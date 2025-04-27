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Новости Потери врага
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ВСУ уничтожили 7540 оккупантов и 2198 единиц вражеской техники за неделю. ИНФОГРАФИКА

Потери армии РФ

В течение недели украинские защитники уничтожили около 7540 российских захватчиков и 2198 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 20 по 27 апреля 2025 года потери противника составили около 7540 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 42 танка;
  • 54 боевые бронированные машины;
  • 358 артиллерийских систем;
  • 5 РСЗО;
  • 6 установок ППО;
  • 913 единиц автотехники;
  • 1 единица спецтехники.

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Потери армии РФ за неделю

Также украинские защитники уничтожили 48 вражеских ракет и не менее 771 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.

Автор: 

армия РФ (19269) ликвидация (3552) уничтожение (6949)


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Слава Україні та ЗСУ !
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27.04.2025 14:52 Ответить
Чого їх жаліти,бусурмансвинособак..
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27.04.2025 15:51 Ответить
 
 