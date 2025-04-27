Общее количество боестолкновений на фронте составляет 69, в том числе 22 раза враг атаковал на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 69, больше всего атак - на Покровском направлении

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 27 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы территории Украины

Захватчики наносят удары по районам Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Середина Буда, Старая Гута, Новая Гута, Белая Береза, Ясная Поляна, Возрожденовское; под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Семеновка, Миропольское, Марьино, Угроиды, Большой Прикол.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

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На Купянском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня агрессор 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодязи, Ямполовка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили девять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Часова Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы, еще четыре атаки продолжаются.

На Торецком направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в районах Озаряновки и Торецка.

На Покровском направлении сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Багатир и в направлении Алексеевки, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор. Под ударами российских КАБов оказались Константиновка и Зирка.

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На Новопавловском направлении наши защитники отражали четыре атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и в направлении Отрадного, две атаки до сих пор продолжаются. Новополь подвергся авиационному удару неуправляемыми авиационными ракетами.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Орехов, Малая Токмачка и Приморское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку. Авиаудару подвергся город Херсон.

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На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив две КАБ, осуществил 140 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.