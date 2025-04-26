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Трамп пообіцяв, що США не виходитимуть з переговорів щодо припинення війни в Україні, - президент Естонії Каріс

Каріс просив Трампа не полишати перемовний процес щодо України

Президент Естонії Алар Каріс розповів про свій діалог з американським лідером Дональдом Трампом після церемонії прощання з Папою Римським Франциском, яка відбулася 26 квітня.

Про це Каріс повідомив ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Алар Каріс був присутній на похоронах Папи Франциска у Ватикані, і спостерігав за траурною церемонією поруч із президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп.

Після церемонії лідери країн поспілкувалися. Як розповів президент Естонії, він говорив з Трампом про мирний процес щодо України.

"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника). Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч",- сказав Каріс.

Також, за словами політика, йшлося про те, що Трамп міг би відвідати Естонію. Своєю чергою глава Білого дому запросив естонського лідера до Вашингтона.

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"Ми говорили і про трансатлантичні відносини, про те, що вони важливі для нас обох, не тільки з європейської, а й з американської точки зору. Президент Трамп із цим згоден. Тож треба подумати, як зробити ці відносини кращими... Ми, звісно, не стали там узгоджувати дати (зустрічей, - ред.), але ці запрошення були офіційними, тож ми постараємося з'ясувати, коли президент Трамп приїде в нашу частину світу. Звичайно, він відвідає Фінляндію і Латвію, можливо, й інші сусідні країни, але на цьому етапі говорити про це дуже рано", - розповів Каріс.

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.

На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.

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Автор: 

перемовини (2907) Естонія (1616) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+1
Трамп класичний комсомольський діяч
у комсомолі було як: взяв зобовʼязання - виконуй! Не виконав - бери нове!
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26.04.2025 20:47
+1
Трампу вірити себе не поважати, завтра він скаже інше
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26.04.2025 20:49
+1
Дійсно не вийде, Бо на віході - імпічмент.
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26.04.2025 20:53
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О,бо Украіна для трампа-це золота акція.Без Украіни він ніхто.А був би розумнійши,при перемозі Украіни став би ледером,який перемі росію.
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26.04.2025 20:44 Відповісти
Трамп класичний комсомольський діяч
у комсомолі було як: взяв зобовʼязання - виконуй! Не виконав - бери нове!
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26.04.2025 20:47 Відповісти
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26.04.2025 20:48 Відповісти
Трампу вірити себе не поважати, завтра він скаже інше
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26.04.2025 20:49 Відповісти
Да куда же он денется, стоит только Украине послать его по курсу расейского корабля, как он сам

будет уговаривать Зеленского о переговорах!
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26.04.2025 20:49 Відповісти
Дійсно не вийде, Бо на віході - імпічмент.
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26.04.2025 20:53 Відповісти
Трамп іде нах. Сам затіяв якісь "переговори" і сам з них то входить, то виходить, то погрожує, то погладжує, але насправді милується собою в світлі софітів і плює на реальний стан справ. Цей ідіот має зникнути з історії якомога швидше. Сподіваюсь в Америці знайдуться ті хто закриють питання з ******* диктатором остаточно.
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26.04.2025 20:57 Відповісти
Это угроза
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26.04.2025 21:00 Відповісти
Зебіли, потрібно трохи почекати до наступних виборів у США, а поки сходіть оновити дані у ТЦК і пройдіть ВЛК.
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26.04.2025 21:03 Відповісти
- Мамой клянусь!
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26.04.2025 21:03 Відповісти
Ти ба як европка сереться лишитися без допомоги та одночасно підсирає Трампу у його намірах завершити війну.
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26.04.2025 21:08 Відповісти
"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника).
Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським.
Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч",- сказав Каріс.
еппитесь вы опа как хаттитесь, добавил карис

Джерело: https://censor.net/ua/n3548996
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26.04.2025 21:09 Відповісти
Якась дика політика в Трампа - може з нього щей люди будуть
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26.04.2025 21:10 Відповісти
Про *****-Муху на чайній чашці

*****-Муха сіла на край чашки Тромба. Він відігнав її. Та повернулася. Він знову відігнав.
Монах Базіліка Святого Петра дивився.
- Чому не прикрив долонею чашку? - запитав він.
- Я думав, вона зрозуміє.
- А вона думала, ти вітер.

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І Тромб записав собі в айфон на заході сонця:
"Не чекай розуміння від того, хто не мислить твоєю логікою.
Прості дії - найкращі поради.
Замість суперечки - вчинок. Замість очікування - рішення."
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26.04.2025 21:11 Відповісти
Трамп хорошо известен своими обещаниями и как он их выполняет).
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26.04.2025 21:20 Відповісти
Мер Києва Віталій Кличко заявив BBC, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від територій в рамках угоди з Росією на тлі тиску з боку Дональда Трампа про поступки.
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26.04.2025 21:40 Відповісти
 
 