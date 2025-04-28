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Новини Обстріли Донеччини
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Рашисти вдарили по Новоекономічному на Донечччині: троє загиблих

РФ обстріляла Новоекономічне. Загинули 3 людини

Російські війська атакували селище Новоекономічне Покровського району Донеччини.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Удару було завдано близько 4:00. Внаслідок обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років. Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель.

"Під час атаки окупантів цивільні перебували у своїх домівках. Тип озброєння встановлюється. У населеному пункті пошкоджено домоволодіння", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28558) Донецька область (8495) Покровський район (578) Новоекономічне (10)


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