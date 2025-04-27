Зеленський підриває мирні зусилля адміністрації Дональда Трампа, - радник Трампа Сакс
Радник президента США з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс вважає, що президент України Володимир Зеленський не хоче йти на мирну угоду, адже відмовляється визнавати Крим частиною РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це Сакс заявив під час подкасту All-Inn.
Він наголосив, що уявлення Зеленського про ситуацію на полі бою є "цілком нереалістичними". Та додав, що президент України не розуміє, "звідки до нього надходить підтримка".
"Моя позиція проста: якщо Зеленський відмовляється бачити реальність — нехай шукає собі нових покровителів. Нехай його підтримують Стармер і Макрон, вони стверджують, що зможуть це зробити. Але насправді не зможуть, принаймні достатньою мірою", — заявив він.
За словами Сакса, відмова Зеленського від Криму має бути найлегшою частиною угоди, адже місцеві "хочуть бути частиною Росії". Він заявив, що Київ вже намагався відбити півострів влітку 2023 року, але не зміг прорватися через "лінію Суровікіна".
Також Сакс не вважає Росію державою, яка хоче змінити міжнародний порядок. На його думку, під цю характеристику більше підпадають США, а Москва хоче "безпеки біля своїх кордонів". За його словами, для Америки кращим варіантом буде розбудова архітектури європейської безпеки разом з РФ.
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Суть, що США давно б зняли санкції, але їх не зніме Європа - єдиний варіант нагнути Україну про відмову.
Однак якщо Україна зараз не може повернути крим - це не означає що вона повинна його віддати - саме таку логіку нагібають америкоси - "віддайте бо не повернете".
Є санкції, непризнання паспортів... а там сдохне ліліпутін - смута на кацапах - і Крим вернемо...
Що? В чому проблема?
Ну і що тепер? - сталося нажаль так як сталося.
Це не означає що остаточна боротьба програна.
Я думав що Ющенко піде на принцип і не піде на зговір з яником.
Саме Ющенко привів яника до президенства - ІМХО.
і не кажіть мені що вислів ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЮЄ вас смішить.
смішить всіх.
але ж воює.
хоча і через сраку.
Мафія.
Це не про інтелект "найвеличнішого", а про інстинкт самозбереження.
https://english.kyodonews.net/news/2024/12/2b04e9c88c84-urgent-n-korean-troops-in-russia-killed-zelenskyy-tells-kyodo-news.html
Зеленский ранее уже говорил о невозможности военной победы в войне. «Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идёт [в том числе] о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года», - https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-answers-whether-hes-willing-cede-crimea-other-territory-peace-deal заявил Зеленский в интервью Fox News в ноябре.
https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-answers-whether-hes-willing-cede-crimea-other-territory-peace-deal
"Давайте будемо називати російську агресію на Донбасі не агресією, а ефективним контролем з боку РФ", - Ірина Луценко (відео)
https://patrioty.org.ua/all/2017-02-07.html вівторок, 7 лютий 2017, 11:45 Заступник керівника фракції БПП у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомила, що у відповідності до останніх рішень КМУ окуповані РФ території запропоновано називати територіями, що перебувають під "ефективним контролем Росії".У понеділок, 6 січня, у https://www.youtube.com/watch?v=IXILHDCRtnA ефірі ток-шоу "Свобода слова", нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запропонувала вважати, що Росією здійснюється "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей", передають
Источник: Зеленский во время общения онлайн с читателями https://www.youtube.com/watch?v=d0s0f-dHnck&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Le Parisien, отвечая на вопрос, могла бы Украина "временно" отказаться от Крыма и Донбасса.
Прямая речь Зеленского: "Юридически мы не можем отказываться от своих территорий. Это запрещено Конституцией Украины. А физически для чего эти громкие слова? Если физически они контролируют сегодня часть наших территорий, то это они контролируют. К сожалению, не мы.
И если у нас на сегодня нет сил, чтобы отвоевать все наши территории, то у Запада могут найтись силы, чтобы посадить Путина на место за стол (переговоров), и дипломатично разобраться с этой войной".
/Девід Сакс/
Хай Аляску віддадуть.
Такого лайна, і в Україні вдосталь, шуфрич, помічники ригоАНАЛІВ!
Сирійці, вдалу модель вибрали, знищення такого лайна, що ГАДИЛО, за часів ассада….
А шо тоді до Аляски з Каліфорнією та Техасом?
Трампу - політичному гопнику та самозакоханому нарцису - не дають спокою лаври Нобелівського лауреату миру Г. Кіссінджера, якого нагородили за миротворчі зусилля у Вьєтнамі.
Байдуже, що американці пообіцяли в випадку відновлення військових дій комуністами надати військову допомогу. І коли через 2 роки (в 1975) комуняки захоплювали Південн. В`єтнам, а його президент звернувся про обіцяну допомогу, Конгрес просто таки відмовив! І за 2 місяці Південн. В`єтнам був повністю захоплений. Але Кіссінджер, звісно, Нобелівську премію не повернув
Ось і трамп дуже хоче йти шляхом Кіссінджера...