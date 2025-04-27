На додачу до конфіскації активів: Шмигаль розповів про ще один механізм репарацій від РФ, який Україна запропонувала в США

Україна запропонувала запровадити спеціальні мита на імпорт російських товарів. Кошти з цього будуть спрямовуватися у фонд відновлення України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту української делегації до США на Spring Meetings Світового банку та МВФ, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що відновлення України було однією з ключових тем на полях Spring Meetings.

"Обговорили довгострокові перспективи з американським бізнесом та фінансовими партнерами. Провели продуктивну зустріч з лідерами аналітичних центрів, де ішлося про необхідність залучення нових технологій та нових ресурсів для економічного зростання після війни", - розповів Шмигаль.

Очільник Кабміну сказав, що Україна від заморожених активів РФ вже має підтверджені 50 млрд доларів доходів. Ці гроші, за його словами, використовуються для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення.

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Проте він наголосив, що ціль України - їх повна конфіскація.

"Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії", - заявив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що санкції против РФ залишаються важливим інструментом тиску, адже агресор постійно намагається їх послабити.

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