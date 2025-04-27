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Новини Репарації з Росії
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На додачу до конфіскації активів: Шмигаль розповів про ще один механізм репарацій від РФ, який Україна запропонувала в США

Україна пропонує стягувати спеціальні мита на імпорт товарів РФ

Україна запропонувала запровадити спеціальні мита на імпорт російських товарів. Кошти з цього будуть спрямовуватися у фонд відновлення України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками візиту української делегації до США на Spring Meetings Світового банку та МВФ, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що відновлення України було однією з ключових тем на полях Spring Meetings.

"Обговорили довгострокові перспективи з американським бізнесом та фінансовими партнерами. Провели продуктивну зустріч з лідерами аналітичних центрів, де ішлося про необхідність залучення нових технологій та нових ресурсів для економічного зростання після війни", - розповів Шмигаль.

Очільник Кабміну сказав, що Україна від заморожених активів РФ вже має підтверджені 50 млрд доларів доходів. Ці гроші, за його словами, використовуються для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення.

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Проте він наголосив, що ціль України - їх повна конфіскація.

"Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії", - заявив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що санкції против РФ залишаються важливим інструментом тиску, адже агресор постійно намагається їх послабити.

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Автор: 

конфіскація (851) росія (65254) Шмигаль Денис (4583) репарації (62)


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Топ коментарі
+5
Зараз потрібно Фонд дронів і магур і фонд знищення генералів і гебістів у масквабаді.
Пардон за емоції... ну а шмигалю не вірю зовсім, потрібен Уряд Порятунку ще на позавчора
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27.04.2025 23:31
+2
Всё украдут
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27.04.2025 23:37
+2
Блд, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТОРГУВАТИ УКРАЇНСЬКИМИ НАДРАМИ , розрахуйтеся з громадянами Україні за цю війну
Кожен українець должен получити за моральний ущерб ЗА рахунок сраної раши.

І взагалі - надра по Конституції належать громадянам країни - так що добре подумайте як будете вісіти на гиляці за продаж надр Трампу
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27.04.2025 23:42
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Зараз потрібно Фонд дронів і магур і фонд знищення генералів і гебістів у масквабаді.
Пардон за емоції... ну а шмигалю не вірю зовсім, потрібен Уряд Порятунку ще на позавчора
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27.04.2025 23:31 Відповісти
Не для того Трамп вигадав митну війну, щоб з кимось митом ділитись.
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27.04.2025 23:32 Відповісти
Всё украдут
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27.04.2025 23:37 Відповісти
Шмигаль , не пускай пузирі, а розкажи , конкретно, СКІЛЬКІ І ЗА ЩО КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ ПОЛУЧИТ КОМПЕНСАЦІЮ ЗА ЦІ РОКИ ВІЙНИ.
У моїй подрузі дача под кацапами на азові- Мебель, майно, техника
Хто їй поверне ущерб , А МОРАЛЬНИЙ УЩЕРБ?

я вже не пишу про загиблих цівільних - во сколько ви оцінюєте життя кожного цівільного , якого вбила раша ? Сколько репарацій получит родина загиблих чи без вісті пропавших ?
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27.04.2025 23:37 Відповісти
Блд, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТОРГУВАТИ УКРАЇНСЬКИМИ НАДРАМИ , розрахуйтеся з громадянами Україні за цю війну
Кожен українець должен получити за моральний ущерб ЗА рахунок сраної раши.

І взагалі - надра по Конституції належать громадянам країни - так що добре подумайте як будете вісіти на гиляці за продаж надр Трампу
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27.04.2025 23:42 Відповісти
Цікаві ви люди... Надра належать народові... Тільки шо нарід з ними буде робити? Це навіть не картопля, яку перш ніж викопати ьреба посадити, прополоти, підгорнути, потравити жуків та т.і. Тут технології табагатомільярдні інвестиції, техніка та т.і. Таких технологій ні в Україні ті у кацапів немає.
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28.04.2025 00:01 Відповісти
Любой актив треба оцінювати . Оцінку треба робити різними експертами . Один назве 300 мільярдів, інший назве трильон.
але проходімці типу Трампу вже оцінку своїх доходів зробили і тому так жмуть на Зе.
Тобто рахують українців туземцами і трясуть бусами.

питання - скількі може получити кожен громадянин України від надр своєї країни ?
Наприклад в ОАЄ - громадяне получають реальні гроши від влади за свою нафту

ВАМ РАДЖУ ТЄЖ ПЕРЕСТАТИ БУТИ ТУЗЕМЦЕМ І НЕ РАДІТИ БУСАМ
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28.04.2025 00:18 Відповісти
Порівняння недоречне взагалі. Це як патякали раніше, що нафта ось-ось закінчиться на планеті. А тепер виявляється, що заправити на заправці електромобіль дорожче ніж залити бензину.
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28.04.2025 00:37 Відповісти
А чому в Україні не отримують?
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28.04.2025 00:39 Відповісти
Чим біьше механізмів - тим менше сенсів.

Багато вже реквізували?
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27.04.2025 23:46 Відповісти
Дурний думкою богатіе.Мародери зелені.
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28.04.2025 00:12 Відповісти
Тобто, шмигаль хоче, щоб інші країни запровадили мита на кацапські товари, і виручені кошти залишили не собі, а віддали їхній зеленій кодлі на розкрадання? Невже знайдуться такі, що на це поведуться?
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28.04.2025 00:43 Відповісти
 
 