий трамп зараз як взмахне паличкою, і все
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27.04.2025 14:17 Ответить
...зокрема на підтримку режиму в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3549056
- якого режиму , це про що ?
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27.04.2025 14:19 Ответить
 
 