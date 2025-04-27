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Новини Зустріч Трампа та Путіна
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Спроби Трампа досягти миру в Україні зайшли у глухий кут. Путін переграв його, - CNN

трамп,путін

Президент Росії Володимир Путін вже давно використовує свою майстерність маніпуляції для досягнення політичних цілей, і цього разу його об’єктом впливу став президент США Дональд Трамп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Після того, як Трамп повернувся до Білого дому, він провів низку зустрічей і телефонних розмов із Путіним, однак ці переговори не призвели до результату. Стівен Віткофф, посланець Трампа, також не зміг добитися значних змін, повернувшись до США з повідомленням, яке в основному повторювало позицію Кремля.

"Я б сказала, що переговори йдуть дуже добре - з точки зору Путіна", -зазначила експерт Ангела Стент.

Ці зустрічі не стали успішними через те, що Путін продовжує розглядати ситуацію як гру на витримку, вірячи, що час працює на Росію. За словами експертів, Путін вважає, що західні країни, зокрема США та Європа, зрештою здадуться під тиском війни і погодяться на мир на умовах Росії.

"Путін грає в гру на витримку, бо він вірить, що час на його боці", - стверджує Джон Лоух.

Дипломатичні ініціативи Трампа щодо припинення війни в Україні не змогли переконати Москву. Кремль використовує всі можливі методи, щоб створити умови для своєї перемоги - затягуючи переговори і повторюючи вже відомі умови, зокрема визнання контролю Росії над Кримом.

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"Тривале затягування, торг за кожну деталь чи відмова без чіткого "ні" - це класична тактика Росії", - зазначив Лоух.

Для Путіна переговори з Трампом є лише одним з етапів стратегії, спрямованої на досягнення глобальних цілей Росії, зокрема на підтримку режиму в Україні та зміцнення позицій Кремля на світовій арені.

"Трамп говорить про конкуренцію великих держав, що він міг би захопити Канаду, Гренландію, Панаму - і для Путіна це нормально", - додає Стент.

Путін неодноразово демонстрував своє вміння маніпулювати іншими світовими лідерами. Протягом своєї кар’єри він застосовував різні тактики, включаючи психологічний тиск і маніпуляції, щоб досягати своїх цілей. Під час зустрічей з Трампом Путін неодноразово виявляв ці вміння, навіть передавши йому м’яч після Чемпіонату світу з футболу в 2018 році з натяком, що "тепер м’яч на твоєму полі", що стало метафорою для тиску на американського президента.

"Це було характерно для розрахункового підходу Путіна "око за око", який сприймає дипломатію як гру з переможцями та програвшими", — зазначила Каліна Жекова.

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Тим часом Сполучені Штати, попри всі свої зусилля, не змогли знайти консенсус з Росією. Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про свою готовність до переговорів, але тільки за умов, що не загрожуватиме національній безпеці США.

"Адміністрація Трампа готова до угоди, але не хоче платити високу ціну за це — без гарантій безпеки для США, без виведення військ", - зазначила Дженніфер Каванах.

В результаті Путін не тільки виграв час, але й продовжує впливати на дипломатичний процес у світовій політиці, підтримуючи свою стратегію маніпулювання та тиску на західні країни.

Створюючи ситуації, в яких вони змушені погоджуватись на його умови, Путін готується до переговорів максимально ретельно, вважаючи кожну деталь важливою для успіху. Він не лише має вражаючий досвід, а й вміє використовувати психологічні методи для досягнення своїх цілей.

"Путін відомий тим, що називав свою роботу в КДБ "роботою з людьми". Його навчили мистецтва маніпулювання співрозмовниками", — зазначив Джон Лоух.

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Це був ще один приклад Путіна в дії, коли на саміті в Гельсінкі 2018 року він передав Трампу м’яч Чемпіонату світу з футболу, сказавши "тепер м’яч на твоєму полі", що відображало його розраховану стратегію. Це був ще один крок, щоб схилити Трампа до угоди на умовах Росії. За словами Каліни Жекової з Лондонського університету, цей жест свідчить про розрахункову тактику Кремля.

"Це було характерно для розрахованого підходу Путіна "око за око", який сприймає дипломатію як гру з переможцями та програвшими", - сказала Жекова.

Путін відомий також тим, що іноді використовує неординарні методи, наприклад, він випускав свою собаку на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, знаючи, що вона боїться собак, що ще раз підкреслює його готовність маніпулювати своїми опонентами.

Проте адміністрація Трампа не готова до таких дипломатичних методів. Віткофф, який не має досвіду в політиці та дипломатії, стає центральною фігурою у спробах переговорів. Це ще раз підтверджує, що команда США не має необхідних експертів для ведення переговорів з таким досвідченим маніпулятором, як Путін.

"Тим часом російська делегація включала досвідчених дипломатів, які говорять кількома мовами та мають великий досвід у переговорах", - зазначає Стент.

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Наразі є ознаки того, що Москва сподівається на те, що Трамп зрештою втратить терпіння і відмовиться від своїх мирних ініціатив. Однак США, за словами експертів, можуть покинути ці переговори, якщо не побачать реальних результатів. Трамп сам також заявляв про свою розчарованість у процесі переговорів, зазначивши, що вони виявились складнішими, ніж він очікував.

"Адміністрація Трампа готова до угоди, але не хоче платити високу ціну за це - без гарантій безпеки для США, без виведення військ", — сказала Дженніфер Каванах, експерт з військових питань.

Попри всі зусилля США, Путін залишається на своїх позиціях, сподіваючись, що з часом міжнародна ситуація змусить Україну і її союзників підкоритись.

Автор: 

путін володимир (23838) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+21
Було б кого перегравати - це мажор, нарцис і ідіот. Дитя багатих батьків який ні разу не добавився чогось сам, якого все життя цілували в дупу. Порівняно з ним і Яник і Зеленський люди які хоч щось в житті робили. Трамп же розумово відсталий імбіцил із комплексами Бога.
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27.04.2025 13:35
+19
А попереджала ж Камала рудого дурня, що путін ним поснідає!
Отож!
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27.04.2025 13:34
+12
Так і СІ переграв трампа.
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27.04.2025 13:34
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А попереджала ж Камала рудого дурня, що путін ним поснідає!
Отож!
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27.04.2025 13:34 Відповісти
Розвів пуйло рижого старого пукальщика як молодого...
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27.04.2025 13:49 Відповісти
Легко пошити в дурня самозакоханого нарцисса...
"На хвастуна не нужен нож, Ему немного подпоешь - И делай с ним, что хошь!"
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27.04.2025 14:24 Відповісти
Тому нема чого гратися з путіним, взагалі.
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27.04.2025 13:34 Відповісти
Так і СІ переграв трампа.
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27.04.2025 13:34 Відповісти
Виходить що трампа всі переграли.
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27.04.2025 13:58 Відповісти
Було б кого перегравати - це мажор, нарцис і ідіот. Дитя багатих батьків який ні разу не добавився чогось сам, якого все життя цілували в дупу. Порівняно з ним і Яник і Зеленський люди які хоч щось в житті робили. Трамп же розумово відсталий імбіцил із комплексами Бога.
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27.04.2025 13:35 Відповісти
Майстерність путінської маніпуляції досягається не його знаннями та харизмою, а теками з доказами ,,слабкостей,, потрібних людей та купою грошей які допомагають переконати особу. Ось увесь секрет.
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27.04.2025 13:37 Відповісти
Ну та собі аналітика, зважаючи що CNN продемократичний канал. З ***** малюють якого деміурга, зрча насправді в крмлі активно використовують один простий фактор - Трамп невимовно тупий и самозакоханий.
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27.04.2025 13:38 Відповісти
"Адміністрація Трампа готова до угоди, але не хоче платити високу ціну за це - без гарантій безпеки для США, без виведення військ". Джерело: https://censor.net/ua/n3549056.

Какая-то чушь собачья. Или это "трудности" перевода?
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27.04.2025 13:40 Відповісти
А хто не переграв цього генія ідіотизму..
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27.04.2025 13:44 Відповісти
тільки сами США.
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27.04.2025 13:46 Відповісти
Та це все брехня, що не можемо перемогти кацапів. Просто визнайте, що готові продатися як кадирівці, аби платили і не стріляли. Тому кацапи і перемагають, що платять еліті, а бидло завжди тільки підгавкує як подоляк. Ви того варті, що янукович, що зебіл потужно-незламний.
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27.04.2025 13:45 Відповісти
Знову басні про геніального путина, який всіх переіграл. Він тупий гопнік, який використовує ******* західне політичне ліберальне лайно. Кеннеді та Рейган того гопаря давно би прожували та виплюнули. Ердоган збив винищувач РФ і вовка путін не зробив нічого та тепер поважає турка. А від Прігожина тікав на Валдай та просив Лукашеску захистити його дупу. Трамп сам гопарь, але Путніу він не програв, бо Трамп хоче того самого - захапати чуже. Вони близнюки-браття
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27.04.2025 13:53 Відповісти
Ердоган , вчора , видав ***** людину просто так - за першою вимогою !
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27.04.2025 14:18 Відповісти
Не було, та й немає трам-инь ні якого плану, тим більше до миру!!!
Те, що воно вважає своїм "планом", ми чули від куйла, ще у 22 році.
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27.04.2025 13:53 Відповісти
Чубакабра - тупе, сцикливе чмо. Вже всі диктатори по черзі витерли об нього черевики і плюнули на приклеєний чуб. Далі буде…
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27.04.2025 13:57 Відповісти
Трамп намагався бути послідовним і відповідальним, і це не призвело до результату з Путіним, тепер час бути непередбачуваним і "№;%им)
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27.04.2025 13:58 Відповісти
Нагуя стільки писанини - їм що платять за слова - надії немає - зливайте воду - от і вся стаття. А щоб написати подальші дії - щоб Україна збереглася - захистилась
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27.04.2025 14:06 Відповісти
неможе агент фсб трамп , піти в цій грі своїм шляхом...тільки так ,як скаже його кремлівський хазяїн...
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27.04.2025 14:10 Відповісти
Іронія, що досі знаходяться унікуми типу the telegraph, які сьогодні пишуть "шанс на мир ближче ніж коли небудь".
Подумаєш, що росіяни публічно тільки підвищують ставки. От мудрий трамп зараз як взмахне паличкою, і все
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27.04.2025 14:17 Відповісти
...зокрема на підтримку режиму в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3549056
- якого режиму , це про що ?
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27.04.2025 14:19 Відповісти
Не видно трампістів, які би знову проволали на об'єктивне CNN "це лівацька помийка"
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27.04.2025 14:31 Відповісти
бо Трампон тупорилий.
Байден знав, що з ****** навіть немає про що говорити.
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27.04.2025 14:40 Відповісти
Трамп, не будь трампоном!
Твої слова, що є план "Б", як-що куйло зірве план "А" до миру!!!
Чи ти як куйло, аби хрюкнути???
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27.04.2025 14:41 Відповісти
 
 