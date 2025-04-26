Трамп пообещал, что США не будут выходить из переговоров относительно прекращения войны в Украине, - президент Эстонии Карис
Президент Эстонии Алар Карис рассказал о своем диалоге с американским лидером Дональдом Трампом после церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая состоялась 26 апреля.
Об этом Карис сообщил ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Президент Алар Карис присутствовал на похоронах Папы Франциска в Ватикане и наблюдал за траурной церемонией рядом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.
После церемонии лидеры стран пообщались. Как рассказал президент Эстонии, он говорил с Трампом о мирном процессе в отношении Украины.
"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника). Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", - сказал Карис.
Также, по словам политика, речь шла о том, что Трамп мог бы посетить Эстонию. В свою очередь глава Белого дома пригласил эстонского лидера в Вашингтон.
"Мы говорили и о трансатлантических отношениях, о том, что они важны для нас обоих, не только с европейской, но и с американской точки зрения. Президент Трамп с этим согласен. Так что надо подумать, как сделать эти отношения лучше... Мы, конечно, не стали там согласовывать даты (встреч. - Ред.), но эти приглашения были официальными, поэтому мы постараемся выяснить, когда президент Трамп приедет в нашу часть мира. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию, возможно, и другие соседние страны, но на этом этапе говорить об этом очень рано", - рассказал Карис.
Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.
На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у комсомолі було як: взяв зобовʼязання - виконуй! Не виконав - бери нове!
будет уговаривать Зеленского о переговорах!
Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським.
Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч",- сказав Каріс.
еппитесь вы опа как хаттитесь, добавил карис
Джерело: https://censor.net/ua/n3548996
*****-Муха сіла на край чашки Тромба. Він відігнав її. Та повернулася. Він знову відігнав.
Монах Базіліка Святого Петра дивився.
- Чому не прикрив долонею чашку? - запитав він.
- Я думав, вона зрозуміє.
- А вона думала, ти вітер.
#
І Тромб записав собі в айфон на заході сонця:
"Не чекай розуміння від того, хто не мислить твоєю логікою.
Прості дії - найкращі поради.
Замість суперечки - вчинок. Замість очікування - рішення."