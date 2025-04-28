Экс-заместителя главы ОП Смирнова дополнительно подозревают в получении $100 тыс. взятки, - СМИ

Антикоррупционные органы подозревают бывшего заместителя главы ОП Андрея Смирнова во взятке в $100 тыс.

Об этом пишет издание "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.

"Сенсационный поворот в коррупционном деле бывшего замглавы Офиса президента! Андрея Смирнова заподозрили еще и во взятке за решалки в АМКУ с людьми Зеленских.

Сегодня в суде САП и НАБУ озвучили материалы дела, из которых известно следующее. Зимой 2021 года в Арицизе Одесской области собирались построить спортплощадку за 40 млн грн. Фирма местного застройщика Игоря Чернышева проиграла тендер и обратилась к Смирнову с предложением построить ему домик на побережье Черного моря за $100 тысяч. Тот в ответ посоветовал обжаловать решение по этому тендеру в АМКУ, который тогда возглавляла подруга семьи Зеленских Ольга Пищанская (ее сестра управляла итальянской виллой президентской четы). И необходимое решение приняла тендерная коллегия АМКУ под руководством Ирины Копайгоры, дочери криворожского профессора, в юности преподававшего науку Зеленскому", - говорится в сообщении.

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Журналисты отмечают, что речь идет о "взятках в высшем руководстве страны.".

"Еще никогда дела НАБУ и САП не ложились так близко к Зеленскому. Поэтому, учитывая то, что Андрей Смирнов является носителем очень чувствительной информации относительно Зеленского и его окружения, дальнейшая история может стать очень горячей. Слишком многим невыгодно, чтобы Смирнов пошел на сделку со следствием и начал рассказывать то, что он знает, в обмен на смягчение наказания. Поэтому могут включиться мощные рычаги влияния, которые захотят каким-то образом развалить дело в Высшем антикорсуде.

Судебное рассмотрение взяточнического дела продолжат 30 апреля", - добавили там.

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