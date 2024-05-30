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Новини Боротьба з корупцією
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застава (654) незаконне збагачення (164) Офіс Президента (1998) Смирнов Андрій (59)

За ексзаступника глави ОП Смирнова внесли заставу в 10 мільйонів гривень

За Смирнова внесли заставу

За колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Українській правді" повідомила  речниця ВАКС Олеся Чемерис.

"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", - розповіла речниця.

Окрім цього на Смирнова покладено наступні процесуальні обов’язки:

  • Прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • Не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • Повідомляти детектива, прокурора й суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • Утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • Здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Справа Смирнова

Колишнього заступника Андрія Єрмака Смірнова НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

28 травня Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.

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Автор: 
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Топ коментарі
+12
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30.05.2024 09:28
+11
чому ви дивуєтесь? Усе оточення зеленського, усі «ефективні менеджери»: Ермак, Татаров, Подоляк, Шурма і т.д - це Антимайдан, колишні «риги». Це був такий непомітний державний переворот, коли людям в 2019 на виборах продали зеленського і молодих технократів, а за рік-два їх всіх замінили те, що маємо..
Чи ви вважаєте, що вони забули, як тікали і ховалися в 2014, коли переміг Майдан? Забули свій страх і приниження? Вони тоді так всралися, що дехто руки на себе наклав. Таке не забувається, вони вам це зараз згадують.
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30.05.2024 09:39
+10
Це той хто працював в ОП ,хотілось запитати а там є патріоти України ? я жодного не знаю .
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30.05.2024 09:43
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Каму та прішлост пажертвавать всє карманниє дєньгі...
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30.05.2024 09:27 Відповісти
15,7м. украл, 10м отдал... Не плохой навар.
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30.05.2024 09:28 Відповісти
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30.05.2024 09:28 Відповісти
чому ви дивуєтесь? Усе оточення зеленського, усі «ефективні менеджери»: Ермак, Татаров, Подоляк, Шурма і т.д - це Антимайдан, колишні «риги». Це був такий непомітний державний переворот, коли людям в 2019 на виборах продали зеленського і молодих технократів, а за рік-два їх всіх замінили те, що маємо..
Чи ви вважаєте, що вони забули, як тікали і ховалися в 2014, коли переміг Майдан? Забули свій страх і приниження? Вони тоді так всралися, що дехто руки на себе наклав. Таке не забувається, вони вам це зараз згадують.
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30.05.2024 09:39 Відповісти
Жодного здивування немає. Є непероборне бажання не забути нічого
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30.05.2024 09:42 Відповісти
!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!
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30.05.2024 10:08 Відповісти
Ну це ж св"яте - шо він дурно туди ліз? -- в нас є ше незашкварені очільники?
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30.05.2024 09:29 Відповісти
Напевне один відомий комедійний актор вкотре змушений був одягати жіночу перуку, щоб не світитися з тією заставою.
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30.05.2024 09:33 Відповісти
А хто вніс за нього цю заставу?
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30.05.2024 09:35 Відповісти
"рускіє своіх нє бросают "
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30.05.2024 09:37 Відповісти
Напевно єрмаков, "шеф" секретуток!!!
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30.05.2024 10:21 Відповісти
для Портнова - копійки.
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30.05.2024 09:36 Відповісти
ось бачте московія сваіх нє брасаєт , а ви казали
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30.05.2024 09:42 Відповісти
Це той хто працював в ОП ,хотілось запитати а там є патріоти України ? я жодного не знаю .
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30.05.2024 09:43 Відповісти
німношка партнов, німношка шаурма... арганізавалі сбор в ОПе... так і насабіралі.
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30.05.2024 09:50 Відповісти
Hellis

Тадам.... Один з п'яти менеджерів Зеленського Шурма блокує націоналізацію боргу довіреної людини путіна на астрономичну суму.

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30.05.2024 09:52 Відповісти
Мені цікаво,чому це тільки за розкрадання ? А за державну зраду ? Це він допоміг ворогу Єфремову втекти з краіни .Як вони Зелю поговорили ? Невідомо .Смирнов - рузька консерва, завжди вів підривну діяльність проти Украіни .І за це не покараний !

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30.05.2024 10:10 Відповісти
Як же хочеться навчитись стріляти по снайперськи точно !!!
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30.05.2024 10:11 Відповісти
Ну, хоч не доплатили замість символічної застави!
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30.05.2024 11:14 Відповісти
Ох ти,які ж "нові обличчя" бідні як нарід.Мабуть ций бідний нарід і вніс.
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30.05.2024 11:56 Відповісти
Невже хтось думав, що права рука Єрмака буде сидіти в кпз? Та на нього і справу закриють. Тихо.
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30.05.2024 12:25 Відповісти
Я так розумію, більше ми його не побачимо.
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30.05.2024 12:33 Відповісти
крадуть а потім один одного викупляють - кругова порука
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30.05.2024 13:04 Відповісти
 
 