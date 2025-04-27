В дополнение к конфискации активов: Шмыгаль рассказал о еще одном механизме репараций от РФ, который Украина предложила в США
Украина предложила ввести специальные пошлины на импорт российских товаров. Средства с этого будут направляться в фонд восстановления Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам визита украинской делегации в США на Spring Meetings Всемирного банка и МВФ, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что восстановление Украины было одной из ключевых тем на полях Spring Meetings.
"Обсудили долгосрочные перспективы с американским бизнесом и финансовыми партнерами. Провели продуктивную встречу с лидерами аналитических центров, где речь шла о необходимости привлечения новых технологий и новых ресурсов для экономического роста после войны", - рассказал Шмыгаль.
Глава Кабмина сказал, что Украина от замороженных активов РФ уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов. Эти деньги, по его словам, используются для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления.
Однако он подчеркнул, что цель Украины - их полная конфискация.
"Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которого будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России", - заявил Шмыгаль.
Также премьер добавил, что санкции против РФ остаются важным инструментом давления, ведь агрессор постоянно пытается их ослабить.
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Пардон за емоції... ну а шмигалю не вірю зовсім, потрібен Уряд Порятунку ще на позавчора
У моїй подрузі дача под кацапами на азові- Мебель, майно, техника
Хто їй поверне ущерб , А МОРАЛЬНИЙ УЩЕРБ?
я вже не пишу про загиблих цівільних - во сколько ви оцінюєте життя кожного цівільного , якого вбила раша ? Сколько репарацій получит родина загиблих чи без вісті пропавших ?
Кожен українець должен получити за моральний ущерб ЗА рахунок сраної раши.
І взагалі - надра по Конституції належать громадянам країни - так що добре подумайте як будете вісіти на гиляці за продаж надр Трампу
але проходімці типу Трампу вже оцінку своїх доходів зробили і тому так жмуть на Зе.
Тобто рахують українців туземцами і трясуть бусами.
питання - скількі може получити кожен громадянин України від надр своєї країни ?
Наприклад в ОАЄ - громадяне получають реальні гроши від влади за свою нафту
ВАМ РАДЖУ ТЄЖ ПЕРЕСТАТИ БУТИ ТУЗЕМЦЕМ І НЕ РАДІТИ БУСАМ
Багато вже реквізували?