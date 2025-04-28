Рашисты ударили по Новоэкономическому в Донецкой области: трое погибших
Российские войска атаковали поселок Новоэкономическое Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен около 4:00. В результате обстрела погибла супружеская пара в возрасте 76 и 78 лет. Также травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель.
"Во время атаки оккупантов гражданские находились в своих домах. Тип вооружения устанавливается. В населенном пункте повреждены домовладения", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль