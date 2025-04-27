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ЗСУ знищили 7540 окупантів та 2198 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7540 російських загарбників та 2198 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"За тиждень з 20 до 27 квітня 2025 року втрати противника склали близько 7540 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 42 танки;
- 54 бойові броньовані машини;
- 358 артилерійських систем;
- 5 РСЗВ;
- 6 установок ППО;
- 913 одиниць автотехніки;
- 1 одиниця спецтехніки.
Також українські захисники знищили 48 ворожих ракет та щонайменше 771 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.
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бусурмансвинособак..