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Новини Мирні перемовини
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Зеленський підриває мирні зусилля адміністрації Дональда Трампа, - радник Трампа Сакс

Девід Сакс про мирні перемовини

Радник президента США з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс вважає, що президент України Володимир Зеленський не хоче йти на мирну угоду, адже відмовляється визнавати Крим частиною РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це Сакс заявив під час подкасту All-Inn.

Він наголосив, що уявлення Зеленського про ситуацію на полі бою є "цілком нереалістичними". Та додав, що президент України не розуміє, "звідки до нього надходить підтримка".

"Моя позиція проста: якщо Зеленський відмовляється бачити реальність — нехай шукає собі нових покровителів. Нехай його підтримують Стармер і Макрон, вони стверджують, що зможуть це зробити. Але насправді не зможуть, принаймні достатньою мірою", — заявив він.

За словами Сакса, відмова Зеленського від Криму має бути найлегшою частиною угоди, адже місцеві "хочуть бути частиною Росії". Він заявив, що Київ вже намагався відбити півострів влітку 2023 року, але не зміг прорватися через "лінію Суровікіна".

Також Сакс не вважає Росію державою, яка хоче змінити міжнародний порядок. На його думку, під цю характеристику більше підпадають США, а Москва хоче "безпеки біля своїх кордонів". За його словами, для Америки кращим варіантом буде розбудова архітектури європейської безпеки разом з РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби Трампа досягти миру в Україні зайшли у глухий кут. Путін переграв його, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+20
Искусственного интеллекта? Там и своего явно ограниченное количество.
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27.04.2025 14:26
+19
Воюет армия. И зачастую не благодаря, а вопреки Зеленскому. Если бы армия в 2021 и 22 слушала Зененского - орки бы уже стояли на границе с Польшей.
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27.04.2025 14:28
+15
Методічка по колу...
Суть, що США давно б зняли санкції, але їх не зніме Європа - єдиний варіант нагнути Україну про відмову.
Однак якщо Україна зараз не може повернути крим - це не означає що вона повинна його віддати - саме таку логіку нагібають америкоси - "віддайте бо не повернете".
Є санкції, непризнання паспортів... а там сдохне ліліпутін - смута на кацапах - і Крим вернемо...
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27.04.2025 14:29
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Знову за рибу гроші - вчепилися за Крим не гірше кацапів
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27.04.2025 14:23 Відповісти
Методічка по колу...
Суть, що США давно б зняли санкції, але їх не зніме Європа - єдиний варіант нагнути Україну про відмову.
Однак якщо Україна зараз не може повернути крим - це не означає що вона повинна його віддати - саме таку логіку нагібають америкоси - "віддайте бо не повернете".
Є санкції, непризнання паспортів... а там сдохне ліліпутін - смута на кацапах - і Крим вернемо...
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27.04.2025 14:29 Відповісти
Як не осел копитнеться - то падишах Богу душу віддасть - стара історія
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27.04.2025 14:32 Відповісти
А що ще залишається? Здатися і добровільно в крематорії для терпіл?
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27.04.2025 14:56 Відповісти
бідна віслючина вважає, що попереду та позаду морквинки...
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27.04.2025 14:43 Відповісти
Ну віддай Крим - тоді Крим для ліліпутіна стане не тягарем - а джерелом доходів щоб ще більше ракет робити...
Що? В чому проблема?
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27.04.2025 14:54 Відповісти
спробуйте зрозуміти сенс мною описаного сарказму, можу ще й процитувати величного лідора взесвіту: https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
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27.04.2025 15:08 Відповісти
Всі ми розуміємо що втрата Криму - це вдала операція росії - коли вона планомірно демілітаризувала Україну та мілітаризувала саму себе з 2000 року.
Ну і що тепер? - сталося нажаль так як сталося.
Це не означає що остаточна боротьба програна.
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27.04.2025 15:28 Відповісти
ніколи не забувайте про ************* яникОвоща та с.чку ТЮльку, котра себе вже вважала царицею морською на посаді прем'єра, бо це ж для неї скандували та травили Ющенко Так!, а кучмо Конституцію переробляв...
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27.04.2025 15:43 Відповісти
Ющенко назначив яника премьером - тим самим став його поплічником.
Я думав що Ющенко піде на принцип і не піде на зговір з яником.
Саме Ющенко привів яника до президенства - ІМХО.
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27.04.2025 15:48 Відповісти
свята та непорочна ТЮлька... З ким би в коаліції не була, завжди зрадить, вкусить та ще й потім крайнім зробить... Невіноватая?
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27.04.2025 16:07 Відповісти
Я її взагалі не вважаю про-українським політиком. Гройсман все вірно про неї сказав "мать корупції", ну і гей-ляшко добавив про зозулю.
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27.04.2025 16:15 Відповісти
хай цей маланський поц навчить трампа "борщ варить"
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27.04.2025 16:26 Відповісти
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27.04.2025 14:40 Відповісти
коли зеленський почав воювати трамп ще в кандидатах на президента ходив, тож яйця курку не вчать.
і не кажіть мені що вислів ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЮЄ вас смішить.
смішить всіх.
але ж воює.
хоча і через сраку.
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27.04.2025 14:25 Відповісти
Воюет армия. И зачастую не благодаря, а вопреки Зеленскому. Если бы армия в 2021 и 22 слушала Зененского - орки бы уже стояли на границе с Польшей.
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27.04.2025 14:28 Відповісти
Искусственного интеллекта? Там и своего явно ограниченное количество.
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27.04.2025 14:26 Відповісти
Це він, мабуть, порадив, тампону припинити фінансування найкращих американських вузів. Мабуть, це його план перемоги над Китаєм!
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27.04.2025 14:32 Відповісти
Там вся команда под стать своему лидеру.
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27.04.2025 15:06 Відповісти
Ну і ЯК можна після цього підписувати з США БУДЬ-ЯКІ угоди, особливо щодо ВСІХ українських ресурсів?!
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27.04.2025 14:26 Відповісти
так, схоже, вже немає ніякого сенсу.
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27.04.2025 16:07 Відповісти
Яка огидна пика на фото! мозку немає взагалі ані краплини. Воно тальки від ворює лайно кацапських пропогандонів. І оця потвора є радником у Трампа? Який жах!
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27.04.2025 14:26 Відповісти
Прочитала його біографію. Він єврей з ПАР, постійно фінансує/збирає кошти на підтрмку Трампа. Трамп, Маск і оце - походу всі хворі на Аспергера, а не тільки Маск.
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27.04.2025 14:32 Відповісти
Він не тільки з ПАР. А ще й СОО PayPal та фінансист SpaceX.
Мафія.
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27.04.2025 14:51 Відповісти
...місцеві "хочуть бути частиною Росії"... на ножи и на гиляку!
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27.04.2025 14:29 Відповісти
..засуньте такі мирні угоди Трампу в дупу!!!!
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27.04.2025 14:30 Відповісти
Так вони їх звідти дістають! Сморід відчуваєте?
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27.04.2025 14:34 Відповісти
Бо Вова розуміє, якщо він визнає Крим кацапським, то йому відірвуть "сталеві крашанки" разом з гландами.
Це не про інтелект "найвеличнішого", а про інстинкт самозбереження.
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27.04.2025 14:31 Відповісти
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27.04.2025 14:53 Відповісти
Також заавербований луб'янкою
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27.04.2025 14:32 Відповісти
Мер Києва Віталій Кличко заявив BBC, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від територій в рамках угоди з Росією на тлі тиску з боку Дональда Трампа про поступки.
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27.04.2025 14:36 Відповісти
Це ж не пряма цитата Кличка, а заголовок статті від медіаповій?
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27.04.2025 14:40 Відповісти
вважаєте, що надаєте відповідь не зе!повії? Кончіта, могла б вставити посилання, але вибрала жирний текст, добре, що не капсом як для зебіла.
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27.04.2025 14:57 Відповісти
Це йому мабуть Фірташ зателефонував...
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27.04.2025 14:57 Відповісти
Це він просто ретранслює настрої , які панують в УДАР-ЄС ...
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27.04.2025 15:08 Відповісти
Почти так, только совсем не так. Я нашел автора настроений.

https://english.kyodonews.net/news/2024/12/2b04e9c88c84-urgent-n-korean-troops-in-russia-killed-zelenskyy-tells-kyodo-news.html

Зеленский ранее уже говорил о невозможности военной победы в войне. «Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идёт [в том числе] о территориях, оккупированных Путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем. С другой стороны, мы понимаем, что пока не имеем такой силы, чтобы с оружием в руках отбросить Путина на линию 1991 года», - https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-answers-whether-hes-willing-cede-crimea-other-territory-peace-deal заявил Зеленский в интервью Fox News в ноябре.

https://www.foxnews.com/world/zelenskyy-answers-whether-hes-willing-cede-crimea-other-territory-peace-deal
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27.04.2025 15:14 Відповісти

"Давайте будемо називати російську агресію на Донбасі не агресією, а ефективним контролем з боку РФ", - Ірина Луценко (відео)
https://patrioty.org.ua/all/2017-02-07.html вівторок, 7 лютий 2017, 11:45 Заступник керівника фракції БПП у Верховній Раді України Ірина Луценко повідомила, що у відповідності до останніх рішень КМУ окуповані РФ території запропоновано називати територіями, що перебувають під "ефективним контролем Росії".У понеділок, 6 січня, у https://www.youtube.com/watch?v=IXILHDCRtnA ефірі ток-шоу "Свобода слова", нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко запропонувала вважати, що Росією здійснюється "ефективний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей", передають
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27.04.2025 15:20 Відповісти
Так а чем вы недовольны? Она ведь повторяет слова "величайшего" лидера. Вернее он повторяет. Может она его покусала?
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27.04.2025 15:37 Відповісти
Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет сил отвоевать оккупированный Крым и часть Донбасса, которые Россия "физически" контролирует, но Запад может повлиять на правителя РФ Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

Источник: Зеленский во время общения онлайн с читателями https://www.youtube.com/watch?v=d0s0f-dHnck&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Le Parisien, отвечая на вопрос, могла бы Украина "временно" отказаться от Крыма и Донбасса.

Прямая речь Зеленского: "Юридически мы не можем отказываться от своих территорий. Это запрещено Конституцией Украины. А физически для чего эти громкие слова? Если физически они контролируют сегодня часть наших территорий, то это они контролируют. К сожалению, не мы.

И если у нас на сегодня нет сил, чтобы отвоевать все наши территории, то у Запада могут найтись силы, чтобы посадить Путина на место за стол (переговоров), и дипломатично разобраться с этой войной".
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27.04.2025 15:09 Відповісти
Он там процитировал величайшего лидера современности

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27.04.2025 15:01 Відповісти
Такой "умный " , как моя жена потом.
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27.04.2025 14:32 Відповісти
Потім це коли?
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27.04.2025 14:55 Відповісти
"Під@рас - це звучитт гордо".
/Девід Сакс/
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27.04.2025 14:32 Відповісти
Сакс , це не Тромб - таких , як Сакс можна і треба превселюдно посилати НАХ ...
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27.04.2025 14:33 Відповісти
Гітлер теж хотів миру і безпеки своїх кордонів-тільки ці кордони закінчувались від Атлантики по Тихий океани.
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27.04.2025 14:33 Відповісти
А Аляску не хочеш віддати кацапам, *****?!
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27.04.2025 14:34 Відповісти
А хіба вони , на неї , притендують ?
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27.04.2025 14:37 Відповісти
якби мали можливість, неодмінно б претендували
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27.04.2025 16:11 Відповісти
Мирні зусилля Трампа це пердьож у калюжу, багато бульбашек і більш нічого.
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27.04.2025 14:34 Відповісти
Що вони там курять в цій Америці ? Вони прямо з катушок злетіли.
Хай Аляску віддадуть.
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27.04.2025 14:34 Відповісти
так у сакса ,підполковник маск за головного ,а з ними все ясно ,кремлівські криваві гроші ,гріють голову одміністрації трампа ,наче вушанка зі" звіздою " ...вони в екстазі ,чі ці 🥳 🤪 на екстазі ...
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27.04.2025 14:35 Відповісти
Идите за корблем , крипленный. ВСЕ будет УКРАИНА!
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27.04.2025 14:35 Відповісти
Україна разом з українцями вже є особистою власністю Зеленського?
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27.04.2025 14:35 Відповісти
Американці в тюрмах Сальвадору теж живуть в мирі. Їх годують дають подихати свіжим повітрям. Трамп постарався.
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27.04.2025 14:35 Відповісти
David Sacks - у нього одну літеру у прізвищі треба змінити. Тоді все буде правильно - David Sucks.
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27.04.2025 14:36 Відповісти
Может тоже в сауне был в москау.... СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.04.2025 14:37 Відповісти
Колись писав і зараз знову повторююсь - світ зійшов з розуму...
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27.04.2025 14:38 Відповісти
Який радник, такі його і балачки!
Такого лайна, і в Україні вдосталь, шуфрич, помічники ригоАНАЛІВ!
Сирійці, вдалу модель вибрали, знищення такого лайна, що ГАДИЛО, за часів ассада….
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27.04.2025 14:38 Відповісти
Крим частина РФ?
А шо тоді до Аляски з Каліфорнією та Техасом?
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27.04.2025 14:42 Відповісти
Адміністрація Трампа висуває завідомо неприйнятні для України умови з метою повного припинення допомоги. ***** їм вдячний. Про те що з Білого Дому зникнуть розумні люди і їх місця займуть дебіли і дегенерати MAGA годі було навіть мріяти, але завдяки Трампу сталось і для ***** це ЧУДО. Він мабуть зараз себе вважає "боообраним" - "вот свєзло то! как свєзло"...
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27.04.2025 14:47 Відповісти
Той Сакс теж підкацапник. А в принципі там інших нема.
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27.04.2025 14:50 Відповісти
А Тайвань трампенята готові визнати китайським?
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27.04.2025 14:52 Відповісти
Інтелект або є, або ні. Штучний він, чи трампівський.
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27.04.2025 15:06 Відповісти
Не можливо відкрити ютуб щоб не було "МИНУТУ НАЗАД! Трампа как ПОДМЕНИЛИ: Россию будут ГАСИТЬ, Зеленский ДОЖАЛ. В США все ПОМЕНЯЛОСЬ."
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27.04.2025 15:19 Відповісти
Одного не понимаю, вся команда Трампа как и Зеленский - евреи. Так почему они против своего выступают? Или Зеленский не чистокровный с их точки зрения?
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27.04.2025 15:24 Відповісти
Рижий підберає собі таких же долбодятлів радників,як і сам.
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27.04.2025 15:47 Відповісти
Тупий і ще тупище
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27.04.2025 15:59 Відповісти
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27.04.2025 15:58 Відповісти
Складається враження, що оці всі трампівські придворні взагалі не вчили історію, а щодо України - то лише в перекладі з російської з їхніх підручників і агіток. Той же Крим, чи чули вони про масове виселення і винищення кримсько-татарського народу під час Другої Світової? І взагалі, вся історія України - винищення етнічних українців через Голодомор, селянам не видавали паспорти, натомість міста наводнювалася "робочим класом" зі всієї росії, русифікація. Не хочуть знати історію - нехай подивляться на нинішню політику в окупованих областях - вивезення дітей, винищення української літератури, жорстка проросійська пропаганда з дитсадочків. І після всього говорити про "бажання місцевих", які і не знають, де їх "історична родіна", натомість звикли співати "мой адріс ні дом і ні улица, мой адріс - савєцкій саюз!"
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27.04.2025 16:00 Відповісти
на жаль, оцим бовдурам - трампу та його поплічникам - це невідомо та й взагалі байдуже.
Трампу - політичному гопнику та самозакоханому нарцису - не дають спокою лаври Нобелівського лауреату миру Г. Кіссінджера, якого нагородили за миротворчі зусилля у Вьєтнамі.
Байдуже, що американці пообіцяли в випадку відновлення військових дій комуністами надати військову допомогу. І коли через 2 роки (в 1975) комуняки захоплювали Південн. В`єтнам, а його президент звернувся про обіцяну допомогу, Конгрес просто таки відмовив! І за 2 місяці Південн. В`єтнам був повністю захоплений. Але Кіссінджер, звісно, Нобелівську премію не повернув
Ось і трамп дуже хоче йти шляхом Кіссінджера...
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27.04.2025 16:32 Відповісти
Чем больше подобных заявлений от такой ********* я читаю, тем больше верю, что ВСУ будет достаточно помощи от ЕС, что бы продолжать воевать, пока наконец плешивый выродок не поймет, что он залез в халепу, из которой не может выбиться военным путем.
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27.04.2025 16:02 Відповісти
 
 