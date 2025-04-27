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Новини Китай захопив риф у Південнокитайському морі
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Військові Філіппін розгорнули свій стяг на спірному рифі, де нещодавно був прапор Китаю, - ЗМІ. ФОТО

Військові Філіппін розгорнули стяг країни на спірному рифі Сенді-Кей, на якому напередодні берегова охорона Китаю демонструвала свій прапор.

Про це повідомляє державне ЗМІ Філіппін Philippine News Agency, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Морські сили Філіппін висадилися на рифах Сенді-Кей 1, Сенді-Кей 2 та Сенді-Кей 3 і демонстративно сфотографувалися там з національним прапором.

військові Філіппін розгортають свій стяг на спірному рифі

Цю операцію військові Філіппін провели у відповідь на дії Берегової охорони Китаю, яка днем раніше висадилася на риф Сенді-Кей 2 і сфотографувалася там зі своїм прапором.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 26 квітня газета Financial Times повідомила, що Китай захопив спірний риф Сенді-Кей, який розташований лише за декілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі.

Офіцери берегової охорони розгорнули там прапор КНР та оголосили про контроль над рифом на островах Спратлі, і показали фотографію цього акту. Проте одразу після розгортання прапору китайська берегова охорона покинула риф.

Читайте також: Китай захопив спірний риф поблизу військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі, - FT

Автор: 

Китай (4607) Філіппіни (20)


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Топ коментарі
+5
Буданов з прапором вже відплив з Одеси
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27.04.2025 22:53
+3
це в них таких челендж?
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27.04.2025 22:52
+3
Трампу пора розгорнути прапор США на острові Врангеля , бо це ДОСІ ОСТРІВ США, а кацапи там свої сторожеві пости збудували, щоб контролювати північний морской путь
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27.04.2025 22:54
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це в них таких челендж?
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27.04.2025 22:52 Відповісти
Буданов з прапором вже відплив з Одеси
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27.04.2025 22:53 Відповісти
Трампу пора розгорнути прапор США на острові Врангеля , бо це ДОСІ ОСТРІВ США, а кацапи там свої сторожеві пости збудували, щоб контролювати північний морской путь
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27.04.2025 22:54 Відповісти
Хоча у Трампа кишка тонка проти раши І у всій його команди взагалі нема яець
а ось обикрасти слабку країну, яку заливає кровью орда немаканна , це як раз для Трампа .
ПЛЕБЕІ ЗАВЖДИ ПЛЕБЕІ
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27.04.2025 22:57 Відповісти
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27.04.2025 23:01 Відповісти
А були часи! У 1898 році, згідно з Паризьким договором, який поклав край іспано-американській війні, Іспанія продала Філіппіни Сполученим Штатам за 20 мільйонів доларів і безкоштовно включила до неї Пуерто-Ріко і Гуам.
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27.04.2025 22:57 Відповісти
Намивання островів у Південно-Китайському морі Китай розпочав ще быльш ніж років з 20 тому. Зараз таких островів Китай збудував вже багато Міжнародне право не дає підстав вважати, що Китаю дозволено будувати острови на рифах вдалині від свого узбережжя, а потім проголошувати їх закритою військовою зоною. Але це не зупиняє Пекін.Зараз він нарощує темпи своєі єкспансіі. бо відчуває свою силу і не бачить сили яка його може зупинити. До рифів підгоняються віськові і будівельни кораблі.Із кораблів на риф відкачують мільйони тон ґрунту, аби сформувати штучний острів. Закладаються і заливаються бетоном злітні смуги, Будуються потужні системи ППО, Піднімається китайський прапор, встановлюєтся 12 мильна зона територіальних вод навколо сотровів яка охороняється береговою охороною Китаю. Ці острови явно мають стратегічне військове призначення. Китай - єдина країна, що претендує на володіння усім Південно-Китайським морем. Тепер ця країна створює докази "на твердій землі". Злітні смуги навряд чи будуються для туристів.
Будівництво на рифі Місчіф у 2003 році
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27.04.2025 23:01 Відповісти
Молодці!
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27.04.2025 23:03 Відповісти
Китайці повністю ігнорують міжнародні закони. Філіппіни ще в 2013 році подали на Китай в Міжнародний арбітражний суд в Гаазі за захоплення ім Філіпінськиз рифів. 12 липня 2016 року цей суд виніс рішення, в якому було сказано, що Китай порушив економічні та суверенні права Філіппін, визначені Морською конвенцією ООН. Але практичних наслідків вердикт поки що не мав: Пекін обурено заявив, що не визнає його. Після рішення міжнародного суду на користь Філіппін китайська влада заявила, що продовжить створення штучних островів і може запровадити упізнавальну зону протиповітряної оборони над Південно-Китайським морем. Подібна зона вже існує над Східно-Китайським морем, де Китай веде територіальні суперечки з Японією. На практиці це означає, що будь-який літак, який має намір пролетіти над такою зоною, змушений заздалегідь надавати Пекіну свій план польоту та інші дані. Журналіст BBC описує, як одного разу американський військовий розвідувальний літак зумисно підлетів близько до нових островів. Далі він цитує слова, які почули пілоти: "Екіпаже іноземного військового літака, це флот Китаю! - проголосив оператор. - Ви наближаєтесь до нашої зони військової тривоги. Негайно відступайте!". Він повторив застереження кілька разів і зірвався на шипіння: "Геть звідси!".....В повітрі вже сильніше вітає Запах війни у цьому регіоні. Особливо зараз,коли Китай побачив імпотентну політичну слабкість і неспроможність чинноі Американськоі влади....
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27.04.2025 23:03 Відповісти
Хребет Ломоносова - підводний хребет у Північному Льодовитому океані, між Новосибірськими островами та островом Елсмір у Канадському Арктичному архіпелазі. Довжина приблизно 1800 км, ширина від 60 до 200 км. Висота над рівнем дна океану 3300-3700 м, мінімальна глибина над хребтом - 954 м.

Право приналежності дозволить видобувати корисні копалини в цьому регіоні, претенденти на цей хребет повинні довести, що він є продовженням їхньої території.

В той час, як Канада і Росія претендують на території до північного полюса, Данія наполягає на тому, що весь хребет є продовженням Гренландії і заявляє на свої права на територію, аж до виключної економічної зони Росії.
До тих пір, коли не будуть представлені більш вагомі докази, Хребет Ломоносова буде канадським, російським і данським одночасно.
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27.04.2025 23:05 Відповісти
Риф наш?
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27.04.2025 23:11 Відповісти
Чехія! Ваша черга! 😄🇨🇿
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27.04.2025 23:16 Відповісти
Цікавий факт з історіі....Майже 50 років Канада і Данія вели «інтелігентну війну» алкоголем за право володіння невеликим безлюдним арктичним островом Ганса площею 1,2 кв. км. Він розташований у протоці Кеннеді (частині протоки Нерса), яка розділяє Гренландію, що належить Данському королівству, та канадський острів Елсмір. Відстань від нього до обох країн однакова - 18 км. Відповідно до міжнародного права на цю землю могли претендувати і Канада, і Данія, тож кожна з них вважала його своєю територією. І попри розгляд цього питання міжнародним судом у 1930-х та переговори в 1970-х про демаркацію кордонів, питання острова Ганса залишалося відкритим до червня-2022. Колись канадські військовики підняли на острові свій прапор і залишили під ним пляшку віскі. Данці зняли канадський прапор і замінили на свій, а замість пляшки віскі залишили шнапс та записку: «Ласкаво просимо на данський острів». Відтоді військовики обох країн періодично замінювали прапори й пляшки, залишаючи записки «Ласкаво просимо до Канади/Данії». Щоб уникнути інцидентів, кожна сторона повідомляла другій, що її військовики вирушають до Ганса. Наврядше в нашому випадку китайські віськові щось залишили з випивки філіпінцям. І тим більш наврядше між ними це буде така ж «інтелігентну війна».....


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27.04.2025 23:26 Відповісти
Заривка на бокс... Філіпіни підняли хвоста та лапу на Дракона...
Тревожно...
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27.04.2025 23:28 Відповісти
 
 