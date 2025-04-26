Трамп пообіцяв, що США не виходитимуть з переговорів щодо припинення війни в Україні, - президент Естонії Каріс
Президент Естонії Алар Каріс розповів про свій діалог з американським лідером Дональдом Трампом після церемонії прощання з Папою Римським Франциском, яка відбулася 26 квітня.
Про це Каріс повідомив ERR, інформує Цензор.НЕТ.
Президент Алар Каріс був присутній на похоронах Папи Франциска у Ватикані, і спостерігав за траурною церемонією поруч із президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп.
Після церемонії лідери країн поспілкувалися. Як розповів президент Естонії, він говорив з Трампом про мирний процес щодо України.
"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника). Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч",- сказав Каріс.
Також, за словами політика, йшлося про те, що Трамп міг би відвідати Естонію. Своєю чергою глава Білого дому запросив естонського лідера до Вашингтона.
"Ми говорили і про трансатлантичні відносини, про те, що вони важливі для нас обох, не тільки з європейської, а й з американської точки зору. Президент Трамп із цим згоден. Тож треба подумати, як зробити ці відносини кращими... Ми, звісно, не стали там узгоджувати дати (зустрічей, - ред.), але ці запрошення були офіційними, тож ми постараємося з'ясувати, коли президент Трамп приїде в нашу частину світу. Звичайно, він відвідає Фінляндію і Латвію, можливо, й інші сусідні країни, але на цьому етапі говорити про це дуже рано", - розповів Каріс.
Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.
На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у комсомолі було як: взяв зобовʼязання - виконуй! Не виконав - бери нове!
будет уговаривать Зеленского о переговорах!
Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським.
Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч",- сказав Каріс.
еппитесь вы опа как хаттитесь, добавил карис
Джерело: https://censor.net/ua/n3548996
*****-Муха сіла на край чашки Тромба. Він відігнав її. Та повернулася. Він знову відігнав.
Монах Базіліка Святого Петра дивився.
- Чому не прикрив долонею чашку? - запитав він.
- Я думав, вона зрозуміє.
- А вона думала, ти вітер.
#
І Тромб записав собі в айфон на заході сонця:
"Не чекай розуміння від того, хто не мислить твоєю логікою.
Прості дії - найкращі поради.
Замість суперечки - вчинок. Замість очікування - рішення."