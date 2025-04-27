Зеленський підриває мирні зусилля адміністрації Дональда Трампа, - радник Трампа Сакс

Радник президента США з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс вважає, що президент України Володимир Зеленський не хоче йти на мирну угоду, адже відмовляється визнавати Крим частиною РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це Сакс заявив під час подкасту All-Inn.

Він наголосив, що уявлення Зеленського про ситуацію на полі бою є "цілком нереалістичними". Та додав, що президент України не розуміє, "звідки до нього надходить підтримка".

"Моя позиція проста: якщо Зеленський відмовляється бачити реальність — нехай шукає собі нових покровителів. Нехай його підтримують Стармер і Макрон, вони стверджують, що зможуть це зробити. Але насправді не зможуть, принаймні достатньою мірою", — заявив він.

За словами Сакса, відмова Зеленського від Криму має бути найлегшою частиною угоди, адже місцеві "хочуть бути частиною Росії". Він заявив, що Київ вже намагався відбити півострів влітку 2023 року, але не зміг прорватися через "лінію Суровікіна".

Також Сакс не вважає Росію державою, яка хоче змінити міжнародний порядок. На його думку, під цю характеристику більше підпадають США, а Москва хоче "безпеки біля своїх кордонів". За його словами, для Америки кращим варіантом буде розбудова архітектури європейської безпеки разом з РФ.

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