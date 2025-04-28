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Экс-заместителя главы ОП Смирнова дополнительно подозревают в получении $100 тыс. взятки, - СМИ

Андрея Смирнова подозревают в вымогательстве 100 тысяч долларов

Антикоррупционные органы подозревают бывшего заместителя главы ОП Андрея Смирнова во взятке в $100 тыс.

Об этом пишет издание "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

"Сенсационный поворот в коррупционном деле бывшего замглавы Офиса президента! Андрея Смирнова заподозрили еще и во взятке за решалки в АМКУ с людьми Зеленских.

Сегодня в суде САП и НАБУ озвучили материалы дела, из которых известно следующее. Зимой 2021 года в Арицизе Одесской области собирались построить спортплощадку за 40 млн грн. Фирма местного застройщика Игоря Чернышева проиграла тендер и обратилась к Смирнову с предложением построить ему домик на побережье Черного моря за $100 тысяч. Тот в ответ посоветовал обжаловать решение по этому тендеру в АМКУ, который тогда возглавляла подруга семьи Зеленских Ольга Пищанская (ее сестра управляла итальянской виллой президентской четы). И необходимое решение приняла тендерная коллегия АМКУ под руководством Ирины Копайгоры, дочери криворожского профессора, в юности преподававшего науку Зеленскому", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За экс-заместителя главы ОП Смирнова внесли залог в 10 миллионов гривен

Журналисты отмечают, что речь идет о "взятках в высшем руководстве страны.".

"Еще никогда дела НАБУ и САП не ложились так близко к Зеленскому. Поэтому, учитывая то, что Андрей Смирнов является носителем очень чувствительной информации относительно Зеленского и его окружения, дальнейшая история может стать очень горячей. Слишком многим невыгодно, чтобы Смирнов пошел на сделку со следствием и начал рассказывать то, что он знает, в обмен на смягчение наказания. Поэтому могут включиться мощные рычаги влияния, которые захотят каким-то образом развалить дело в Высшем антикорсуде.

Судебное рассмотрение взяточнического дела продолжат 30 апреля", - добавили там.

Читайте: НАБУ сообщило о подозрении во взяточничестве бывшему заместителю Ермака

Андрея Смирнова подозревают в вымогательстве 100 тысяч долларов

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6161) Антимонопольный комитет (482) Смирнов Андрей (49)


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Топ комментарии
+17
Корупція була злочином при попередниках, а зараз- це норма життя чиновника.
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28.04.2025 11:52
+10
там дна геть нема
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28.04.2025 11:59
+8
Слуги у...дода це дно клазета
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28.04.2025 11:58
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Корупція була злочином при попередниках, а зараз- це норма життя чиновника.
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28.04.2025 11:52 Ответить
"Ще ніколи справи НАБУ і САП не лягали так близько до Зеленського. Тому, враховуючи те, що Андрій Смирнов є носієм дуже чутливої інформації щодо Зеленського та його оточення, подальша історія може стати дуже гарячою. - НАШІ ГРОШІ...
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28.04.2025 12:45 Ответить
Мабуть для Татарова брал
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28.04.2025 11:58 Ответить
Для Порошенка!
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28.04.2025 12:38 Ответить
Порошенко тайний шеф ЄРМАКА КОЗИРА ( а чому Кремль його пресує разом з з ОПУ ?)
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28.04.2025 12:58 Ответить
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28.04.2025 13:33 Ответить
а хто там НАД усім ТАТАРОВ ЧИ ЄРМАК? Через кого йде каса?
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28.04.2025 12:57 Ответить
Там мабуть общак І крохі депутатам кидають
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28.04.2025 13:32 Ответить
Слуги у...дода це дно клазета
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28.04.2025 11:58 Ответить
там дна геть нема
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28.04.2025 11:59 Ответить
да горіть вічно у пеклі зельоні гниди

сама страшна біда України - ТОТАЛЬНА КОРУПЦІЯ яку зельоні гниди довели до абсолюта
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28.04.2025 12:01 Ответить
На фото таке мурло, що "одного погляду достатньо, щоб зрозуміти, що він сволота" (с) Майстер і Маргарита.
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28.04.2025 12:09 Ответить
та не треба так перейматися..., той вищий антикорсуд сам розвалить справи без ніякої допомоги... не вперше...
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28.04.2025 12:17 Ответить
Да не может быть . Зеленский , Ермак , Татаров и коррупция ? Как Вы могли такое подумать ! И на дорогах они НЕ воровали , и на закупках вооружений , тоже НЕ воровали.
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28.04.2025 12:31 Ответить
А недолідор таких і зібрав для геноциду Українцівбакланов , яйцеголовий ,завхоз , а по вечорам вечірню казку зачиьує який він патріот
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28.04.2025 12:50 Ответить
А ЦЕ НЕ ПРО ВИЩЕ КЕРІВНИЦТВО КРАЇНИ?

"Від сьогодні оборонні закупівлі знову під повним контролем міністра оборони. Він вирішує, що купляти, в кого, і за якою ціною. Саме цей конфлікт інтересів був інституційною основою корупційного пекла в оборонних закупівлях за Резнікова.

Та модель (що її Єрмак\Умєров знову повернули) в 2022-23 рр.призвела до 350 млрд проплаченої, але досі НЕпоставленої зброї (на листопад 2024 р). В цій цифрі - виключно угоди департаменту Міноборони (ДВТП), підписані щонайпізніше в 2023 р. (частина ще в 2022 р)", - йдеться в повідомленні.

Шабунін наголосив, що Міноборони щонайменше рік тому заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.

Голова ЦПК закликав Міноборони публічно прокоментувати цю цифру.

"Так от, Єрмак\Умєров повернули цю модель\схему в оборонні закупівлі (а Зеленський погодив). Результати будуть рівно такими, якими вони були за Резнікова. І, як на мене, саме такою і є мета влади", - підсумував він.
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28.04.2025 12:52 Ответить
А ЦЕ НЕ ПРО ВИЩІ ЕШЕЛОНИ ВЛАДИ?

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?
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28.04.2025 12:56 Ответить
І що???
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28.04.2025 13:08 Ответить
В ОП есть хоть один человек, который не брал бы взятки?
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28.04.2025 13:31 Ответить
А хто би його туди взяв
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28.04.2025 13:36 Ответить
У всіх АПУ при усіх президентах брали взятки
Ось юрист мертветчук чому став богатіім ? Це шлагбаум був до Кучми
А Балога - шлагбаум до Ющенко
Далі думайте сами, бо мене зараз закидають тапками 😀😀😀😀
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28.04.2025 13:36 Ответить
Немає і бути не може , так як це спеціально- обрані нелюди
для крадівництва 😠
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28.04.2025 13:38 Ответить
Наші правоохоронці що і можуть так це робити по колишніх, а проти діючих самих можуть нагнути
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28.04.2025 13:34 Ответить
Де тільки Єрмак і Зеленський знаходять таких забористих ворюг ,
які нічого і нікого не бояться ,да та завзято все гребуть
під себе і під Зедєрмаків ?

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28.04.2025 13:36 Ответить
Колись років з 5 назад , я написала що при призначенні когось наприклад, головою області , кандидату виставляють планку у мильонах , які він має принести ( відробити) АПУ ЧИ КАБМИНУ
ЦЯ практика існує з часів Кучми і до сих пір.
тоді тролі на Цензорі страшенно верещали, що це не так

А ЦЕ ТАК . ‼️
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28.04.2025 13:40 Ответить
нє ну це хочаб не кумівство
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28.04.2025 13:52 Ответить
Такий собі непримітний "очкарик" в ОПі, але он виявляється який ненажерливий корупціонер під крилом Єрмака сидить і тихонько хабарчики в шухлядку кладе.
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28.04.2025 14:22 Ответить
От який жеж скотиняка, цей Порошенко! Прилаштував до ОП такого пройдисвіта, як Смирнов! Спаплюжив репутацію найчеснішого завгоспу країни та його помічника - президента України!
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28.04.2025 15:18 Ответить
Ось таку бидлоту 31 рік українці обирають собі у владу. Народу пора вже в зеркало подивитися.
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28.04.2025 15:21 Ответить
 
 