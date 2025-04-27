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Новости Репарации из России
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В дополнение к конфискации активов: Шмыгаль рассказал о еще одном механизме репараций от РФ, который Украина предложила в США

Украина предлагает ввести специальные пошлины на импорт товаров из РФ

Украина предложила ввести специальные пошлины на импорт российских товаров. Средства с этого будут направляться в фонд восстановления Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что восстановление Украины было одной из ключевых тем на полях Spring Meetings.

"Обсудили долгосрочные перспективы с американским бизнесом и финансовыми партнерами. Провели продуктивную встречу с лидерами аналитических центров, где речь шла о необходимости привлечения новых технологий и новых ресурсов для экономического роста после войны", - рассказал Шмыгаль.

Глава Кабмина сказал, что Украина от замороженных активов РФ уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов. Эти деньги, по его словам, используются для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления.

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Однако он подчеркнул, что цель Украины - их полная конфискация.

"Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которого будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России", - заявил Шмыгаль.

Также премьер добавил, что санкции против РФ остаются важным инструментом давления, ведь агрессор постоянно пытается их ослабить.

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Автор: 

конфискация (599) россия (95591) Шмыгаль Денис (2690) репарации (32)


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Зараз потрібно Фонд дронів і магур і фонд знищення генералів і гебістів у масквабаді.
Пардон за емоції... ну а шмигалю не вірю зовсім, потрібен Уряд Порятунку ще на позавчора
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27.04.2025 23:31 Ответить
Не для того Трамп вигадав митну війну, щоб з кимось митом ділитись.
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27.04.2025 23:32 Ответить
Всё украдут
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27.04.2025 23:37 Ответить
Шмигаль , не пускай пузирі, а розкажи , конкретно, СКІЛЬКІ І ЗА ЩО КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ ПОЛУЧИТ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ЦІ РОКИ ВІЙНИ.
У моїй подрузі дача под кацапами на азові- Мебель, майно, техника
Хто їй поверне ущерб , А МОРАЛЬНИЙ УЩЕРБ?

я вже не пишу про загиблих цівільних - во сколько ви оцінюєте життя кожного цівільного , якого вбила раша ? Сколько репарацій получит родина загиблих чи без вісті пропавших ?
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27.04.2025 23:37 Ответить
Блд, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТОРГУВАТИ УКРАЇНСЬКИМИ НАДРАМИ , розрахуйтеся з громадянами Україні за цю війну
Кожен українець должен получити за моральний ущерб ЗА рахунок сраної раши.

І взагалі - надра по Конституції належать громадянам країни - так що добре подумайте як будете вісіти на гиляці за продаж надр Трампу
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27.04.2025 23:42 Ответить
Цікаві ви люди... Надра належать народові... Тільки шо нарід з ними буде робити? Це навіть не картопля, яку перш ніж викопати ьреба посадити, прополоти, підгорнути, потравити жуків та т.і. Тут технології табагатомільярдні інвестиції, техніка та т.і. Таких технологій ні в Україні ті у кацапів немає.
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28.04.2025 00:01 Ответить
Любой актив треба оцінювати . Оцінку треба робити різними експертами . Один назве 300 мільярдів, інший назве трильон.
але проходімці типу Трампу вже оцінку своїх доходів зробили і тому так жмуть на Зе.
Тобто рахують українців туземцами і трясуть бусами.

питання - скількі може получити кожен громадянин України від надр своєї країни ?
Наприклад в ОАЄ - громадяне получають реальні гроши від влади за свою нафту

ВАМ РАДЖУ ТЄЖ ПЕРЕСТАТИ БУТИ ТУЗЕМЦЕМ І НЕ РАДІТИ БУСАМ
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28.04.2025 00:18 Ответить
Порівняння недоречне взагалі. Це як патякали раніше, що нафта ось-ось закінчиться на планеті. А тепер виявляється, що заправити на заправці електромобіль дорожче ніж залити бензину.
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28.04.2025 00:37 Ответить
А чому в Україні не отримують?
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28.04.2025 00:39 Ответить
Чим біьше механізмів - тим менше сенсів.

Багато вже реквізували?
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27.04.2025 23:46 Ответить
Дурний думкою богатіе.Мародери зелені.
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28.04.2025 00:12 Ответить
 
 