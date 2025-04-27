Попытки Трампа достичь мира в Украине зашли в тупик. Путин переиграл его, - CNN

Президент России Владимир Путин уже давно использует свое мастерство манипуляции для достижения политических целей, и на этот раз его объектом воздействия стал президент США Дональд Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

После того, как Трамп вернулся в Белый дом, он провел ряд встреч и телефонных разговоров с Путиным, однако эти переговоры не привели к результату. Стивен Уиткофф, посланник Трампа, также не смог добиться значительных изменений, вернувшись в США с сообщением, которое в основном повторяло позицию Кремля.

"Я бы сказала, что переговоры идут очень хорошо - с точки зрения Путина", -отметила эксперт Ангела Стент.

Эти встречи не стали успешными из-за того, что Путин продолжает рассматривать ситуацию как игру на выдержку, веря, что время работает на Россию. По словам экспертов, Путин считает, что западные страны, в частности США и Европа, в конце концов сдадутся под давлением войны и согласятся на мир на условиях России.

"Путин играет в игру на выдержку, потому что он верит, что время на его стороне", - утверждает Джон Лоух.

Дипломатические инициативы Трампа по прекращению войны в Украине не смогли убедить Москву. Кремль использует все возможные методы, чтобы создать условия для своей победы - затягивая переговоры и повторяя уже известные условия, в частности признание контроля России над Крымом.

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"Длительное затягивание, торг за каждую деталь или отказ без четкого "нет" - это классическая тактика России", - отметил Лоух.

Для Путина переговоры с Трампом являются лишь одним из этапов стратегии, направленной на достижение глобальных целей России, в частности на поддержку режима в Украине и укрепление позиций Кремля на мировой арене.

"Трамп говорит о конкуренции великих держав, что он мог бы захватить Канаду, Гренландию, Панаму - и для Путина это нормально", - добавляет Стент.

Путин неоднократно демонстрировал свое умение манипулировать другими мировыми лидерами. На протяжении своей карьеры он применял различные тактики, включая психологическое давление и манипуляции, чтобы достигать своих целей. Во время встреч с Трампом Путин неоднократно проявлял эти умения, даже передав ему мяч после Чемпионата мира по футболу в 2018 году с намеком, что "теперь мяч на твоем поле", что стало метафорой для давления на американского президента.

"Это было характерно для расчетного подхода Путина "око за око", который воспринимает дипломатию как игру с победителями и проигравшими", - отметила Калина Жекова.

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Между тем Соединенные Штаты, несмотря на все свои усилия, не смогли найти консенсус с Россией. Администрация Трампа неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но только при условии, что это не будет угрожать национальной безопасности США.

"Администрация Трампа готова к соглашению, но не хочет платить высокую цену за это - без гарантий безопасности для США, без вывода войск", - отметила Дженнифер Каванах.

В результате Путин не только выиграл время, но и продолжает влиять на дипломатический процесс в мировой политике, поддерживая свою стратегию манипулирования и давления на западные страны.

Создавая ситуации, в которых они вынуждены соглашаться на его условия, Путин готовится к переговорам максимально тщательно, считая каждую деталь важной для успеха. Он не только имеет впечатляющий опыт, но и умеет использовать психологические методы для достижения своих целей.

"Путин известен тем, что называл свою работу в КГБ "работой с людьми". Его обучили искусству манипулирования собеседниками", - отметил Джон Лоух.

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Это был еще один пример Путина в действии, когда на саммите в Хельсинки 2018 года он передал Трампу мяч Чемпионата мира по футболу, сказав "теперь мяч на твоем поле", что отражало его рассчитанную стратегию. Это был еще один шаг, чтобы склонить Трампа к сделке на условиях России. По словам Калины Жековой из Лондонского университета, этот жест свидетельствует о расчетной тактике Кремля.

"Это было характерно для рассчитанного подхода Путина "око за око", который воспринимает дипломатию как игру с победителями и проигравшими", - сказала Жекова.

Путин известен также тем, что иногда использует неординарные методы, например, он выпускал свою собаку на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, зная, что она боится собак, что еще раз подчеркивает его готовность манипулировать своими оппонентами.

Однако администрация Трампа не готова к таким дипломатическим методам. Уиткофф, который не имеет опыта в политике и дипломатии, становится центральной фигурой в попытках переговоров. Это еще раз подтверждает, что команда США не имеет необходимых экспертов для ведения переговоров с таким опытным манипулятором, как Путин.

"Между тем российская делегация включала опытных дипломатов, которые говорят на нескольких языках и имеют большой опыт в переговорах", - отмечает Стент.

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Сейчас есть признаки того, что Москва надеется на то, что Трамп в конце концов потеряет терпение и откажется от своих мирных инициатив. Однако США, по словам экспертов, могут покинуть эти переговоры, если не увидят реальных результатов. Трамп сам также заявлял о своей разочарованности в процессе переговоров, отметив, что они оказались сложнее, чем он ожидал.

"Администрация Трампа готова к соглашению, но не хочет платить высокую цену за это - без гарантий безопасности для США, без вывода войск", - сказала Дженнифер Каванах, эксперт по военным вопросам.

Несмотря на все усилия США, Путин остается на своих позициях, надеясь, что со временем международная ситуация заставит Украину и ее союзников подчиниться.