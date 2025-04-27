ЗСУ знищили 7540 окупантів та 2198 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7540 російських загарбників та 2198 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 20 до 27 квітня 2025 року втрати противника склали близько 7540 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

42 танки;

54 бойові броньовані машини;

358 артилерійських систем;

5 РСЗВ;

6 установок ППО;

913 одиниць автотехніки;

1 одиниця спецтехніки.

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Також українські захисники знищили 48 ворожих ракет та щонайменше 771 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.