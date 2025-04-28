Рашисти вдарили по Новоекономічному на Донечччині: троє загиблих
Російські війська атакували селище Новоекономічне Покровського району Донеччини.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Удару було завдано близько 4:00. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років. Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель.
"Під час атаки окупантів цивільні перебували у своїх домівках. Тип озброєння встановлюється. У населеному пункті пошкоджено домоволодіння", - йдеться в повідомленні.
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