Трамп пообещал, что США не будут выходить из переговоров относительно прекращения войны в Украине, - президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис рассказал о своем диалоге с американским лидером Дональдом Трампом после церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая состоялась 26 апреля.

Об этом Карис сообщил ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Алар Карис присутствовал на похоронах Папы Франциска в Ватикане и наблюдал за траурной церемонией рядом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

После церемонии лидеры стран пообщались. Как рассказал президент Эстонии, он говорил с Трампом о мирном процессе в отношении Украины.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника). Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", - сказал Карис.

Также, по словам политика, речь шла о том, что Трамп мог бы посетить Эстонию. В свою очередь глава Белого дома пригласил эстонского лидера в Вашингтон.

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"Мы говорили и о трансатлантических отношениях, о том, что они важны для нас обоих, не только с европейской, но и с американской точки зрения. Президент Трамп с этим согласен. Так что надо подумать, как сделать эти отношения лучше... Мы, конечно, не стали там согласовывать даты (встреч. - Ред.), но эти приглашения были официальными, поэтому мы постараемся выяснить, когда президент Трамп приедет в нашу часть мира. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию, возможно, и другие соседние страны, но на этом этапе говорить об этом очень рано", - рассказал Карис.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.

На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.

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