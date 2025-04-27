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Новини Втрати ворога
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ЗСУ знищили 7540 окупантів та 2198 одиниць ворожої техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7540 російських загарбників та 2198 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 20 до 27 квітня 2025 року втрати противника склали близько 7540 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 42 танки;
  • 54 бойові броньовані машини;
  • 358 артилерійських систем;
  • 5 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 913 одиниць автотехніки;
  • 1 одиниця спецтехніки.

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Втрати армії РФ за тиждень

Також українські захисники знищили 48 ворожих ракет та щонайменше 771 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.

Автор: 

армія рф (17419) ліквідація (3934) знищення (7262)


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Слава Україні та ЗСУ !
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27.04.2025 14:52 Відповісти
Чого їх жаліти,бусурмансвинособак..
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27.04.2025 15:51 Відповісти
 
 