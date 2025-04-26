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Новости Мирные переговоры Похорон Папы Римского
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Трамп пообещал, что США не будут выходить из переговоров относительно прекращения войны в Украине, - президент Эстонии Карис

Карис просил Трампа не прекращать переговорный процесс по Украине

Президент Эстонии Алар Карис рассказал о своем диалоге с американским лидером Дональдом Трампом после церемонии прощания с Папой Римским Франциском, которая состоялась 26 апреля.

Об этом Карис сообщил ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Алар Карис присутствовал на похоронах Папы Франциска в Ватикане и наблюдал за траурной церемонией рядом с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

После церемонии лидеры стран пообщались. Как рассказал президент Эстонии, он говорил с Трампом о мирном процессе в отношении Украины.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника). Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", - сказал Карис.

Также, по словам политика, речь шла о том, что Трамп мог бы посетить Эстонию. В свою очередь глава Белого дома пригласил эстонского лидера в Вашингтон.

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"Мы говорили и о трансатлантических отношениях, о том, что они важны для нас обоих, не только с европейской, но и с американской точки зрения. Президент Трамп с этим согласен. Так что надо подумать, как сделать эти отношения лучше... Мы, конечно, не стали там согласовывать даты (встреч. - Ред.), но эти приглашения были официальными, поэтому мы постараемся выяснить, когда президент Трамп приедет в нашу часть мира. Конечно, он посетит Финляндию и Латвию, возможно, и другие соседние страны, но на этом этапе говорить об этом очень рано", - рассказал Карис.

Напомним, что в субботу, 26 апреля, Папу Римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии.

На церемонии прощания присутствовали многочисленные мировые лидеры и королевские особы.

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Автор: 

переговоры (4970) Эстония (1426) Трамп Дональд (5260)


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Топ комментарии
+1
Трамп класичний комсомольський діяч
у комсомолі було як: взяв зобовʼязання - виконуй! Не виконав - бери нове!
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26.04.2025 20:47
+1
Трампу вірити себе не поважати, завтра він скаже інше
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26.04.2025 20:49
+1
Дійсно не вийде, Бо на віході - імпічмент.
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26.04.2025 20:53
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Правила форума Совет форумчан
О,бо Украіна для трампа-це золота акція.Без Украіни він ніхто.А був би розумнійши,при перемозі Украіни став би ледером,який перемі росію.
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26.04.2025 20:44 Ответить
Трамп класичний комсомольський діяч
у комсомолі було як: взяв зобовʼязання - виконуй! Не виконав - бери нове!
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26.04.2025 20:47 Ответить
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26.04.2025 20:48 Ответить
Трампу вірити себе не поважати, завтра він скаже інше
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26.04.2025 20:49 Ответить
Да куда же он денется, стоит только Украине послать его по курсу расейского корабля, как он сам

будет уговаривать Зеленского о переговорах!
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26.04.2025 20:49 Ответить
Дійсно не вийде, Бо на віході - імпічмент.
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26.04.2025 20:53 Ответить
Трамп іде нах. Сам затіяв якісь "переговори" і сам з них то входить, то виходить, то погрожує, то погладжує, але насправді милується собою в світлі софітів і плює на реальний стан справ. Цей ідіот має зникнути з історії якомога швидше. Сподіваюсь в Америці знайдуться ті хто закриють питання з ******* диктатором остаточно.
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26.04.2025 20:57 Ответить
Это угроза
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26.04.2025 21:00 Ответить
Зебіли, потрібно трохи почекати до наступних виборів у США, а поки сходіть оновити дані у ТЦК і пройдіть ВЛК.
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26.04.2025 21:03 Ответить
- Мамой клянусь!
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26.04.2025 21:03 Ответить
Ти ба як европка сереться лишитися без допомоги та одночасно підсирає Трампу у його намірах завершити війну.
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26.04.2025 21:08 Ответить
"Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника).
Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським.
Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч",- сказав Каріс.
еппитесь вы опа как хаттитесь, добавил карис

Джерело: https://censor.net/ua/n3548996
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26.04.2025 21:09 Ответить
Якась дика політика в Трампа - може з нього щей люди будуть
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26.04.2025 21:10 Ответить
Про *****-Муху на чайній чашці

*****-Муха сіла на край чашки Тромба. Він відігнав її. Та повернулася. Він знову відігнав.
Монах Базіліка Святого Петра дивився.
- Чому не прикрив долонею чашку? - запитав він.
- Я думав, вона зрозуміє.
- А вона думала, ти вітер.

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І Тромб записав собі в айфон на заході сонця:
"Не чекай розуміння від того, хто не мислить твоєю логікою.
Прості дії - найкращі поради.
Замість суперечки - вчинок. Замість очікування - рішення."
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26.04.2025 21:11 Ответить
Трамп хорошо известен своими обещаниями и как он их выполняет).
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26.04.2025 21:20 Ответить
Мер Києва Віталій Кличко заявив BBC, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від територій в рамках угоди з Росією на тлі тиску з боку Дональда Трампа про поступки.
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26.04.2025 21:40 Ответить
 
 