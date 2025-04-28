Экс-заместителя главы ОП Смирнова дополнительно подозревают в получении $100 тыс. взятки, - СМИ
Антикоррупционные органы подозревают бывшего заместителя главы ОП Андрея Смирнова во взятке в $100 тыс.
Об этом пишет издание "Наші Гроші", передает Цензор.НЕТ.
"Сенсационный поворот в коррупционном деле бывшего замглавы Офиса президента! Андрея Смирнова заподозрили еще и во взятке за решалки в АМКУ с людьми Зеленских.
Сегодня в суде САП и НАБУ озвучили материалы дела, из которых известно следующее. Зимой 2021 года в Арицизе Одесской области собирались построить спортплощадку за 40 млн грн. Фирма местного застройщика Игоря Чернышева проиграла тендер и обратилась к Смирнову с предложением построить ему домик на побережье Черного моря за $100 тысяч. Тот в ответ посоветовал обжаловать решение по этому тендеру в АМКУ, который тогда возглавляла подруга семьи Зеленских Ольга Пищанская (ее сестра управляла итальянской виллой президентской четы). И необходимое решение приняла тендерная коллегия АМКУ под руководством Ирины Копайгоры, дочери криворожского профессора, в юности преподававшего науку Зеленскому", - говорится в сообщении.
Журналисты отмечают, что речь идет о "взятках в высшем руководстве страны.".
"Еще никогда дела НАБУ и САП не ложились так близко к Зеленскому. Поэтому, учитывая то, что Андрей Смирнов является носителем очень чувствительной информации относительно Зеленского и его окружения, дальнейшая история может стать очень горячей. Слишком многим невыгодно, чтобы Смирнов пошел на сделку со следствием и начал рассказывать то, что он знает, в обмен на смягчение наказания. Поэтому могут включиться мощные рычаги влияния, которые захотят каким-то образом развалить дело в Высшем антикорсуде.
Судебное рассмотрение взяточнического дела продолжат 30 апреля", - добавили там.
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сама страшна біда України - ТОТАЛЬНА КОРУПЦІЯ яку зельоні гниди довели до абсолюта
"Від сьогодні оборонні закупівлі знову під повним контролем міністра оборони. Він вирішує, що купляти, в кого, і за якою ціною. Саме цей конфлікт інтересів був інституційною основою корупційного пекла в оборонних закупівлях за Резнікова.
Та модель (що її Єрмак\Умєров знову повернули) в 2022-23 рр.призвела до 350 млрд проплаченої, але досі НЕпоставленої зброї (на листопад 2024 р). В цій цифрі - виключно угоди департаменту Міноборони (ДВТП), підписані щонайпізніше в 2023 р. (частина ще в 2022 р)", - йдеться в повідомленні.
Шабунін наголосив, що Міноборони щонайменше рік тому заплатило 350 млрд грн за зброю, яку на кінець 2024 року поставлено не було.
Голова ЦПК закликав Міноборони публічно прокоментувати цю цифру.
"Так от, Єрмак\Умєров повернули цю модель\схему в оборонні закупівлі (а Зеленський погодив). Результати будуть рівно такими, якими вони були за Резнікова. І, як на мене, саме такою і є мета влади", - підсумував він.
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання.
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Ось юрист мертветчук чому став богатіім ? Це шлагбаум був до Кучми
А Балога - шлагбаум до Ющенко
Далі думайте сами, бо мене зараз закидають тапками 😀😀😀😀
для крадівництва 😠
які нічого і нікого не бояться ,да та завзято все гребуть
під себе і під Зедєрмаків ?
ЦЯ практика існує з часів Кучми і до сих пір.
тоді тролі на Цензорі страшенно верещали, що це не так
А ЦЕ ТАК . ‼️