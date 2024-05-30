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Новости Борьба с коррупцией
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залог (502) незаконное обогащение (125) Офис Президента (1775) Смирнов Андрей (48)

За экс-замглавы ОП Смирнова внесли залог в 10 миллионов гривен

За Смирнова внесли заставу

За бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"29 мая суд выдал справку, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента внесен залог в полном размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС", - рассказала пресс-секретарь.

Кроме этого на Смирнова возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд;
  • не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Дело Смирнова

Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составляла 15,7 млн грн.

28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.

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Топ комментарии
+12
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30.05.2024 09:28
+11
чому ви дивуєтесь? Усе оточення зеленського, усі «ефективні менеджери»: Ермак, Татаров, Подоляк, Шурма і т.д - це Антимайдан, колишні «риги». Це був такий непомітний державний переворот, коли людям в 2019 на виборах продали зеленського і молодих технократів, а за рік-два їх всіх замінили те, що маємо..
Чи ви вважаєте, що вони забули, як тікали і ховалися в 2014, коли переміг Майдан? Забули свій страх і приниження? Вони тоді так всралися, що дехто руки на себе наклав. Таке не забувається, вони вам це зараз згадують.
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30.05.2024 09:39
+10
Це той хто працював в ОП ,хотілось запитати а там є патріоти України ? я жодного не знаю .
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30.05.2024 09:43
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Каму та прішлост пажертвавать всє карманниє дєньгі...
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30.05.2024 09:27 Ответить
15,7м. украл, 10м отдал... Не плохой навар.
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30.05.2024 09:28 Ответить
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30.05.2024 09:28 Ответить
чому ви дивуєтесь? Усе оточення зеленського, усі «ефективні менеджери»: Ермак, Татаров, Подоляк, Шурма і т.д - це Антимайдан, колишні «риги». Це був такий непомітний державний переворот, коли людям в 2019 на виборах продали зеленського і молодих технократів, а за рік-два їх всіх замінили те, що маємо..
Чи ви вважаєте, що вони забули, як тікали і ховалися в 2014, коли переміг Майдан? Забули свій страх і приниження? Вони тоді так всралися, що дехто руки на себе наклав. Таке не забувається, вони вам це зараз згадують.
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30.05.2024 09:39 Ответить
Жодного здивування немає. Є непероборне бажання не забути нічого
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30.05.2024 09:42 Ответить
!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2024 10:08 Ответить
Ну це ж св"яте - шо він дурно туди ліз? -- в нас є ше незашкварені очільники?
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30.05.2024 09:29 Ответить
Напевне один відомий комедійний актор вкотре змушений був одягати жіночу перуку, щоб не світитися з тією заставою.
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30.05.2024 09:33 Ответить
А хто вніс за нього цю заставу?
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30.05.2024 09:35 Ответить
"рускіє своіх нє бросают "
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30.05.2024 09:37 Ответить
Напевно єрмаков, "шеф" секретуток!!!
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30.05.2024 10:21 Ответить
для Портнова - копійки.
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30.05.2024 09:36 Ответить
ось бачте московія сваіх нє брасаєт , а ви казали
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30.05.2024 09:42 Ответить
Це той хто працював в ОП ,хотілось запитати а там є патріоти України ? я жодного не знаю .
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30.05.2024 09:43 Ответить
німношка партнов, німношка шаурма... арганізавалі сбор в ОПе... так і насабіралі.
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30.05.2024 09:50 Ответить
Hellis

Тадам.... Один з п'яти менеджерів Зеленського Шурма блокує націоналізацію боргу довіреної людини путіна на астрономичну суму.

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30.05.2024 09:52 Ответить
Мені цікаво,чому це тільки за розкрадання ? А за державну зраду ? Це він допоміг ворогу Єфремову втекти з краіни .Як вони Зелю поговорили ? Невідомо .Смирнов - рузька консерва, завжди вів підривну діяльність проти Украіни .І за це не покараний !

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30.05.2024 10:10 Ответить
Як же хочеться навчитись стріляти по снайперськи точно !!!
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30.05.2024 10:11 Ответить
Ну, хоч не доплатили замість символічної застави!
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30.05.2024 11:14 Ответить
Ох ти,які ж "нові обличчя" бідні як нарід.Мабуть ций бідний нарід і вніс.
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30.05.2024 11:56 Ответить
Невже хтось думав, що права рука Єрмака буде сидіти в кпз? Та на нього і справу закриють. Тихо.
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30.05.2024 12:25 Ответить
Я так розумію, більше ми його не побачимо.
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30.05.2024 12:33 Ответить
крадуть а потім один одного викупляють - кругова порука
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30.05.2024 13:04 Ответить
 
 