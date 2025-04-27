Военные Филиппин развернули свой флаг на спорном рифе, где недавно был флаг Китая, - СМИ. ФОТО

Военные Филиппин развернули флаг страны на спорном рифе Сэнди-Кей, на котором накануне береговая охрана Китая демонстрировала свой флаг.

Об этом сообщает государственное СМИ Филиппин Philippine News Agency, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Морские силы Филиппин высадились на рифах Сэнди-Кей 1, Сэнди-Кей 2 и Сэнди-Кей 3 и демонстративно сфотографировались там с национальным флагом.

Эту операцию военные Филиппин провели в ответ на действия Береговой охраны Китая, которая днем ранее высадилась на риф Сэнди-Кей 2 и сфотографировалась там со своим флагом.

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Что предшествовало?

Напомним, что 26 апреля газета Financial Times сообщила, что Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, который расположен всего в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море.

Офицеры береговой охраны развернули там флаг КНР и объявили о контроле над рифом на островах Спратли, и показали фотографию этого акта. Однако сразу после развертывания флага китайская береговая охрана покинула риф.

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