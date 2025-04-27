В дополнение к конфискации активов: Шмыгаль рассказал о еще одном механизме репараций от РФ, который Украина предложила в США

Украина предложила ввести специальные пошлины на импорт российских товаров. Средства с этого будут направляться в фонд восстановления Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что восстановление Украины было одной из ключевых тем на полях Spring Meetings.

"Обсудили долгосрочные перспективы с американским бизнесом и финансовыми партнерами. Провели продуктивную встречу с лидерами аналитических центров, где речь шла о необходимости привлечения новых технологий и новых ресурсов для экономического роста после войны", - рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина сказал, что Украина от замороженных активов РФ уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов. Эти деньги, по его словам, используются для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления.

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Однако он подчеркнул, что цель Украины - их полная конфискация.

"Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которого будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России", - заявил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что санкции против РФ остаются важным инструментом давления, ведь агрессор постоянно пытается их ослабить.

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