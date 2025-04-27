Військові Філіппін розгорнули свій стяг на спірному рифі, де нещодавно був прапор Китаю, - ЗМІ. ФОТО

Військові Філіппін розгорнули стяг країни на спірному рифі Сенді-Кей, на якому напередодні берегова охорона Китаю демонструвала свій прапор.

Про це повідомляє державне ЗМІ Філіппін Philippine News Agency, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Морські сили Філіппін висадилися на рифах Сенді-Кей 1, Сенді-Кей 2 та Сенді-Кей 3 і демонстративно сфотографувалися там з національним прапором.

Цю операцію військові Філіппін провели у відповідь на дії Берегової охорони Китаю, яка днем раніше висадилася на риф Сенді-Кей 2 і сфотографувалася там зі своїм прапором.

Читайте також: Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання

Що передувало?

Нагадаємо, що 26 квітня газета Financial Times повідомила, що Китай захопив спірний риф Сенді-Кей, який розташований лише за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі.

Офіцери берегової охорони розгорнули там прапор КНР та оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту. Проте одразу після розгортання прапору китайська берегова охорона покинула риф.

Читайте також: Китай захопив спірний риф поблизу військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі, - FT