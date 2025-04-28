Рашисты ударили по Новоэкономическому в Донецкой области: трое погибших

Российские войска атаковали поселок Новоэкономическое Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен около 4:00. В результате обстрела погибла супружеская пара в возрасте 76 и 78 лет. Также травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний местный житель.

"Во время атаки оккупантов гражданские находились в своих домах. Тип вооружения устанавливается. В населенном пункте повреждены домовладения", - говорится в сообщении.

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