За ексзаступника глави ОП Смирнова внесли заставу в 10 мільйонів гривень
За колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Українській правді" повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис.
"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", - розповіла речниця.
Окрім цього на Смирнова покладено наступні процесуальні обов’язки:
- Прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- Не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- Повідомляти детектива, прокурора й суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- Утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- Здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.
Справа Смирнова
Колишнього заступника Андрія Єрмака Смірнова НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.
За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.
28 травня Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.
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