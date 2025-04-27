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ВСУ уничтожили 7540 оккупантов и 2198 единиц вражеской техники за неделю. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 7540 российских захватчиков и 2198 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 20 по 27 апреля 2025 года потери противника составили около 7540 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 42 танка;
- 54 боевые бронированные машины;
- 358 артиллерийских систем;
- 5 РСЗО;
- 6 установок ППО;
- 913 единиц автотехники;
- 1 единица спецтехники.
Также украинские защитники уничтожили 48 вражеских ракет и не менее 771 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.
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бусурмансвинособак..