Трамп пообіцяв, що США не виходитимуть з переговорів щодо припинення війни в Україні, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс розповів про свій діалог з американським лідером Дональдом Трампом після церемонії прощання з Папою Римським Франциском, яка відбулася 26 квітня.

Про це Каріс повідомив ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Алар Каріс був присутній на похоронах Папи Франциска у Ватикані, і спостерігав за траурною церемонією поруч із президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп.

Після церемонії лідери країн поспілкувалися. Як розповів президент Естонії, він говорив з Трампом про мирний процес щодо України.

"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника). Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч",- сказав Каріс.

Також, за словами політика, йшлося про те, що Трамп міг би відвідати Естонію. Своєю чергою глава Білого дому запросив естонського лідера до Вашингтона.

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"Ми говорили і про трансатлантичні відносини, про те, що вони важливі для нас обох, не тільки з європейської, а й з американської точки зору. Президент Трамп із цим згоден. Тож треба подумати, як зробити ці відносини кращими... Ми, звісно, не стали там узгоджувати дати (зустрічей, - ред.), але ці запрошення були офіційними, тож ми постараємося з'ясувати, коли президент Трамп приїде в нашу частину світу. Звичайно, він відвідає Фінляндію і Латвію, можливо, й інші сусідні країни, але на цьому етапі говорити про це дуже рано", - розповів Каріс.

Нагадаємо, що у суботу, 26 квітня, Папу Римського Франциска поховали у базиліці Пресвятої Марії.

На церемонії прощання були присутні численні світові лідери та королівські особи.

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