ВСУ уничтожили 7540 оккупантов и 2198 единиц вражеской техники за неделю. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 7540 российских захватчиков и 2198 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 20 по 27 апреля 2025 года потери противника составили около 7540 человек личного состава", - говорится в сообщении.



Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

42 танка;

54 боевые бронированные машины;

358 артиллерийских систем;

5 РСЗО;

6 установок ППО;

913 единиц автотехники;

1 единица спецтехники.

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Также украинские защитники уничтожили 48 вражеских ракет и не менее 771 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.