Военные Филиппин развернули свой флаг на спорном рифе, где недавно был флаг Китая, - СМИ. ФОТО
Военные Филиппин развернули флаг страны на спорном рифе Сэнди-Кей, на котором накануне береговая охрана Китая демонстрировала свой флаг.
Об этом сообщает государственное СМИ Филиппин Philippine News Agency, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Морские силы Филиппин высадились на рифах Сэнди-Кей 1, Сэнди-Кей 2 и Сэнди-Кей 3 и демонстративно сфотографировались там с национальным флагом.
Эту операцию военные Филиппин провели в ответ на действия Береговой охраны Китая, которая днем ранее высадилась на риф Сэнди-Кей 2 и сфотографировалась там со своим флагом.
Что предшествовало?
Напомним, что 26 апреля газета Financial Times сообщила, что Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей, который расположен всего в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южнокитайском море.
Офицеры береговой охраны развернули там флаг КНР и объявили о контроле над рифом на островах Спратли, и показали фотографию этого акта. Однако сразу после развертывания флага китайская береговая охрана покинула риф.
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а ось обикрасти слабку країну, яку заливає кровью орда немаканна , це як раз для Трампа .
ПЛЕБЕІ ЗАВЖДИ ПЛЕБЕІ
Будівництво на рифі Місчіф у 2003 році
Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.
В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
До тих пір, коли не будуть представлені більш вагомі докази, Хребет Ломоносова буде канадським, російським і данським одночасно.
Тревожно...
А філіпінці і ханцям і японцям вміли звізди давати
стюардесук буям той риф 10х10м. Сотня трудяг з лопатами і день роботи )))))